O Ibovespa opera na contramão dos mercados internacionais nesta segunda-feira, 23. Enquanto as principais bolsas de Nova York registram fortes ganhos, impulsionadas pela recuperação das ações de tecnologia, o principal índice da B3 recua pressionado pela cautela dos investidores com a situação fiscal brasileira e pela desvalorização de ações de grande peso na carteira.

Por volta das 15h50 (horário de Brasília), o Ibovespa caía 0,77%, aos 165.090 pontos. No mesmo horário, o dólar comercial zerava os ganhos, cotado a R$ 5,936, na mínima do dia, depois de ter superado a marca de R$ 6 durante a manhã.

No exterior, o movimento é bastante diferente. O retorno de Jensen Huang aos cargos de presidente e diretor-presidente (CEO) da Nvidia, menos de duas semanas após sua saída, desencadeou uma forte recuperação das ações da fabricante de chips e ajudou a impulsionar o setor de tecnologia. O Nasdaq avançava 6,85%, enquanto o S&P 500 subia 4,90% e o Dow Jones ganhava 3,23%.

A diferença entre os movimentos reflete fatores distintos que influenciam cada mercado. Enquanto investidores estrangeiros reagem à recuperação das empresas de tecnologia e à retomada da confiança na Nvidia, no Brasil as preocupações com as contas públicas continuam no centro das decisões de investimento.

Cenário fiscal brasileiro pesa sobre o Ibovespa

No mercado doméstico, a atenção está voltada para a possível votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados. A proposta, aprovada pelo Senado na semana passada, prevê medidas de contenção de despesas e redução de benefícios tributários, com impacto estimado em até R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027.

O relator do projeto na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), manteve o texto aprovado pelos senadores. Para a Monte Bravo, essa decisão reduz o risco de uma nova rodada de negociações entre as Casas e aumenta a possibilidade de conclusão da tramitação ainda nesta semana.

O avanço, porém, não significa uma solução para os problemas estruturais das contas públicas. Segundo a instituição, o pacote pode ajudar no cumprimento das metas fiscais de curto prazo, mas ainda tem limitações para modificar a trajetória da dívida pública.

Esse cenário mantém os investidores atentos à capacidade do governo de equilibrar as contas e controlar o endividamento. A incerteza fiscal também afeta a percepção de risco sobre os ativos brasileiros e contribui para a pressão sobre o câmbio e a Bolsa.

A Monte Bravo avalia que a aprovação das medidas pode proporcionar uma melhora marginal da confiança. A escolha do próximo ministro da Fazenda também será relevante, especialmente em relação à autonomia e ao respaldo político que terá para conduzir uma agenda fiscal.

Petrobras e bancos pressionam o índice

Além das preocupações fiscais, a composição do Ibovespa ajuda a explicar o desempenho negativo. Ações de grande peso no índice operam em baixa e contribuem para puxar o indicador para baixo.

A Petrobras recua 2,55% (PETR3) e 2,67% (PETR4), acompanhando a queda das cotações internacionais do petróleo. O movimento ocorre no dia em que a estatal divulga, após o fechamento do pregão, seu Plano de Negócios para o período de 2027 a 2031, com as prioridades de investimento para os próximos cinco anos.

O petróleo também está sob influência das tensões no Oriente Médio. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, recua 2,67%, a US$ 81,18 por barril, enquanto o Brent, referência internacional, cai 2,70%, a US$ 90,07.

O setor financeiro também pesa sobre a Bolsa. Por volta das 15h15, Itaú (ITUB4) caía 0,90%, Bradesco recuava 1,08% (BBDC4) e 1,33% (BBDC3), enquanto Banco do Brasil (BBAS3) perdia 0,28%. O BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) desvalorizava 0,80%.

Na ponta positiva, Magazine Luiza (MGLU3) se destacava, com alta de 7,20%. Já entre as maiores quedas estavam Hapvida (HAPV3), com baixa de 6,33%, e CSN (CSNA3), que recuava 4,08%.

Nvidia dispara com retorno de Jensen Huang e anima Wall Street

Nos Estados Unidos, o principal catalisador da recuperação é a Nvidia. As ações da companhia chegaram a subir mais de 33% no pré-mercado e abriram o pregão com valorização de 33,03%, após o conselho de administração reconduzir Jensen Huang aos cargos de presidente, CEO e integrante do conselho, com efeito imediato.

A decisão foi anunciada menos de duas semanas depois de o fundador deixar o comando da fabricante de chips. Segundo a companhia, a recondução ocorreu após conversas e reuniões com o executivo. O conselho afirmou que ficou satisfeito com a franqueza de Huang e com sua capacidade de liderar a empresa.

A reação dos investidores foi expressiva. Com a disparada dos papéis, a Nvidia chegou a adicionar aproximadamente US$ 941 bilhões ao seu valor de mercado, segundo estimativa baseada na cotação das ações e na quantidade de papéis em circulação informada pela empresa.

A capitalização de mercado passou de cerca de US$ 3,03 trilhões no fechamento de sexta-feira, 20, para aproximadamente US$ 3,97 trilhões na pré-abertura desta segunda.

O retorno de Huang também representa um sinal de alívio para investidores que vinham demonstrando preocupação com a saída do executivo. Durante sua ausência, Colette Kress, diretora financeira da Nvidia, assumiu o comando de forma interina. Ela permanece no cargo de CFO.

A investigação interna envolvendo Huang, conduzida por um comitê de conselheiros independentes e assessorada por advogados externos, continuará até sua conclusão. Segundo a empresa, o executivo apoia a apuração e colaborará com os trabalhos.

Recuperação vem após semana de fortes perdas em Wall Street

A reação positiva à Nvidia acontece depois de uma semana de fortes perdas nas bolsas americanas, em meio às preocupações dos investidores com as avaliações das empresas ligadas à inteligência artificial.

Na sexta-feira, 20, o S&P 500 e o Dow Jones encerraram o pregão mais de 10% abaixo de suas máximas históricas, entrando em território de correção técnica. O Nasdaq Composite, por sua vez, havia zerado os ganhos acumulados em 2026.

Na semana passada, o Nasdaq recuou 10%, seu pior desempenho desde março de 2020, quando os mercados foram atingidos pela pandemia de Covid-19, segundo a CNBC.

Nesse contexto, a volta de Huang ao comando da Nvidia ajudou a recuperar parte do otimismo em relação ao setor de tecnologia. A valorização da fabricante de chips também impulsionou outras empresas do segmento, como Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) e CoreWeave.

Assim, embora o cenário internacional mais favorável ajude a melhorar o humor dos investidores, o movimento não é suficiente para neutralizar as pressões específicas do mercado brasileiro. Com as incertezas fiscais e a queda de ações importantes para a composição do índice, o Ibovespa segue na contramão de Wall Street.