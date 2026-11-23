Rendimentos de títulos isentos de taxas, como LCI, LCA, CRI, CRA, LIG e LCD podem começar a sofrer 7,5% de desconto mensalmente. Isso é o que prevê uma proposta protocolada recentemente na Câmara dos Deputados.

Além dela, outras propostas como uma nova cobrança que pode reter até 15% dos lucros e dividendos e a taxação dos “super ricos” foram apresentadas na Casa Baixa neste mês de novembro.

Os textos têm autoria coletiva de deputados das bancadas do PT, PSOL, PCdoB e PV e estão em processo inicial no Legislativo, e para o tributarista Maurício Chapinoti, da Gasparini Barbosa e Freire Advogados, eles podem guiar uma nova política financeira preocupante para o consumidor final.

“De alguma maneira isso pode gerar efeito na precificação. Na medida em que os investidores, quando fazem a conta líquida de impostos, recebem abaixo do valor esperado, eles replicam no preço final”, explicou.

A nova cobrança sobre os denominados “super ricos” foi um discurso recorrente durante a campanha eleitoral de 2026. A proposta foi assinada com previsão de taxar pessoas físicas com patrimônio líquido maior que R$ 15 milhões para que elas passem a pagar anualmente com alíquota sugestionada entre 0,7 % e 3%.

“Isso afeta bastante quem tem patrimônio acima desse valor, mas uma coisa que o brasileiro comum não percebe é que normalmente aqueles que têm grandes fortunas são os que investem e produzem a riqueza”, completou.

Desde janeiro deste ano, o Brasil passou a cobrar 10% de Imposto de Renda sobre a distribuição de lucros e dividendos, conforme estabelece a Lei nº 15.270/2025.

A tributação se aplica em duas situações: quando uma mesma empresa paga mais de R$ 50 mil mensais em dividendos a uma mesma pessoa física residente no Brasil ou quando empresas brasileiras distribuem ou remetem lucros e dividendos a beneficiários residentes no exterior, independentemente do valor transferido.