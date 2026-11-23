A Nvidia não tem um plano de sucessão claro para Jensen Huang e continua dependente do fundador para executar sua estratégia, avalia Thiago Kapulskis, global tech portfolio manager da São Pedro Capital. A análise vem após o conselho da fabricante de chips reconduzir Huang ao comando da companhia, nesta segunda-feira, 23, menos de duas semanas depois de sua saída. "Jensen é imprescindível para a companhia em termos de execução", afirma o gestor, em entrevista à EXAME.

A decisão provocou uma disparada nas ações da Nvidia, que chegaram a subir 35% nesta segunda-feira, 23, no maior salto intradiário desde 2000. Os papéis adicionaram mais de US$ 1 trilhão ao valor de mercado da empresa e ajudaram a impulsionar o S&P 500 e o Nasdaq 100, em uma recuperação após a forte liquidação de sexta-feira, quando a Nvidia caiu 14% e o S&P 500 entrou em território de correção.

Kapulskis avalia que a volta de Huang elimina um risco importante para a execução dos negócios, mas não encerra as dúvidas sobre o ciclo de investimentos em inteligência artificial.

Na entrevista, o gestor analisa a pressão sobre as empresas do setor, os receios em torno da expansão dos data centers e os possíveis efeitos das eleições de meio de mandato, as midterms, nos Estados Unidos. Para o gestor, porém, o mercado exagerou no pessimismo recente. "Talvez estejamos vendo hoje o início de uma reversão desse pessimismo".

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O conselho decidiu por unanimidade reconduzir Jensen Huang ao comando da Nvidia, menos de duas semanas depois de sua saída. O que mudou nesse intervalo e o que essa reviravolta revela sobre a dependência da Nvidia em relação ao seu fundador?

Em primeiro lugar, nosso entendimento, considerando que acompanhamos a Nvidia há muitos anos, é que Jensen é imprescindível para a companhia em termos de execução. Ele é o fundador e está à frente da empresa desde o início. Além disso, acredito que, pela própria forma de fazer negócios, não apenas no caso da Nvidia, mas também nas relações com empresas asiáticas, especialmente em Taiwan, China e Coreia do Sul, Jensen construiu vínculos pessoais bastante relevantes com essas companhias. Um exemplo é que Jensen chegou a ser cotado para assumir o cargo de CEO da TSMC, uma das maiores companhias de Taiwan, há cerca de 15 anos, por volta de 2013. Existe, portanto, um relacionamento de longa data, construído gradualmente, como é comum nesse mercado.

Ele exerce um papel fundamental em diferentes frentes: no relacionamento com a cadeia de suprimentos, na estrutura de financiamento, com a Bell Clouds e outros clientes, e também na inovação da companhia, que é extraordinária. A ausência dele, portanto, talvez tenha evidenciado ainda mais a necessidade de sua presença na liderança da empresa. Houve uma brincadeira nesse sentido. Na semana passada, o New York Times realizou uma série de entrevistas durante um evento com diversas personalidades do mundo dos negócios. Uma delas foi com Elon Musk, que afirmou que a saída de Jensen seria equivalente à saída de Michael Jordan do Chicago Bulls no auge da equipe, antes de conquistar seus títulos. A comparação seria como retirar o principal jogador do time durante a disputa pelo segundo título.

Mas há duas semanas pesaram, além das questões pessoais, suspeitas de violação à segurança nacional e uma investigação interna. O que mudou que fez o Conselho da Nvidia voltar atrás nessa decisão?

O que mais mudou, na minha avaliação, foi o posicionamento do governo americano. Vale lembrar que o conselho abriu uma investigação por duas razões, para verificar se Jensen havia vazado segredos da companhia e apurar se houve alguma quebra de segurança, vazamento de informações ou outro problema que pudesse ter implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos. Imagino que a investigação estivesse mais concentrada na questão de um possível vazamento de dados, embora possam existir outros aspectos que desconhecemos, já que muitas informações desse tipo de apuração não são tornadas públicas. O principal fator que mudou desde então foi a manifestação do governo americano, principalmente por meio de Donald Trump, afirmando que Jensen não havia feito nada de errado e que, até aquele momento, não existiam provas de qualquer irregularidade. O governo passou, então, a defender ou sugerir seu retorno à companhia.

É importante fazer uma ressalva, do ponto de vista jurídico, não tenho conhecimento técnico suficiente para avaliar a questão, já que não sou advogado. Mas, na minha interpretação, o que mudou foi uma espécie de aval da Presidência americana, sinalizando que não havia provas de que Jensen tivesse cometido alguma irregularidade e, portanto, que ele estava livre para retornar. Considerando o contexto da investigação conduzida pelo conselho, imagino que essa manifestação, indicando que Jensen não havia cometido nenhuma irregularidade, tenha sido considerada suficiente pelo conselho para restabelecê-lo no cargo.

A volta de Huang foi recebida com uma forte valorização das ações da Nvidia. Essa reação é um sinal de que os investidores estavam preocupados principalmente com a ausência do fundador ou o movimento também representa uma aposta na continuidade do crescimento da empresa?

As pessoas também se esquecem do quanto as ações haviam caído nesse intervalo tão curto. Foram cerca de 10 ou 15 dias entre a saída de Jensen e a recuperação dos papéis, e a queda ocorreu em uma magnitude semelhante à da alta recente. Portanto, as ações estão voltando a patamares próximos daqueles registrados quando saiu a primeira notícia sobre o assunto, envolvendo a relação com a empresa. A queda foi muito expressiva e, por isso, a recuperação também acabou sendo bastante forte. Acho que voltamos, naturalmente, ao cenário anterior. E qual era esse cenário? Um contexto em que o mercado conhecia há muito tempo o executivo à frente da companhia, Jensen, uma pessoa extraordinária do ponto de vista dos negócios, da inovação e da gestão.

Agora, acredito que as atenções voltam a se concentrar nos debates que já existiam: se o ciclo da inteligência artificial continuará, por quanto tempo, se haverá novos investimentos e quais serão as próximas inovações, especialmente no desenvolvimento de semicondutores. Mas essa alta, embora espetacular para um único pregão, representa também a retirada de um risco importante que estava no radar: o risco de execução da Nvidia. Não podemos nos esquecer disso. O retorno de Jensen traz um alívio em relação a esse risco.

Independentemente de a companhia vir a escolher um sucessor de fora ou de dentro, não havia, pelo menos publicamente, um plano de sucessão de Jensen muito claro para os investidores. Por isso, a volta dele é importante também para dar continuidade à estratégia da empresa. Pelo menos agora, o mercado sabe qual é essa estratégia e quem está à frente de sua execução.

Mas quanto essa crise ainda pode representar um risco para a governança, a reputação e os negócios da companhia?

Acho que, sem dúvida, a situação era melhor antes de tudo isso acontecer. A exposição da vida pessoal de Jensen, de sua família e de toda essa história, em maior ou menor grau, acabou tirando o foco dele e da própria companhia. De alguma forma, isso atrapalhou a empresa. Portanto, era muito melhor antes de toda essa situação do que depois dela. Agora, tentando abordar o tema da maneira mais equilibrada possível — porque realmente não gosto desse tipo de discussão e acredito que precisamos separar as questões pessoais das questões de negócios —, acho que o ponto mais importante é a necessidade de a Nvidia aprimorar suas práticas de governança. Isso envolve desde a definição de um plano de sucessão para Jensen até as próprias práticas da companhia em relação aos funcionários. Em todos esses aspectos, sem dúvida, há bastante espaço para evolução depois de tudo o que aconteceu.

A forte queda de sexta-feira refletiu dúvidas sobre o retorno dos investimentos bilionários em data centers, o financiamento desses projetos e o ritmo de crescimento das empresas de tecnologia. Qual foi o principal gatilho dessa onda de vendas?

Para entender melhor o movimento, precisamos ampliar um pouco o horizonte temporal. O pico dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial, especialmente em semicondutores, mas não apenas nesse segmento, ocorreu em julho deste ano. Desde então, já vínhamos observando uma correção no setor de tecnologia, particularmente nas empresas de semicondutores e de infraestrutura para IA. Esse movimento se intensificou em outubro e novembro, sobretudo nos últimos 40 a 45 dias. A etapa mais recente dessa correção teve características bastante específicas. Houve um movimento técnico expressivo, com a liquidação de posições de fundos alavancados e a redução significativa da exposição de outros gestores. Isso incluiu fundos que operam com estratégias de hedge funding e alavancagem.

Ao mesmo tempo, surgiram dúvidas sobre a continuidade do ciclo de investimentos em inteligência artificial. Não houve, porém, nenhum dado específico que trouxesse um sinal concreto de preocupação em relação a esse ciclo. O que começou a ganhar força foi a percepção de que poderíamos estar nos aproximando do fim do ciclo de investimentos em despesas de capital (CAPEX), especialmente com a possibilidade de os aportes das grandes empresas de tecnologia perderem força a partir de 2027 ou, principalmente, de 2028. A verdade é que ainda há muita incerteza. Se me perguntarem qual será o volume de investimentos dessas empresas em 2029, a probabilidade de errarmos a estimativa, tanto para cima quanto para baixo, é bastante elevada.

Hoje estamos diante de uma correção de expectativas ou de uma mudança mais profunda na percepção dos investidores sobre o negócio de inteligência artificial?

Nossa percepção, a partir das conversas que mantemos com essas companhias, é de que a demanda continua muito forte e de que ainda falta capacidade computacional para atendê-la. É evidente que haverá uma expansão significativa da oferta em 2027, mas, depois da correção expressiva dos últimos meses, os preços atuais já parecem incorporar um cenário mais negativo para o ciclo de investimentos em Capex.

Portanto, se esses investimentos continuarem nos próximos três anos, ainda que em um ritmo mais moderado, essas companhias poderão apresentar retornos bastante interessantes. Acredito que o mercado tenha passado por um período de pessimismo excessivo nos últimos dois meses. Talvez — e só teremos condições de confirmar isso mais adiante — estejamos vendo hoje o início de uma reversão desse pessimismo. Esse movimento também pode ser favorecido por fatores técnicos, já que as grandes saídas de recursos dos Estados Unidos reduziram algumas posições e deixaram o mercado em condições mais favoráveis para uma recuperação. Nesse cenário, outras ações também podem se beneficiar e registrar altas expressivas.

A correção começou em julho, mas ganhou força nos últimos dois meses, período que também coincidiu com as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Você vê alguma relação entre o resultado das midterms e a intensificação das quedas no setor de tecnologia?

As eleições de meio de mandato trouxeram, de fato, um fator adicional de atenção para o mercado, o aumento do escrutínio sobre a construção de data centers em determinadas regiões dos Estados Unidos. Isso é particularmente relevante em estados como o Michigan e Ohio, que têm papel importante nesse setor. No entanto, é preciso considerar que os projetos já aprovados nesses estados não devem ser afetados. Quando olhamos para 2027, praticamente 100% da capacidade prevista para entrar em operação já está aprovada, de modo que não esperamos mudanças relevantes no cronograma de construção. Em 2028, uma parcela significativa dos projetos também já está contratada ou em andamento. Portanto, os impactos mais expressivos de eventuais restrições devem ser sentidos a partir de 2029.

Essa é uma das razões pelas quais consideramos exagerada a reação do mercado. É claro que existe o risco de atrasos na construção dos data centers. Nesse cenário, as empresas que compram semicondutores e chips poderiam postergar seus pedidos, uma vez que não teriam espaço adequado para instalar e refrigerar os equipamentos. Esse é o risco que os investidores estão precificando, mas, na nossa avaliação, a reação acabou sendo desproporcional diante do cronograma de projetos que já está aprovado.

A alta da Nvidia e das bolsas de Nova York hoje sinaliza uma retomada da confiança no setor de IA ou o mercado pode estar confundindo a solução da crise de liderança na Nvidia com a resolução dos problemas estruturais que ainda pressionam as empresas do setor?

Acho que as duas coisas acabam se confundindo um pouco, porque a Nvidia se tornou muito central na história da inteligência artificial, por algumas razões. Uma delas é que a Nvidia tem atuado como garantidora de financiamentos de algumas empresas que compram seus chips. São estruturas que envolvem data centers, empresas que adquirem essa capacidade e, posteriormente, vendem esses serviços a terceiros. É o caso de nomes como Cloude Code. A presença de uma empresa mais sólida como a Nvidia reduz as dúvidas em relação a essas garantias e transmite mais confiança aos investidores que estão alocando capital nessas companhias, tanto no mercado de ações quanto no de dívida e nos próprios projetos. Esse é um ponto muito importante.

Quando pensamos na Nvidia, uma empresa que vai bem acaba ajudando o ecossistema como um todo. O segundo ponto é a própria questão da correlação entre os papéis. As ações estão apresentando movimentos de curto prazo mais acentuados. A Nvidia foi um dos papéis que mais caíram ao longo desse movimento, mas não foi a única: diversas outras empresas também registraram quedas expressivas. Por isso, é natural que, quando a Nvidia sobe com força, tenha uma valorização ainda maior do que a de outras companhias, embora o restante do setor também avance.

Mas é importante observar que essas altas acontecem em magnitudes diferentes. A Nvidia, por exemplo, está subindo mais de 30%. Quando olhamos para outras empresas, as valorizações ficam em torno de 3% a 6%. É um avanço expressivo, mas ainda distante do movimento da Nvidia. Dito isso, esses movimentos não eliminam as dúvidas que mencionamos anteriormente sobre a viabilidade econômica desses investimentos. O ciclo deve se estender até 2029 ou 2030, e todas essas questões continuam presentes. Provavelmente, só teremos respostas mais claras sobre elas um pouco mais adiante.

O Nobel de Economia Paul Krugman calculou que um eventual retorno do indicador de Buffett aos níveis de 2019 poderia eliminar US$ 25 trilhões em riqueza do mercado acionário americano, o equivalente a cerca de 80% do PIB dos Estados Unidos. O que esse cálculo nos diz sobre o nível de valorização atual das bolsas? Até que ponto ele é um alerta concreto de bolha ou um exercício de cenário extremo?

Acho que esse é mais um exercício de cenário extremo. Vou apresentar um pouco do outro lado. Mesmo sem recorrer a dados atualizados, há alguns indicadores que ajudam a colocar essa discussão em perspectiva. Um dos índices que utilizamos com frequência estava no menor patamar desde 2019. A própria bolsa americana também passou a negociar a 16 vezes, um nível que não era observado havia muito tempo. Não me lembro exatamente da última vez, mas esse patamar está próximo da média ou da mediana dos últimos dez a 15 anos.

Quando olhamos para a semana passada, tivemos a pior queda em um único dia desde março de 2020. E não foi um movimento isolado: essa queda veio depois de uma sequência de recuos iniciada em julho, como comentei anteriormente. De fato, quando olhamos para as avaliações das empresas, os preços já estavam baratos. É possível discutir se poderiam ficar ainda mais baratos, mas não acho que estivéssemos diante de uma situação em que a correção ainda não tivesse começado. Na verdade, já estávamos no meio de uma correção bastante significativa. Ela pode continuar, com novas quedas e desvalorizações, ou pode se reverter, cenário para o qual estamos mais inclinados.

Mas não dá para dizer que não houve uma correção expressiva. O próprio índice de semicondutores, em relação às máximas, chegou a cair 40%. É bastante coisa. Em geral, quedas dessa magnitude são mais comuns em ações individuais, que podem chegar a recuos de 60% ou 80% e demorar mais para se recuperar. Mas, mesmo em períodos que não configuram uma grande crise ou uma grande bolha, quedas de 40% estão entre as maiores que já observamos.

Por isso, acho que boa parte do cenário que está sendo apontado já aconteceu. Talvez essa preocupação fizesse mais sentido em julho, quando os preços estavam em patamares muito mais elevados do que os atuais. Naquele momento, eu concordaria com essa avaliação. Mas, depois de uma queda tão expressiva, já não vejo a situação como um cenário de bolha. Na minha avaliação, tivemos uma correção que já aconteceu e foi bastante significativa.

Há uma distância entre a expectativa de que a IA vai gerar um salto de produtividade e os resultados que os dados mostram até agora. O que precisa acontecer em termos de produtividade, receita e rentabilidade para justificar as avaliações atuais das empresas do setor?

A primeira questão é que as receitas de companhias como Anthropic e OpenAI, assim como os resultados de outras empresas que utilizam essas ferramentas, mostram que existe, sim, algum ganho de produtividade. Caso contrário, essas companhias não estariam investindo tanto dinheiro nessa tecnologia. É difícil mensurar exatamente esses ganhos, mas, de maneira geral, podemos dizer que as empresas são racionais ao tomar suas decisões de investimento e que existe um benefício.

No entanto, acredito que esse benefício ainda esteja bastante concentrado na área de programação. Ferramentas como o Codex são protagonistas quando olhamos para o uso da inteligência artificial. A curva de adoção em outras áreas é bem mais lenta do que no desenvolvimento de software. Olhando para frente, acreditamos que a programação continuará sendo uma das principais áreas de aplicação da IA. Há também outros segmentos em que os ganhos são mais evidentes, como o jurídico, além de algumas aplicações do Google e da área de atendimento ao cliente, o chamado customer service.

Nessas áreas, conseguimos identificar ganhos mais claros. Em outros setores, a adoção também está acontecendo, mas em um ritmo mais lento. É o caso, por exemplo, do uso da IA nas áreas de vendas e marketing, no chamado front office, e também nos departamentos financeiros das empresas. A adoção está avançando, mas depende de mudanças nos processos internos e de treinamento dos funcionários. Essas pessoas não são necessariamente nativas em tecnologia, como os engenheiros de software, que recebem uma ferramenta e conseguem incorporá-la rapidamente ao trabalho.

Nesses outros departamentos, a transformação leva mais tempo. É um processo semelhante ao que aconteceu com a internet. Basta observar o caso da Amazon: nos primeiros quatro, cinco ou seis anos, foi necessário reinventar a forma de trabalhar, a organização das equipes e a maneira como as pessoas interagiam entre si.

A tese dele de ter algo como a comparação com a bolha das ponto coms em 2000, não se sustenta na sua avaliação?

Entendo que não. O cenário atual é bastante diferente daquele que vimos durante a bolha das empresas ponto com. Naquela época, havia avaliações exageradas de companhias que não tinham modelos de negócio bem definidos. Além disso, houve uma construção de infraestrutura que não fazia sentido naquele momento e que levou muito tempo para se tornar economicamente viável.

Agora, quando olhamos para a infraestrutura construída até este ano, ela é grande, mas existe claramente uma demanda superior à capacidade de oferta dos próprios provedores de infraestrutura. Além disso, as avaliações das empresas estão bastante deprimidas. Se olharmos para a Nvidia, por exemplo, considerando as estimativas de consenso, a companhia negocia a algo entre nove e dez vezes o lucro projetado para o próximo ano. Não estamos diante de empresas com números excessivamente elevados e avaliações exorbitantes. O cenário é praticamente o oposto. Em outras áreas da economia, inclusive, encontramos empresas negociando a múltiplos muito mais elevados. Acho que a principal diferença está justamente aí.