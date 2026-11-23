A Nvidia recuperou US$ 953 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira, 23, em um único pregão. O montante supera em US$ 155 bilhões o valor de mercado de todas as empresas listadas na B3, estimado em US$ 798 bilhões, de acordo com levantamento da Elos Ayta.

As ações da fabricante de chips dispararam 31,5% após o conselho de administração reconduzir o fundador Jensen Huang aos cargos de presidente e diretor-presidente (CEO), menos de duas semanas depois de sua saída do comando da companhia. Mais cedo, os papéis chegaram a subir até 35%, o maior salto intradiário desde 2000.

Com a valorização, o valor de mercado da Nvidia passou de US$ 3,025 trilhões, no fechamento de sexta-feira, para US$ 3,978 trilhões nesta segunda-feira. Na comparação, a companhia recuperou, em apenas um pregão, mais do que vale toda a bolsa brasileira.

Apesar da forte recuperação, a Nvidia ainda está distante dos patamares anteriores à crise. Desde 29 de outubro, quando atingiu US$ 5,149 trilhões em valor de mercado, a companhia acumulava perdas de US$ 2,12 trilhões, equivalentes a 41,2%. Mesmo após a alta desta segunda-feira, a empresa permanecia US$ 1,17 trilhão abaixo do valor registrado no fim de outubro.

Wall Street dispara após quedas na sexta

A reação também ocorre em um momento de forte recuperação das bolsas americanas. Os principais índices fecharam em forte alta nesta segunda, impulsionados pela recuperação das ações ligadas à inteligência artificial e pela decisão do conselho da Nvidia de reconduzir Jensen Huang ao cargo de CEO.

O movimento também refletiu a retomada das compras de ações de tecnologia após a forte liquidação da semana passada, com investidores aproveitando os preços mais baixos. Os papéis da Nvidia lideraram os ganhos, com valorização superior a 31%, acompanhados por outras companhias do setor de inteligência artificial. A alta do ouro também favoreceu as ações de mineradoras, enquanto a queda do petróleo contribuiu para aliviar as preocupações com a inflação.

O Nasdaq avançou 6,51%, aos 24.089,56 pontos. O S&P 500 subiu 4,74%, aos 7.237,73 pontos, enquanto o Dow Jones registrou alta de 3,01%, aos 49.597,72 pontos.

Retorno de Jensen Huang

Segundo a Nvidia, o conselho de administração decidiu por unanimidade reconduzir Huang, com efeito imediato, aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho. A decisão veio após uma série de conversas e reuniões com o executivo. Em comunicado, a companhia afirmou que o conselho ficou satisfeito com a franqueza do fundador e com sua capacidade de liderar a empresa.

O conselho também informou ter ouvido os escalões mais altos do governo dos Estados Unidos antes da decisão e concluído que o retorno de Huang não representa risco à segurança nacional.

"Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia", afirmou Harvey C. Jones, presidente do conselho, que permanece no cargo. Huang, por sua vez, disse estar honrado em voltar e comandar "uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo".

Colette Kress, diretora financeira que assumiu o comando de forma interina após a saída do fundador, continua como CFO. A investigação interna sobre Huang, conduzida por um comitê formado exclusivamente por conselheiros independentes e assessorado por advogados externos, seguirá até a conclusão. Segundo a Nvidia, o executivo apoia a apuração e vai colaborar com os trabalhos.

A companhia também criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação para supervisionar riscos comerciais e de segurança. Além disso, está em busca de um diretor de compliance, cargo novo que responderá ao comitê de governança do conselho. A empresa afirmou que continuará cooperando com as investigações e consultas em andamento do governo americano.

Por que Huang deixou o comando?

Huang deixou o comando da Nvidia na quinta-feira, 12, dias depois de a empresa anunciar uma investigação interna sobre ele. O anúncio ocorreu após reportagens de que o executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Segundo a imprensa americana, Huang teria mantido um relacionamento com uma mulher que agências de inteligência dos Estados Unidos suspeitam ser espiã a serviço da China. Em uma mensagem interna aos funcionários, o executivo admitiu ter sido infiel à esposa.

Na véspera da renúncia, o The New York Times publicou que cinco funcionários da Nvidia relataram um relacionamento de Huang com uma executiva subordinada a ele.

No dia em que deixou o cargo, as ações da empresa caíram 4%, segundo o Washington Post. Nos oito pregões anteriores, a Nvidia já havia perdido mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Após sua saída, executivos e investidores do Vale do Silício defenderam publicamente o fundador. Uma carta aberta que pedia ao conselho sua recondução reuniu mais de 178 mil assinaturas em quatro dias. Parlamentares republicanos também chegaram a ameaçar convocá-lo para depor no Congresso.

Em 17 de novembro, Huang afirmou que seria "uma honra" voltar ao comando caso recebesse um convite do conselho. Dias depois, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não descartou a possibilidade de retorno do executivo.

Wall Street vinha de semana de perdas

A disparada da Nvidia ocorre após uma semana de fortes perdas para as bolsas americanas. Na sexta-feira, 20, o S&P 500 e o Dow Jones encerraram o pregão mais de 10% abaixo de suas máximas históricas, entrando em território de correção técnica.

O Nasdaq Composite, por sua vez, zerou os ganhos acumulados em 2026. Já o Nasdaq-100, mais concentrado nas grandes empresas de tecnologia, chegou a registrar queda superior a 20% em relação ao pico durante o pregão, patamar que caracteriza um mercado em baixa (bear market).

Na semana, o Nasdaq recuou 10%, seu pior desempenho desde março de 2020, quando os mercados foram atingidos pela pandemia de Covid-19, segundo a CNBC.

Em entrevista à emissora, Jeremy Siegel, professor da Wharton School e autor do livro Stocks for the Long Run, afirmou que os investidores ignoraram sinais de alerta durante meses, enquanto outros aspectos do cenário econômico pareciam favoráveis, até que o acúmulo desses fatores provocou a ruptura.