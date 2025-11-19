Resultados de Nvidia e ata do Fed: o que move os mercados nesta quarta

Os mercados globais começam esta quarta-feira,19, de olho no balanço trimestral da Nvidia, protagonista do boom de inteligência artificial (IA). Os números ganham relevância adicional diante do aumento do ceticismo sobre a sustentabilidade do ciclo de IA e as atuais avaliações das empresas do setor. A varejista Target também divulga seus resultados do terceiro trimestre, ampliando o foco corporativo do dia.

Na agenda de indicadores, os Estados Unidos publicam a balança comercial de agosto às 10h30 e, às 15h, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga a ata da reunião de outubro.

Na Europa, às 7h, sai a leitura final do índice de preços ao consumidor (CPI) da Zona do Euro referente a outubro, com expectativa de alta de 0,2% no mês e de 2,1% em 12 meses.

Agenda doméstica

No Brasil, a CPI do Crime Organizado no Senado ouve às 9h o diretor de Inteligência Penal da Senappen, Antônio Glautter de Azevedo Morais, e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya. Às 14h, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça inicia sessão que inclui na pauta o processo contra o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), acusado de fraudar licitações, desviar recursos públicos e integrar organização criminosa.

A agenda econômica local também é movimentada. Às 8h, a FGV divulga o Icomex de outubro; às 10h, o IBGE publica a PNAD Contínua – Características Adicionais do Mercado de Trabalho 2024; às 14h, a Instituição Fiscal Independente (IFI) apresenta o Relatório de Acompanhamento Fiscal de novembro; e às 14h30 sai o fluxo cambial semanal.