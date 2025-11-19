Ibovespa cai pelo 3º dia e volta aos 155 mil pontos após ata do Fed

Após uma sequência de quedas firmes nas últimas sessões, os principais índices de Nova York fecharam em alta (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18h44.
O Ibovespa recuou pela terceira sessão seguida nesta quarta-feira, 19, ao fechar em queda de 0,73%, aos 155.380 pontos, no menor patamar desde o dia 10 de novembro. O principal índice acionário da B3 abriu as negociações no vermelho, mas ampliou as perdas após a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que reforçou o clima de cautela nos mercados.
No documento que traz detalhes do último corte de 0,25 ponto percentual, em 29 de outubro, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) mostra-se dividido, já que a última decisão não foi unânime, e adiciona incertezas quanto à possibilidade de um novo corte de juros nos EUA.
Após a divulgação da ata, a maioria do mercado abandonou a perspectiva de corte e passou a apostar na manuteção da taxa de juros atual. A ferramenta FedWatch, do CME Group, mostra há um mês, 93,7% acreditavam em uma terceira redução, agora são apenas 30,7% que apontam isso.
Em meio a esse ambiente de cautela e incerteza, o dólar fechou em alta frente ao real. A moeda americana subia 0,38% e ficou cotada a R$ 5,338.
As negociações no Brasil também ganharam um revés pela forte desvalorização do petróleo no exterior, que levaram a uma queda nas ações da Petrobras, de peso no Ibovespa. Os papéis ordinários e preferencias (PETR3 e PETR4) recuaram 0,26% e 0,52%, respectivamente.
Os papéis de grandes bancos também recuaram pela segunda sessão consecutiva e pressionaram o índice para baixo.
Além desses fatos, o aguardado balanço da Nvidia, divulgado nesta quarta após o fechamento do pregão, adicionou incerteza no mercado de ações.
Após uma sequência de quedas firmes nas últimas sessões, os principais índices de Nova York fecharam em alta mesmo em meio a cautela dos investidores com a ata do Fed e o balanço do Nvidia.
O índice Dow Jones, após altas e baixas, subiu 0,10%, assim como S&P 500, também marcado pela votatilidade na sessão desta quarta e fechou em alta de 0,38%. O Nasdaq, com as gigantes de tecnologia, que chegou a subir mais de 1%, encerrou com avanço de 0,59%.
Entre os destaques no pregão local ficaram as ações da Nvidia, que subiram 2,85% antes da divulgação do balanço trimestral.
Nas bolsas asiáticas, porém, as incertezas pesaram e quase a totalidade dos principais índices fecharam em queda.
O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,3%, seguido pelo Hang Seng, de Hong Kong, que cedeu 0,3%. O Kospi da Coreia do Sul também recuou 0,6%, assim como Taiex, Taiwan, que registrou queda de 0,7%. A exceção foi o Xangai Composto, da China, que subiu 0,2%.
Já a maior parte dos principais índices europeus conseguiram reverter as perdas das primeiras horas de negociação e encerram em alta com o gatilho positivo da desacekeração da inflação no Reino Unido, que levou os investidores a aumentarem as apostas por um corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE).
O índice Stoxx 600 subiu 0,13%, seguido pelo Dax, da Alemanha, que teve alta de 0,16%, enquanto o FTSE 100, da Inglaterra, recuou 0,47% e o CAC 40, da França cedeu 0,18%.