Nvidia pode ganhar (ou perder) US$ 320 milhões após resultados

Segundo a Option Research & Technology Services (ORATS), é esperado que aconteça uma movimentação de 7% nos papéis da Nvidia para qualquer direção após a divulgação do balanço

Nvidia: empresa divulga resultados hoje (I-HWA CHENG/Getty Images)

Tamires Vitorio
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 06h01.

Tudo pode dar muito certo (ou muito errado) para a Nvidia (NVDA) nesta quarta-feira, 19. A empresa, que deve reportar seus resultados para o terceiro trimestre de 2026 hoje após o fechamento do mercado americano, deve ter uma oscilação de US$ 320 milhões em seu valor de mercado — e se o número será positivo ou negativo vai depender inteiramente da capacidade da empresa de manter o ânimo dos investidores em meio ao temor de uma possível bolha de inteligência artificial (IA).

Segundo a empresa de dados Option Research & Technology Services (ORATS), é esperado que aconteça uma movimentação de 7% nos papéis da Nvidia para qualquer direção após a divulgação do balanço. A Reuters aponta que, se a previsão de fato se confirmar, essa será a maior variação diária no valor de mercado após a divulgação dos resultados trimestrais. Às 22h28 de terça-feira, 18, a Nvidia era avaliada em US$ 4,4 trilhões, abaixo dos US$ 5 trilhões atingidos em outubro.

A ORATS, por sua vez, indica que, em média, a ação da Nvidia teve uma movimentação de 7,3% no dia seguinte à divulgação de resultados dos últimos 12 trimestres. Se a empresa conseguir adicionar US$ 320 bilhões ao seu market cap, um novo recorde estará à espreita: em fevereiro de 2024, a companhia liderada por Jensen Huang teve um aumento de US$ 276 bilhões no valor de mercado após os resultados.

Segundo estimativas da Visible Alpha, empresa de dados financeiros, a Nvidia deve reportar lucro ajustado de US$ 1,26 por ação e receita recorde de US$ 55,4 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026 — salto de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Se os resultados decepcionarem, o impacto poderá atingir o restante das empresas de IA e até o mercado como um todo. Isso porque a Nvidia se tornou símbolo do movimento de investimentos em inteligência artificial, que tem elevado a dívida das empresas de tecnologia, enquanto investidores se perguntam: os retornos vão mesmo compensar o capital investido?

No ano, ações da Nvidia acumulam alta de 31%, apesar da queda de quase 10% desde o pico de US$ 212 registrado em outubro, que tornou a empresa a primeira a atingir US$ 5 trilhões em valor de mercado.

Analistas divididos e bolha em xeque

Entre os papéis das chamadas “Magníficas Sete” (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla), a maioria recuou nos últimos cinco dias, assim como o índice Nasdaq Composite. Investidores esperam que o desempenho da Nvidia possa reverter esse movimento.

Apesar do otimismo generalizado — 12 dos 13 analistas que cobrem a companhia recomendam compra — há sinais de cautela. Em três dos últimos quatro trimestres, mesmo com resultados recordes, a ação caiu após os balanços.

O medo de uma bolha cresceu com alertas de líderes do setor e a saída de grandes investidores. Além do SoftBank e de Thiel, o investidor Michael Burry também apostou contra a Nvidia, e alegou que grandes empresas de nuvem estariam inflando artificialmente os balanços ao estender a vida útil de chips da companhia.

Para sustentar seu valor, a Nvidia precisa manter margens saudáveis mesmo com a complexidade crescente de seus produtos. A expectativa é que a margem bruta ajustada caia quase dois pontos percentuais, para 73,6%, enquanto o lucro líquido deve atingir US$ 29,54 bilhões — alta de 53% no ano.

Há dúvidas também sobre como a empresa vai equilibrar investimentos, como os US$ 100 bilhões comprometidos com a OpenAI, e os US$ 5 bilhões aplicados na Intel (INTC), diante do caixa de US$ 11,6 bilhões reportado em julho.

