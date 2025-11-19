Nvidia lucra US$ 32 bilhões no 3º tri, supera expectativa e ação sobe

A fabricante de chips Nvidia reportou lucro líquido de US$ 31,9 bilhões no período entre julho e setembro deste ano, equivalente ao terceiro trimestre fiscal de 2026 para a companhia. O número é 65% maior que o registrado um ano antes.

O lucro por ação da empresa foi de US$ 1,3 no período, alta de 67% em relação aos US$ 0,78 de um ano antes. O resultado ficou acima da média das projeções do mercado, que esperava lucro de US$ 1,25 por ação e lucro líquido de US$ 54,92 bilhões.

A receita da Nvidia no trimestre foi de US$ 57 bilhões, com crescimento ano a ano de 62%. De acordo com a companhia, foi um faturamento recorde.

A receita de data center somou US$ 51,2 bilhões, com crescimento anual de 66%. Ficou alguns bilhões de dólares acima do esperado pelo mercado (US$ 49,1 bilhões). Segundo comunicado da empresa, o Blackwell Ultra, super chip da Nvidia, é a infraestrutura líder da companhia em todas as categorias de consumo que atende.

As vendas do chip H20 foram "insignificantes", disse a companhia.

"As vendas do Blackwell estão disparando, e as GPUs para nuvem estão esgotadas”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, em comunicado sobre os resultados.

“A demanda por computação continua acelerando e se multiplicando em treinamento e inferência — cada uma crescendo exponencialmente. Entramos no ciclo virtuoso da IA", complementou.

"O ecossistema de IA está escalando rapidamente — com mais criadores de modelos fundamentais, mais startups de IA, em mais setores e em mais países. A IA está em todos os lugares, fazendo tudo, ao mesmo tempo.”

As despesas operacionais da Nvidia no trimestre avançaram 36%, para US$ 5,84 bilhões, de um ano para o outro. A margem bruta recuou 1,2 ponto percentual, para 73,4%.

Após a divulgação dos resultados, a ação da companhia passou a subir mais de 3% nos negócios do after market.

Projeções para o 4º trimestre fiscal

Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2026, a Nvidia prevê receita de US$ 65,0 bilhões. O guidance supera a expectativa dos analistas, que estimavam algo em torno de US$ 61,8 bilhões. A margem bruta esperada é de 74,8%.

Nada de caos

O balanço da Nvidia pautou os mercados nos últimos dias, período em que as bolsas interromperam um rali, após renovar pontuações recordes, para entrar em modo de ajuste.

O medo de uma bolha da inteligência artificial, nos moldes do que aconteceu com as "ponto com" no final da década de 1990, tem abatido investidores que questionam se os investimentos bilionários que as empresas estão fazendo na tecnologia vão mesmo se pagar.

Gestores globais, que costumam ser consultados mensalmente pelo Bank of America (BofA) admitiram pela primeira vez achar que as companhias estão investindo além da conta em IA. Ao passo que o Goldman Sachs, em análise recente, avaliou que as empresas relacionadas ao tema podem ter chegado ao limite de valorização na bolsa.

A Nvidia chegou a ultrapassar a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo. Esse valor recuou nas últimas semanas, com um menor apetite ao risco dos investidores, que aguardavam por encontrar respostas no balanço de hoje.