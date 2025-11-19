Ibovespa cai pelo 3º dia e volta aos 155 mil pontos após ata do Fed

O Ibovespa recuou pela terceira sessão seguida nesta quarta-feira, 19, ao fechar em queda de 0,73%, aos 155.380 pontos, no menor patamar desde o dia 10 de novembro. O principal índice acionário da B3 abriu as negociações no vermelho, mas ampliou as perdas após a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que reforçou o clima de cautela nos mercados.

No documento que traz detalhes do último corte de 0,25 ponto percentual, em 29 de outubro, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) mostra-se dividido, já que a última decisão não foi unânime, e adiciona incertezas quanto à possibilidade de um novo corte de juros nos EUA.

Após a divulgação da ata, a maioria do mercado abandonou a perspectiva de corte e passou a apostar na manuteção da taxa de juros atual. A ferramenta FedWatch, do CME Group, mostra há um mês, 93,7% acreditavam em uma terceira redução, agora são apenas 30,7% que apontam isso.

Em meio a esse ambiente de cautela e incerteza, o dólar fechou em alta frente ao real. A moeda americana subia 0,38% e ficou cotada a R$ 5,338.

As negociações no Brasil também ganharam um revés pela forte desvalorização do petróleo no exterior, que levaram a uma queda nas ações da Petrobras, de peso no Ibovespa. Os papéis ordinários e preferencias (PETR3 e PETR4) recuaram 0,26% e 0,52%, respectivamente.

Os papéis de grandes bancos também recuaram pela segunda sessão consecutiva e pressionaram o índice para baixo.

Além desses fatos, o aguardado balanço da Nvidia, divulgado nesta quarta após o fechamento do pregão, adicionou incerteza no mercado de ações.

Bolsas de Nova York sobem

Após uma sequência de quedas firmes nas últimas sessões, os principais índices de Nova York fecharam em alta mesmo em meio a cautela dos investidores com a ata do Fed e o balanço do Nvidia.

O índice Dow Jones, após altas e baixas, subiu 0,10%, assim como S&P 500, também marcado pela votatilidade na sessão desta quarta e fechou em alta de 0,38%. O Nasdaq, com as gigantes de tecnologia, que chegou a subir mais de 1%, encerrou com avanço de 0,59%.

Entre os destaques no pregão local ficaram as ações da Nvidia, que subiram 2,85% antes da divulgação do balanço trimestral.

Nas bolsas asiáticas, porém, as incertezas pesaram e quase a totalidade dos principais índices fecharam em queda.

O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,3%, seguido pelo Hang Seng, de Hong Kong, que cedeu 0,3%. O Kospi da Coreia do Sul também recuou 0,6%, assim como Taiex, Taiwan, que registrou queda de 0,7%. A exceção foi o Xangai Composto, da China, que subiu 0,2%.

Já a maior parte dos principais índices europeus conseguiram reverter as perdas das primeiras horas de negociação e encerram em alta com o gatilho positivo da desacekeração da inflação no Reino Unido, que levou os investidores a aumentarem as apostas por um corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE).

O índice Stoxx 600 subiu 0,13%, seguido pelo Dax, da Alemanha, que teve alta de 0,16%, enquanto o FTSE 100, da Inglaterra, recuou 0,47% e o CAC 40, da França cedeu 0,18%.