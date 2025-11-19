Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 19

O Ibovespa recua pela terceira sessão seguida nesta quarta-feira, 19, pressionado pela forte desvalorização do petróleo no exterior e por um ambiente de cautela nas negociações. Às 11h45, o principal índice acionário da B3 caía 0,29%, aos 156.072 pontos, um pouco distante da mínima intraday, quando tocou os 155.725 pontos, o patamar mais baixo desde o dia 10 de novembro.

As ações ordinárias e preferencias da Petrobras (PETR3 e PETR4), de peso no Ibovespa, recuam 1,14% e 0,94%, respectivamente. O desempenho dos papéis tem por trás a queda dos preços dos contratos Brent e WTI do petróleo no mercado internacional, que cedem ao redor de 2%.

As negociações na bolsa brasileira também são afetadas por fatores externos. Na agenda do dia está a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. Os operadores devem buscar sinais sobre o futuro da política monetária dos EUA no documento que traz detalhes do último corte de 0,25 ponto percentual, que levou os juros no país para o intervalo entre 3,75% a 4% ao ano.

O mercado aguarda ainda a divulgação do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o "payroll", que será divulgado nesta quinta-feira, 20, quando a bolsa brasileira estará fechada por conta do feriado nacional do Dia da Consciência Negra.

Além desses fatos, o aguardado balanço da Nvidia, que será divulgado nesta quarta após o fechamento das negociações, adiciona incerteza para o mercado de ações.

A divulgação acontece pouco tempo depois de o SoftBank (SFTBY) liquidar sua participação e do capitalista de risco Peter Thiel vender todos os papéis da companhia. No rastro desses acontecimentos, o mercado questiona se a bolha da inteligência artificial (IA) existe.

O mercado do câmbio doméstico também é afetado pela cautela antes da ata do Fed e do resultado da Nvidia. Às 12h06, o dólar avançava 0,24% frente ao real, vendido a R$ 5,331.