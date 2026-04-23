Acionistas da Warner aprovam fusão com Paramount: veja próximos passos

Os acionistas da Warner Bros Discovery (WBD) aprovaram nesta quinta-feira a fusão com a Paramount Skydance, deixando o negócio mais próximo de sua conclusão. A Paramount ofereceu US$ 31 por ação pela totalidade da WBD, conglomerado que inclui canais como TNT, CNN e Discovery Channel, o serviço de streaming HBO Max e os estúdios Warner Bros.

A proposta foi o resultado de uma disputa que envolveu Netflix e Comcast. Em fevereiro, a Paramount elevou a oferta para US$ 31 por ação o que levou a Netflix a desistir de seu próprio acordo pelos ativos de estúdio e streaming da WBD.

O acordo inclui uma multa de US$ 7 bilhões caso não passe pelos reguladores. Além desse compromisso, a Paramount vai arcar com os US$ 2,8 bilhões que a WBD devia à Netflix pela rescisão daquele contrato.

A polêmica da saída de Zaslav

Em votação paralela, os acionistas rejeitaram o pacote de saída do CEO David Zaslav, embora o resultado não seja vinculante e os pagamentos devam ser realizados mesmo assim.

O pacote supera US$ 800 milhões. Inclui cerca de US$ 500 milhões em prêmios em ações e US$ 335 milhões em reembolso de um imposto federal criado nos anos 1980, justamente para limitar esse tipo de remuneração milionária a executivos em fusões e aquisições.

A consultoria de voto ISS havia recomendado aprovação da fusão, mas deu orientação contrária ao pagamento do pacote executivo.

Próximos passos

Com o aval dos acionistas garantido, o negócio segue agora para a etapa regulatória. A conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos competentes e do cumprimento das demais condições contratuais. As duas empresas preveem fechar o acordo no terceiro trimestre de 2026.