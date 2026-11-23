A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, o texto-base do pacote fiscal apresentado pelo governo Lula (PLP 299/2026), que deverá gerar espaço fiscal de aproximadamente R$ 50 bilhões em 2027. Outros cinco deputados se abstiveram.

O relator do texto na Casa, Mauro Benevides Filho (União-CE), rejeitou 92 emendas apresentadas ao projeto. Os deputados ainda precisam apreciar dez destaques — instrumentos regimentais que separam propostas de alteração do texto para votação separada das demais emendas — apresentados. Destes, sete foram apresentados por parlamentares da oposição: o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), é autor de quatro deles; Gilson Marques (Novo-SC), de dois; e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), um. Deputados da base aliada apresentaram três, dois deles de autoria de Waldemar Oliveira (Avante-PE) e um de Tarcísio Motta (PSOL-RJ).

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), que pediu exoneração do cargo de ministro das Relações Institucionais para votar o projeto nesta segunda-feira, afirmou mais cedo que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comprometeu-se a votar o texto ainda nesta noite.

Na última quarta-feira, 18, o Senado Federal concluiu a votação do projeto. Os senadores mantiveram o núcleo do projeto, numa vitória do governo, que temia desidratações do pacote. A principal mudança foi a respeito dos repasses da União a estados previstos na Lei Kandir (que isentou exportações de ICMS, um tributo estadual). O texto-base do projeto reduzia de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão o montante anual das transferências previstas entre 2027 e 2030 e adiava o pagamento do restante para a partir de 2031.

Diante da resistência de governadores, houve um acordo em torno de uma proposta do relator da matéria no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), que elevou os repasses para R$ 2 bilhões por ano e antecipou o início da recomposição para 2028, dividindo o saldo nos três anos seguintes até 2030. Com isso, os repasses serão de R$ 2 bilhões em 2027, de R$ 2,6 bilhões em 2028, de R$ 3,4 em 2029 e de R$ 7 bilhões em 2030, último ano do próximo mandato.

"Os 16 bilhões estão devidamente compensados durante a gestão dos próximos governadores. Realmente, não faria sentido das R$ 12 bilhões para os próximos governadores", argumentou o relator do projeto na Câmara, Mauro Benevides Filho, durante a sessão que votou a matéria.

Entenda ponto a ponto o ajuste fiscal

Mais folga para contingenciar gastos. Hoje, o governo precisa contingenciar despesas quando há risco de ficar abaixo do piso da meta fiscal. Com o projeto, poderá fazer contingenciamentos adicionais para perseguir o centro da meta, mesmo que a projeção já esteja dentro da margem de tolerância.

Em 2027, a meta é um superávit de 0,5% do PIB (R$ 73,2 bilhões), com tolerância entre 0,25% e 0,75%. Se o governo prevê, por exemplo, 0,3%, hoje não precisa contingenciar para atingir a meta. Com a nova regra, poderá fazê-lo para buscar os 0,5%.

O texto também autoriza o contingenciamento de determinadas despesas obrigatórias do Executivo condicionadas à disponibilidade orçamentária, com exceções previstas em lei. O cancelamento dessas despesas dependerá de autorização na lei orçamentária.

Parte da economia obtida com os contingenciamentos poderá financiar, no ano seguinte, investimentos estruturantes, inclusive projetos indicados por bancadas estaduais. Para isso, o governo precisará ter superado o piso da meta no ano anterior. O valor ficará limitado à economia obtida e deverá respeitar a meta fiscal do exercício em que os investimentos forem realizados. Esses investimentos poderão ficar fora do limite de despesas do arcabouço fiscal, mas continuarão sujeitos ao cumprimento da meta fiscal.

Teto de gastos mais apertado. A partir de 2027, nos anos em que houver contingenciamento e medidas adicionais de contenção, o crescimento das despesas acima da inflação ficará limitado a 2%, em vez dos 2,5% previstos atualmente no arcabouço fiscal. A redução valerá apenas para o ano em que for aplicada, sem afetar o cálculo dos limites dos exercícios seguintes.

Menos benefícios tributários. O projeto reduz as isenções, créditos e regimes especiais de tributação não previstos na Constituição e restringe a chamada compensação tributária cruzada, quando um contribuinte utiliza os créditos que detém referentes a um tributo para o pagamento de outro imposto.

Essa restrição poderá ser aplicada sempre que o Executivo adotar medidas de contingenciamento ou de contenção de despesas, com o objetivo de cumprir a meta de resultado primário. Ainda assim, não alcançará a compensação de saldos credores de PIS/Pasep e Cofins com débitos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), conforme emenda aprovada pelo Senado.

Há ainda uma ampliação de 10% para 20% do parâmetro de redução de determinados benefícios tributários, abrangidos pela Lei Complementar 224/2025, e um limite para o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), cujo valor ficará vinculado à estimativa de 2026, corrigida pela inflação.

Ficam de fora do corte determinados benefícios, como os da indústria de tecnologia da informação e de semicondutores e a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Por emenda da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), também ficou preservado o benefício para a compra de veículos por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.

Quanto cada medida rende, segundo estimativas do governo:

Contingenciamento com foco no centro da meta: R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões

Limite à compensação tributária cruzada: R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões

Redução adicional de benefícios tributários: R$ 15 bilhões

Limite ao benefício do Reidi: R$ 4,5 bilhões

As estimativas somam entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões, mas não representam uma economia garantida. O impacto efetivo dependerá da aplicação das medidas e das exceções incorporadas ao texto durante a tramitação.

Não há cortes previstos nos benefícios sociais diretos. O texto mantém as regras atuais de pagamento e reajuste de programas assistenciais e previdenciários.

Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), abono salarial, seguro-desemprego, aposentadorias e pensões não sofrem redução de valores nem mudança nos critérios de acesso.

Outras medidas para abrir espaço

Outras medidas buscam abrir espaço no Orçamento para políticas do governo, incluindo iniciativas voltadas à transferência de renda, renegociação de dívidas e apoio a pequenos negócios.

Lei Kandir: Pelo acordo firmado no plenário, a União repassará integralmente os R$ 16 bilhões previstos na Lei Kandir a estados e municípios entre 2027 e 2030. Em 2027, o repasse será de R$ 2 bilhões. A diferença será compensada gradualmente nos três anos seguintes até chegar a R$ 7,67 bilhões em 2030.

Previdência: as compensações financeiras entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de servidores ficarão limitadas a R$ 3 bilhões anuais entre 2027 e 2030, com atualização conforme os critérios previstos no projeto. O limite poderá adiar desembolsos, mas não extingue as obrigações de compensação.

FNDCT: recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico poderão ser usados para conceder bolsas de estudo e pesquisa no ensino superior. Esses recursos devem financiar a ampliação do programa Pé de Meia para o público universitário, uma promessa de campanha de Lula.

Saúde e despesas vinculadas: a proposta exclui as receitas provenientes do imposto sobre a exportação de petróleo bruto do cálculo de determinadas despesas vinculadas à Receita Corrente Líquida (RCL). A medida pode reduzir a base usada para calcular obrigações orçamentárias indexadas a essa receita.

Fundo Constitucional do Distrito Federal: o texto mantém a correção dos recursos do fundo vinculada à Receita Corrente Líquida. Segundo a Consultoria de Orçamento da Câmara, a medida representa um aumento estimado de R$ 700 milhões nas despesas de 2027 em relação ao cenário anterior.



Diesel e supersalários

O projeto abre espaço fiscal extraordinário em 2026 para custear parte da subvenção ao diesel rodoviário, diante do conflito no Oriente Médio. Até R$ 10,5 bilhões poderão ficar fora da apuração da meta fiscal do ano. Segundo o governo, a ideia é amenizar os efeitos da guerra sobre os preços dos combustíveis e a inflação. A exclusão da meta não elimina a despesa, apenas permite que ela não seja contabilizada para a aferição do resultado fiscal.

O texto também estabelece prazo de 60 dias, contado da publicação da lei, para o Congresso analisar a regulamentação das verbas indenizatórias que contribuem para os chamados supersalários no serviço público. O prazo foi reduzido de 120 para 60 dias durante a votação final no Senado, por emenda do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

No Executivo federal, parte da economia resultante poderá financiar investimentos e atividades de segurança pública e atendimento socioeducativo. Nos demais Poderes e órgãos autônomos, os recursos serão destinados à reestruturação e recomposição dos quadros de pessoal.

Prestação de contas: caso o resultado primário do governo central no exercício anterior seja inferior a 0,5% do PIB, o Executivo deverá apresentar, em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), as razões para o desempenho e as medidas previstas para melhorá-lo. A obrigação foi incluída durante a votação no Senado.

Outro limite fixado é de R$ 1 bilhão por ano, até 2030, para despesas de equalização de financiamentos às exportações, por meio do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).

O projeto foi aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados em 19 de novembro de 2026. As mudanças ainda dependem da conclusão da tramitação legislativa para entrar em vigor.