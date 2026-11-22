A sequência de acontecimentos em Wall Street colocou em xeque a resistência do mercado acionário americano — pelo menos é o que analisa a CNBC. Nem a estreia da Anthropic na bolsa nem os resultados da Nvidia foram suficientes para sustentar o entusiasmo dos investidores com o setor de inteligência artificial (IA). Na última sexta-feira, 20, as vendas se espalharam por praticamente todos os segmentos do mercado, aumentando as dúvidas sobre a possibilidade de uma recuperação no curto prazo.

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 entraram em território de correção, enquanto o Nasdaq Composite apagou os ganhos acumulados em 2026. Ao mesmo tempo, o Índice de Volatilidade da Cboe (VIX), conhecido como indicador do medo de Wall Street, ultrapassou os 30 pontos, refletindo o aumento da aversão ao risco e atingindo níveis não vistos desde março.

Até então, o mercado havia conseguido evitar um recuo mais expressivo neste ano, sustentado, em parte, pela estratégia conhecida como 'buy the dip', em que investidores aproveitam as quedas para comprar ações a preços menores. Esse comportamento perdeu força nesta semana, depois de meses de notícias que ampliaram as incertezas sobre o futuro dos investimentos em inteligência artificial, somadas à perspectiva de juros mais elevados.

“O mercado finalmente cedeu”, disse Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets, em entrevista à CNBC. “E agora estamos no meio de uma liquidação generalizada.”

Bolsa pode ensaiar recuperação, mas incertezas continuam

Depois de uma sequência tão intensa de perdas, uma reação positiva da bolsa não está descartada. Um dos argumentos para essa possibilidade é o nível de sobrevenda dos papéis: na sexta-feira, o índice de força relativa (RSI) do S&P 500 ficou abaixo de 30 pontos, indicador técnico frequentemente associado a momentos em que os ativos podem estar próximos de uma recuperação.

O histórico sazonal também favorece Wall Street. Novembro e dezembro estão entre os meses de melhor desempenho para o S&P 500. Segundo dados do Stock Trader’s Almanac, novembro apresenta, em média, o maior retorno mensal do índice, enquanto dezembro ocupa a terceira posição.

Outro elemento capaz de aliviar a pressão seria a divulgação de indicadores de inflação abaixo das expectativas na próxima semana. Um resultado mais benigno poderia reduzir o receio de que o Federal Reserve (Fed), banco central americano, precise elevar os juros em 0,5 ponto percentual na próxima reunião. Esse cenário poderia abrir espaço para um rally de alívio, movimento de recuperação das ações motivado pela redução das preocupações dos investidores.

Uma recuperação dos papéis da Anthropic também ajudaria a recompor parte da confiança no segmento de inteligência artificial. Depois de avançarem 17% na estreia em bolsa, na quinta-feira, as ações da companhia recuaram 10% na sexta.

Apesar dessas possibilidades, ainda não há segurança de que o mercado tenha atingido seu ponto mais baixo. Mesmo com apenas seis semanas de negociação restantes em 2026, há uma série de acontecimentos capazes de provocar novas quedas acentuadas: a reunião do Fed marcada para 9 de dezembro, o início das audiências de Jensen Huang no Congresso americano no próximo mês, o risco de uma nova paralisação do governo dos Estados Unidos e a possibilidade de o conflito entre Washington e Irã voltar a ganhar intensidade.

Todos esses fatores aumentam a possibilidade de novas oscilações antes do encerramento do ano e também em 2027.

“As maiores altas são os repiques repentinos, as recuperações de alívio e os movimentos de recuperação contrários à tendência de baixa. Portanto, acredito que a volatilidade deve persistir”, disse Woods à CNBC. “Os traders precisam — para citar o grande Art Cashin — manter-se ágeis.”

Para quem investe com horizonte mais longo, o estrategista considera que ainda faltam sinais mais claros de que a pressão vendedora chegou ao limite. “E os investidores de longo prazo precisam ver sinais de liquidação generalizada e capitulação antes de podermos ter certeza de que as coisas voltaram ao normal”, acrescentou. “Acho que estamos prestes a receber esse sinal agora.”

A análise técnica, porém, indica que os investidores devem ter cautela mesmo diante de eventuais recuperações expressivas. Katie Stockton, fundadora da Fairlead Strategies, afirmou que recomenda aos clientes não se desfazerem de ações em momentos de fraqueza do mercado. Em vez disso, sugere aproveitar possíveis altas para diminuir a exposição à bolsa.

Segundo a analista, as tendências positivas de longo prazo do S&P 500 e do Nasdaq-100 continuam preservadas, embora os dois índices estejam testando suas médias móveis de 200 dias. A preocupação está na perda de força do movimento de valorização de longo prazo, o que pode tornar menos confiáveis as próximas recuperações, mesmo que sejam expressivas.

“Este não é o momento para recomendarmos novas posições compradas”, disse à CNBC. “Estamos dizendo para manter a exposição existente, aguardar que o mercado ofereça uma melhor oportunidade de venda e, então, reavaliar a situação.”

‘O começo do meio’: a nova fase dos investimentos em IA

Apesar das turbulências recentes, o interesse dos investidores pelo potencial da inteligência artificial não desapareceu. O que começa a mudar é a maneira como o mercado avalia as companhias ligadas à tecnologia e, principalmente, quanto está disposto a pagar por suas perspectivas de crescimento.

Giuseppe Sette, cofundador da Reflexivity, descreveu as empresas de tecnologia como “serviços essenciais de alto crescimento”. Como exemplo, destacou que os episódios recentes de falhas tecnológicas reforçaram a importância dessas soluções para proteger governos e empresas contra ataques cibernéticos. “Não dá para ficar sem elas”, afirmou.

O movimento recente, porém, indica que a aposta generalizada no setor pode estar perdendo espaço. Em vez de comprar ações de tecnologia de maneira ampla, os investidores devem passar a selecionar as empresas individualmente, considerando seus fundamentos financeiros, resultados e capacidade de geração de caixa, em vez de apostar exclusivamente no desempenho dos índices.

Os números do mercado já mostram essa diferença. Enquanto o S&P 500 acumulava valorização de aproximadamente 4% em 2026 até quinta-feira, 19, o índice de ponderação igualitária do próprio S&P 500 registrava alta superior a 10%. Nesse segundo indicador, todas as empresas têm o mesmo peso, independentemente de seu valor de mercado, o que evidencia um desempenho mais distribuído entre os componentes do índice.

“Os investidores ainda acreditam na IA, mas estão se tornando mais seletivos em relação ao que estão dispostos a pagar por esse crescimento”, escreveu David Miller, diretor de investimentos da Catalyst Funds. “A longo prazo, o mercado avaliará cada vez mais os gastos com IA pelos lucros sustentáveis e pelo fluxo de caixa livre que ela gera.”

Em uma análise divulgada nesta semana, o Goldman Sachs classificou o momento como “o começo do meio”. A expressão descreve uma nova etapa do ciclo de alta da bolsa, na qual a valorização das ações em 2027 deverá ser menos explosiva do que nos primeiros anos após o lançamento do ChatGPT.

Ben Snider, estrategista-chefe de ações americanas do banco, projeta que o S&P 500 alcance 8.700 pontos até o encerramento de 2027, o que representaria uma valorização de 17%. A estimativa, entretanto, depende fortemente da evolução dos lucros das empresas, que pode ser influenciada tanto pela trajetória dos juros quanto pelas incertezas em torno dos investimentos em inteligência artificial.

Há também quem enxergue riscos de uma desaceleração econômica mais brusca no próximo ano. Na quinta-feira, Michael Hartnett, estrategista de investimentos do Bank of America Securities, avaliou que o risco de um *hard landing* aumenta em 2027 caso o banco central americano adote uma postura mais rigorosa no combate à inflação após as eleições de meio de mandato.

Diante desse cenário, a trajetória de Wall Street dependerá de uma combinação de fatores: a política monetária americana, os resultados corporativos e a comprovação de que os investimentos bilionários em inteligência artificial podem gerar retornos proporcionais.

Até que essas incertezas sejam esclarecidas, a volatilidade deve continuar fazendo parte do ambiente de negociação. “Vai levar algum tempo para eliminar essa volatilidade do mercado”, disse Woods à CNBC.