Quanto dinheiro é necessário para viver de renda? A resposta depende do padrão de vida que a pessoa pretende manter, da idade em que deseja se aposentar e de quanto tempo precisará utilizar suas reservas. Uma das formas de estimar esse valor é a regra dos 4%, que relaciona o patrimônio acumulado à renda mensal desejada. No entanto, o cálculo exige atenção à inflação, aos impostos e à possibilidade de viver até os 90 anos ou mais.

É importante saber que:

Para ter uma renda passiva de R$ 3 mil por mês : o patrimônio de referência é de R$ 900 mil.

: o patrimônio de referência é de R$ 900 mil. Já uma renda de $ 5 mil por mês : exige aproximadamente R$ 1,5 milhão acumulados;

: exige aproximadamente R$ 1,5 milhão acumulados; Para receber R$ 10 mil por mês : é necessário ter cerca de R$ 3 milhões;

: é necessário ter cerca de R$ 3 milhões; Regra dos 4% : método de cálculo que utiliza uma retirada inicial equivalente a 4% do patrimônio, sem garantir renda vitalícia;

: método de cálculo que utiliza uma retirada inicial equivalente a 4% do patrimônio, sem garantir renda vitalícia; Longevidade: quem se aposenta aos 60 anos e planeja viver até os 90 precisa financiar pelo menos 30 anos de despesas.

O que é viver de renda?

Viver de renda significa utilizar o patrimônio acumulado para cobrir as despesas, sem depender exclusivamente do salário. Para isso, existem duas estratégias principais: a partir de renda passiva gerada pelos investimentos ou com retiradas que também consomem parte do dinheiro investido.

Na primeira estratégia, a pessoa utiliza rendimentos, como juros e dividendos, e procura preservar o valor do patrimônio ao longo do tempo. Na segunda, combina esses ganhos com retiradas do próprio capital, que vão reduzindo gradualmente as reservas.

A diferença influencia quanto dinheiro será necessário juntar para a aposentadoria. Isso porque, preservar o patrimônio exige rendimentos suficientes para cobrir as despesas e compensar a inflação, enquanto consumir parte do capital permite começar com menos recursos, mas exige planejar por quantos anos o dinheiro deverá durar.

Quanto dinheiro preciso juntar para viver de renda?

O valor necessário para viver de renda depende de quanto a pessoa pretende receber por mês e de quanto poderá retirar dos investimentos sem comprometer suas reservas. Uma das referências mais utilizadas nesse cálculo é a regra dos 4%, que considera uma retirada inicial anual equivalente a 4% do patrimônio acumulado.

Portanto, para estimar quanto juntar para a aposentadoria por meio deste método, basta multiplicar a renda mensal desejada por 12 e dividir o resultado por 0,04:

Patrimônio necessário = (renda mensal desejada × 12)/0,04.

Seguindo essa lógica, quem deseja receber R$ 5 mil por mês, por exemplo, precisaria de R$ 60 mil por ano. Pela regra dos 4%, isso representa um patrimônio inicial de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

A estimativa, porém, não garante que o patrimônio será suficiente durante toda a aposentadoria, já que o cálculo também depende do tempo previsto para as retiradas e da possibilidade de consumir parte das reservas.

Quanto investir para ter uma renda mensal de R$ 3 mil, R$ 5 mil ou R$ 10 mil?

Para mostrar como a estratégia de retirada influencia o valor necessário para viver de renda, a simulação compara o patrimônio calculado pela regra dos 4% com o montante necessário para financiar a aposentadoria dos 60 aos 90 anos, utilizando gradualmente as reservas.

Renda mensal desejada Regra dos 4% Consumindo o patrimônio até os 90 anos R$ 3 mil R$ 900 mil R$ 634 mil R$ 5 mil R$ 1,5 milhão R$ 1,06 milhão R$ 10 mil R$ 3 milhões R$ 2,11 milhões

As simulações consideram valores em reais de hoje, sem impostos ou custos dos investimentos. Na primeira estratégia, a pessoa retira inicialmente 4% do patrimônio ao ano e reajusta esse valor pela inflação. Na segunda, utiliza gradualmente as reservas durante 30 anos, considerando um rendimento anual de 4% acima da inflação e o esgotamento do capital ao final desse período.

Como incluir a aposentadoria do INSS no cálculo?

Quem pretende receber uma aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode descontar o benefício dos gastos mensais antes de calcular o patrimônio necessário.

Uma pessoa que deseja manter despesas de R$ 5 mil por mês e espera receber R$ 2 mil líquidos do INSS, por exemplo, precisaria complementar apenas R$ 3 mil com os investimentos. Pela regra dos 4%, a referência de patrimônio seria de R$ 900 mil, em vez de R$ 1,5 milhão.

Portanto, o planejamento deve considerar o valor estimado do benefício, a idade de aposentadoria e possíveis mudanças nas despesas. Dessa forma, o cálculo parte da renda que os investimentos realmente precisarão complementar, sem desconsiderar outras fontes de receita.

Qual a origem da regra dos 4% para aposentadoria?

A regra dos 4% surgiu nos Estados Unidos como uma referência para calcular quanto uma pessoa poderia retirar dos investimentos durante a aposentadoria sem esgotar suas reservas antes do previsto.

Em 1994, o planejador financeiro William Bengen analisou o desempenho histórico de carteiras de ações e títulos americanos e concluiu que uma retirada inicial de aproximadamente 4% do patrimônio, reajustada anualmente pela inflação, havia permitido sustentar aposentadorias de 30 anos, mesmo em períodos de instabilidade econômica.

Assim, o método ganhou projeção em 1998, com a publicação do Trinity Study, de Philip Cooley, Carl Hubbard e Daniel Walz, que analisou diferentes taxas de retirada e combinações de investimentos.

Por isso, como os estudos utilizaram dados históricos dos Estados Unidos, a regra dos 4% funciona como uma referência inicial para o planejamento da aposentadoria no Brasil. Para adaptar o cálculo à realidade brasileira, é importante considerar a inflação, os impostos, os custos dos investimentos e a possibilidade de oscilações do mercado ao longo dos anos.

Com esses fatores, o investidor consegue estimar uma taxa de retirada mais adequada ao seu patrimônio e ao padrão de vida desejado.

Como o imposto de renda afeta o cálculo da aposentadoria?

Quem pretende viver de renda também precisa considerar os impostos sobre os investimentos, já que parte dos ganhos pode ser destinada à Receita Federal, o que reduz o valor disponível para pagar as despesas.

Nas aplicações de renda fixa sujeitas à tabela regressiva, por exemplo, o imposto varia de 15% a 22,5% sobre os rendimentos, conforme o prazo do investimento, segundo a Receita Federal. A cobrança recai sobre os ganhos, e não sobre todo o dinheiro aplicado. Outros investimentos têm regras diferentes, incluindo casos de isenção.

Para entender o impacto no planejamento, é possível pensar, por exemplo, em uma pessoa que pretende receber R$ 5 mil por mês sem reduzir o patrimônio acumulado. Se os investimentos renderem 4% ao ano acima da inflação, já descontados os impostos e custos, ela precisaria de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Com um rendimento de 3%, esse valor subiria para R$ 2 milhões.

Quanto juntar para aposentadoria pensando em viver até os 90 anos?

Quanto mais tempo durar a aposentadoria, maior será a quantia necessária para viver de renda, especialmente para quem pretende utilizar parte do patrimônio acumulado para pagar as despesas.

Portanto, no Brasil, esse planejamento ganha importância diante do aumento da longevidade. Segundo as Tábuas Completas de Mortalidade de 2024, divulgadas pelo IBGE em novembro de 2025, uma pessoa que chega aos 60 anos tem expectativa de viver, em média, mais 22,6 anos, sendo 20,8 anos entre os homens e 24,2 anos entre as mulheres.

Isso significa que uma pessoa de 60 anos pode esperar viver, em média, até os 82,6 anos. Como muitos brasileiros ultrapassam essa idade, considerar uma aposentadoria até os 90 anos permite planejar recursos para um período maior, reduzindo o risco de esgotar as reservas antes do previsto.

Quanto dinheiro é necessário para viver de renda até os 80 ou 90 anos?

Dez anos a mais de aposentadoria podem aumentar em cerca de 27% o patrimônio necessário para viver de renda. Para mostrar esse impacto, a seguinte simulação considera retiradas mensais de R$ 5 mil e rendimento anual de 4% acima da inflação, sem descontar impostos ou custos dos investimentos.

Nos dois cenários, o cálculo prevê o uso gradual das reservas até que o patrimônio se esgote, aos 80 ou aos 90 anos. Os valores estão expressos em reais de hoje.

Até quando o dinheiro precisa durar Patrimônio necessário aos 60 anos Até os 80 anos — 20 anos de aposentadoria R$ 830 mil Até os 90 anos — 30 anos de aposentadoria R$ 1,06 milhão Sem prazo definido, preservando o capital com retorno real de 4% ao ano R$ 1,5 milhão

Portanto, pela simulação, quem pretende manter essa renda até os 90 anos precisaria acumular aproximadamente R$ 226 mil a mais do que alguém que planeja utilizar as reservas somente até os 80 anos.

Quanto investir por mês para viver de renda na aposentadoria?

Para acumular patrimônio e viver de renda na aposentadoria, o investidor precisa considerar o tempo que terá para alcançar sua meta. Isso porque, os juros compostos permitem que os rendimentos gerem novos ganhos, aumentando gradualmente o valor investido e reduzindo a necessidade de aportes maiores.

Para mostrar como o prazo influencia o planejamento, a simulação considera uma pessoa que começa sem nenhum dinheiro investido e pretende acumular R$ 1,5 milhão para a aposentadoria, com rendimento anual de 4% acima da inflação.

Tempo para juntar R$ 1,5 milhão Quanto investir por mês 15 anos R$ 6.131 20 anos R$ 4.123 25 anos R$ 2.948 30 anos R$ 2.189

Ou seja, quem começa a investir 30 anos antes da aposentadoria precisaria reservar cerca de R$ 2,2 mil por mês, enquanto uma pessoa com apenas 15 anos para atingir a mesma meta teria de investir aproximadamente R$ 6,1 mil mensais.

Para fazer o próprio cálculo, o Tesouro Direto oferece um simulador de aposentadoria, no qual é possível informar a renda desejada, o prazo para começar a recebê-la e o valor dos investimentos. A ferramenta utiliza como referência o Tesouro RendA+, que prevê pagamentos durante 20 anos.

É possível viver de renda com R$ 1 milhão acumulado?

Quem tem R$ 1 milhão em investimentos pode obter uma renda mensal estimada de R$ 3,3 mil, considerando a regra dos 4%, que prevê uma retirada inicial de R$ 40 mil por ano.

Ainda, o valor pode ser maior para quem pretende utilizar também parte do dinheiro investido. Uma pessoa que se aposenta aos 60 anos, por exemplo, poderia retirar cerca de R$ 4,7 mil mensais até os 90 anos, supondo um rendimento constante de 4% ao ano acima da inflação e o consumo de todo o patrimônio nesse período, sem impostos ou custos.

Assim, a possibilidade de viver de renda com R$ 1 milhão depende das despesas mensais, de outras fontes de receita, como o INSS, e do tempo que o dinheiro precisará durar

Quais despesas podem aumentar com a idade?

Os gastos com saúde, moradia e cuidados de longa duração podem alterar o orçamento durante a aposentadoria. Tratamentos médicos, medicamentos, adaptações na residência e contratação de cuidadores estão entre as despesas que podem surgir ou aumentar com o envelhecimento.

Em algumas situações, a necessidade de assistência contínua também pode exigir recursos para instituições especializadas. O custo de uma casa de repouso no Brasil varia conforme a cidade, a estrutura e os serviços oferecidos, podendo representar uma parcela importante da renda familiar.

Essas mudanças tornam necessário revisar periodicamente o planejamento financeiro, já que as despesas previstas aos 60 anos podem ser diferentes daquelas enfrentadas aos 80 ou 90.

Perguntas frequentes sobre viver de renda

Entenda mais sobre quanto juntar para a aposentadoria.

Quanto investir para ter uma renda de R$ 5 mil por mês?

Pela regra dos 4%, R$ 5 mil mensais exigem um patrimônio de referência de R$ 1,5 milhão. O cálculo considera uma retirada inicial de R$ 60 mil por ano, sem garantir que esse valor seja sustentável em qualquer cenário.

Quanto investir para ter uma renda mensal de R$ 10 mil?

Para financiar R$ 120 mil anuais, a mesma metodologia aponta R$ 3 milhões como patrimônio inicial de referência.

É possível viver de renda com R$ 100 mil?

Um patrimônio de R$ 100 mil permitiria uma retirada inicial estimada de R$ 333 por mês pela regra dos 4%. Essa quantia tende a funcionar como complemento de renda, e não como fonte suficiente para cobrir todas as despesas.

Como fazer o cálculo da aposentadoria?

O cálculo começa pela estimativa dos gastos mensais, descontando outras fontes de renda, como o INSS. Em seguida, é necessário definir o prazo de aposentadoria e a taxa de retirada ou rentabilidade utilizada na simulação.

A regra dos 4% funciona no Brasil?

A metodologia pode servir como referência, mas foi desenvolvida com dados históricos dos Estados Unidos. Sua aplicação no Brasil depende de ajustes para inflação, tributação, custos dos investimentos e duração prevista das retiradas.

*Todos os valores utilizados nos exemplos são simulações hipotéticas, em reais de hoje, sem impostos ou custos dos investimentos.