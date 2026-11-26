O mercado brasileiro acompanha nesta quinta-feira, 26, o IPCA-15 de novembro, a nova frente fiscal do governo, que prepara uma proposta para conter as despesas obrigatórias, e as novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos. O pregão deve ter liquidez reduzida, já que as bolsas americanas ficam fechadas pelo feriado de Ação de Graças.

Sem negociações em Nova York, as atenções no exterior ficam com a Europa e com a repercussão dos dados americanos divulgados na quarta. O índice de preços PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu 0,3% em outubro e acumulou alta de 3,8% em 12 meses, acima dos 3,6% de setembro e distante da meta de 2% do Fed. Os números reforçaram a percepção de inflação persistente nos Estados Unidos e de que o Fed pode voltar a subir os juros.

Por aqui, o IBGE divulga, às 9h, o IPCA-15 de novembro, considerado a prévia da inflação oficial. Na leitura anterior, de outubro, o índice subiu 0,32% no mês e acumulou alta de 4,62% em 12 meses. O Bradesco projeta alta de 0,36% em novembro, com pressão principalmente dos preços de alimentos e serviços.

O dado é acompanhado de perto pelo mercado porque pode influenciar as expectativas sobre os próximos passos do Banco Central na condução da Selic. O último Boletim Focus elevou a projeção para o IPCA de 2026 para 5,15%, acima do teto da meta, e a da Selic no fim de 2027 para 13%. No mesmo horário, o IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor (IPP) de outubro.

Depois da sanção do pacote de ajuste fiscal, conhecido como Plano Moretti, o governo prepara uma segunda rodada de medidas para as contas públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a equipe econômica a elaborar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para conter o crescimento das despesas obrigatórias da União a partir de 2027.

A expectativa de novas medidas fiscais e as especulações sobre mudanças na equipe econômica ajudaram o Ibovespa a subir e o dólar a cair na quarta-feira. Os investidores seguem atentos a qualquer sinal sobre o conteúdo da PEC e sobre o calendário de envio ao Congresso.

No campo político, o mercado também acompanha a escolha do futuro ministro da Fazenda. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, ganhou força como possível nome para o cargo depois de se reunir com Lula na segunda, mas o presidente ainda não anunciou sua decisão. Ainda nesta quinta, a Comissão Mista de Orçamento pode votar o relatório preliminar do Orçamento de 2027.

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