Ata revela Fed dividido e aumenta incerteza sobre corte de juros em dezembro

Inflação ainda distante da meta, mercado de trabalho desaquecido. Foi com esses dois temas que os membros do Fomc, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, trabalharam na decisão que reduziu os juros da economia americana em mais 0,25 ponto percentual no mês passado. O comunicado a fala do chairman Jerome Powelll à época já mostravam um colegiado dividido, já que não foi uma decisão unânime. Uma dissidência votou por um corte ainda maior, enquanto outra defendeu a manutenção da taxa.

A ata com os detalhes da reunião, divulgada nesta quarta-feira, 19, não só recapitula o que embasou a decisão passada como joga luz sobre a próxima, a ser tomada em dezembro. Ou melhor, adiciona mais incerteza ao que será feito.

"Ao discutir o curso da política monetária no curto prazo, os participantes expressaram pontos de vista bastante diferentes sobra qual decisão seria mais apropriada na reunião de dezembro", diz a ata. A maioria do colegiado julgam apropriada uma nova redução em dezembro, mas "muitos indicaram não ver necessariamente como apropriado um outro corte de 25 pontos-base".

O documento também aponta que uma parte do colegiado espera dados que mostrem uma evolução da economia para justificar um novo corte. Porém, na atual conjuntura, alguns diretores acreditam que não há porque mexer mais nos juros em 2025.

Impacto das tarifas de Trump na inflação dos Estados Unidos

De acordo com a ata, uma parte do colegiado acredita que as tarifas de importação impostas pelo governo americano vão adicionar pressão sobre itens do núcleo inflacionário nos próximos trimestres. Os diretores do Fed acompanham de perto o desenvolvimento de negócios em seus distritos e compartilharam relatos de empresários e empreendedores que estão prontos para subir preços, por conta de custos relacionados às tarifas.

O uso de inteligência artificial também é citado na ata. Por um lado, a tecnologia ajuda com aumento de produtividade e manutenção de margens de lucro, limitando o impacto do aumento de custos nos repasses ao consumidor. De maneira geral, o comitê apontou para a necessidade de manter a inflação ancorada.

Mercado de trabalho desaquecido

Na reunião de outubro, o Fed tomou uma decisão munido de poucos dados da economia, em função do shutdown. Com as informações que os membros tinham até então, a maior parte vinda do setor privado, o colegiado notou um aumento no número de demissões e uma retração em contratações.

"De maneira geral, os participantes atribuíram a desaceleração do crescimento de empregos a menor oferta de trabalho imigrante e menor demanda por trabalho em si, diante de um crescimento mais moderado da economia e elevado nível de incertezas".

Uma parte dos diretores apontou para um mercado de trabalho desaquecido exercendo pressão sobre a inflação. As mudanças recentes nas políticas de imigração contribuíram com uma redução de preços na demanda por moradia e preços de imóveis.

Reportagem em atualização