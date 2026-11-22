Mega-Sena: prêmio acumulado está estimado em R$ 65 milhões (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Repórter de finanças
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 15h57.
A Mega-Sena 3089 acumulou porque ninguém acertou os seis números sorteados, elevando o prêmio para R$ 65 milhões no próximo sorteio. O concurso ocorreu no domingo, 22, com os números 17, 18, 27, 36, 58 e 59. Apesar da falta de ganhadores na faixa principal, outras apostas foram premiadas.
O concurso 3089 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 22, terminou sem ganhadores na faixa principal. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 24.
A premiação prevista para o concurso deste domingo era de R$ 43.102.645,31, mas ninguém conseguiu acertar todas as dezenas sorteadas.
Apesar de não haver vencedores na faixa principal, outras apostas foram contempladas. Ao todo, 26 jogos acertaram cinco números e receberão R$ 51.466,57 cada. Já a quadra teve 2.971 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 643,42.
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, como o site e o aplicativo Loterias Caixa.
Os bolões digitais, por sua vez, podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
Para apostas feitas pela internet, o pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.
A Mega-Sena conta com três sorteios por semana, realizados às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.
As dezenas sorteadas foram 17, 18, 27, 36, 58 e 59. Nenhuma aposta acertou os seis números.
O prêmio está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 24. A premiação prevista para o concurso 3089 era de R$ 43.102.645,31.
A quina teve 26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 51.466,57 para cada uma. Na quadra, 2.971 apostas ganharam R$ 643,42 cada.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa, como o site e o aplicativo Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília, no dia do sorteio.
Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.
Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.