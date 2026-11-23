A Harvey, startup de inteligência artificial para advocacia, anunciou na segunda-feira, 23, que está montando uma equipe em São Paulo para atender clientes no Brasil e na América Latina.

A empresa abriu vagas nas áreas de vendas corporativas, atendimento a clientes e engenharia jurídica. O anúncio não informa quantas pessoas serão contratadas nem dá uma data de abertura de um escritório.

A Harvey já atende clientes no país. Entre os escritórios citados pela empresa estão Machado Meyer, Mattos Filho e Pinheiro Neto. A lista inclui também os departamentos jurídicos de Gerdau, Grupo Boticário, Localiza e XP.

O que a Harvey oferece aos advogados

A plataforma já funciona em português do Brasil. Segundo a startup, ela trabalha com as brasileiras JUIT e Jusratio para incorporar fontes jurídicas locais, como as que os advogados consultam em pesquisas de jurisprudência. O anúncio não detalha quais bases já estão disponíveis.

O software reúne ferramentas de pesquisa e análise de documentos para equipes de contencioso e outras áreas do direito. Também tem uma ferramenta de inteligência contratual voltada à revisão de contratos.

A disputa por esse mercado no Brasil inclui a Thomson Reuters. Em novembro, a EXAME mostrou a chegada do CoCounsel ao país, com IA para pesquisa e redação de peças jurídicas.

A Harvey também mantém uma parceria com a FGV Direito Rio para dar a estudantes experiência prática com ferramentas de IA jurídica.