O concurso 3089 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 22, terminou sem ganhadores na faixa principal. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 24.

A premiação prevista para o concurso deste domingo era de R$ 43.102.645,31, mas ninguém conseguiu acertar todas as dezenas sorteadas.

Confira os números sorteados: 17 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59.

Apesar de não haver vencedores na faixa principal, outras apostas foram contempladas. Ao todo, 26 jogos acertaram cinco números e receberão R$ 51.466,57 cada. Já a quadra teve 2.971 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 643,42.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, como o site e o aplicativo Loterias Caixa.

Os bolões digitais, por sua vez, podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.

Para apostas feitas pela internet, o pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A Mega-Sena conta com três sorteios por semana, realizados às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.