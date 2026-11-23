Winston Weinberg: cofundador e CEO da Harvey, startup de inteligência artificial para advocacia
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 22h00.
A Harvey anunciou na segunda-feira, 23, a formação de uma equipe em São Paulo para apoiar clientes no Brasil e na América Latina. A startup oferece sua plataforma de IA jurídica em português do Brasil e trabalha com fornecedores locais de dados.
A Harvey, startup de inteligência artificial para advocacia, anunciou na segunda-feira, 23, que está montando uma equipe em São Paulo para atender clientes no Brasil e na América Latina.
A empresa abriu vagas nas áreas de vendas corporativas, atendimento a clientes e engenharia jurídica. O anúncio não informa quantas pessoas serão contratadas nem dá uma data de abertura de um escritório.
A Harvey já atende clientes no país. Entre os escritórios citados pela empresa estão Machado Meyer, Mattos Filho e Pinheiro Neto. A lista inclui também os departamentos jurídicos de Gerdau, Grupo Boticário, Localiza e XP.
A plataforma já funciona em português do Brasil. Segundo a startup, ela trabalha com as brasileiras JUIT e Jusratio para incorporar fontes jurídicas locais, como as que os advogados consultam em pesquisas de jurisprudência. O anúncio não detalha quais bases já estão disponíveis.
O software reúne ferramentas de pesquisa e análise de documentos para equipes de contencioso e outras áreas do direito. Também tem uma ferramenta de inteligência contratual voltada à revisão de contratos.
A disputa por esse mercado no Brasil inclui a Thomson Reuters. Em novembro, a EXAME mostrou a chegada do CoCounsel ao país, com IA para pesquisa e redação de peças jurídicas.
A Harvey também mantém uma parceria com a FGV Direito Rio para dar a estudantes experiência prática com ferramentas de IA jurídica.
A startup está montando uma equipe em São Paulo para atender clientes no Brasil e na América Latina. Não anunciou data de abertura de um escritório.
Sim. A plataforma já funciona em português do Brasil, segundo a empresa.
A empresa anunciou contratações em vendas corporativas, atendimento a clientes e engenharia jurídica.
Glossário
Jurisprudência
Conjunto de decisões judiciais que orientam a interpretação de uma questão jurídica.
Engenharia jurídica
Área que aplica conhecimento do direito ao desenvolvimento ou à adaptação de ferramentas e processos.
Contencioso
Área do direito voltada a disputas judiciais, administrativas ou arbitrais.
Inteligência contratual
Uso de ferramentas para localizar e analisar informações em contratos.