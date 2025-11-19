Ações de empresa de dono do Twitter disparam após projeção bilionária

A Block , de Jack Dorsey, fundador do Twitter (hoje X, de Elon Musk), viu suas ações avançarem 9% nesta quarta-feira, 19, após a companhia divulgar projeções financeiras para os próximos três anos. A empresa espera que o lucro bruto cresça cerca de 15% ao ano até 2028, alcançando US$ 15,8 bilhões, segundo dados apresentados em seu primeiro evento para investidores desde 2022.

O anúncio ocorre em um momento de maior ceticismo de Wall Street em relação ao desempenho da Block. Os papéis acumulam queda superior a 30% em 2025, apesar da forte valorização dos principais índices do mercado. A divulgação das projeções chegou a suspender temporariamente a negociação das ações, que retomaram as operações em forte alta.

A empresa tem buscado ampliar a diversificação de seus negócios, reduzindo a dependência do segmento de ponto de venda e expandindo serviços ligados ao Cash App, além de soluções de inteligência artificial voltadas para vendedores.

Projeções

Na nova orientação financeira, a Block estima que o lucro operacional ajustado crescerá cerca de 30% ao ano, ultrapassando US$ 4,6 bilhões em 2028. O lucro por ação ajustado deve seguir o mesmo ritmo e atingir US$ 5,50 no mesmo período.

A diretora financeira Amrita Ahuja afirmou à CNBC que a empresa está entrando em uma “nova fase de execução”. Ela destacou que, desde o último evento para investidores, em 2022, o lucro bruto da Block “quase dobrou”, enquanto o Ebitda “mais que triplicou”.

A companhia também apresentou uma nova métrica de fluxo de caixa não GAAP, para medir o capital necessário para expandir produtos de crédito. A expectativa é que essa linha de negócios gere mais de US$ 4 bilhões, ou 25% do lucro bruto, daqui três anos.

Para 2026, a Block projeta lucro bruto de US$ 11,98 bilhões, alta de 17%, com crescimentos superiores a 30% no lucro operacional ajustado e no lucro por ação, estimados em US$ 2,7 bilhões e US$ 3,20, respectivamente.

Ahuja acrescentou que a empresa reorganizou sua estratégia seguindo a chamada “regra dos 40”, que combina ritmo de receita e margem de lucro acima de 40%. Segundo ela, a Block deve alcançar essa métrica ainda este ano.

Além das projeções operacionais, a Block ampliou seu programa de recompra de ações em US$ 5 bilhões, adicionados aos US$ 1,1 bilhão já autorizados até setembro. O plano anterior previa até US$ 4 bilhões em recompras.

Jack Dorsey, que tem aparecido pouco publicamente, participou do evento com investidores. Ele fundou a empresa em 2009, quando ainda se chamava Square.