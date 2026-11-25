A reforma tributária já entra em vigor no começo de 2027. Com ela, vem mudanças nos impostos. Alguns deles afetam diretamente a alta renda, como a progressividade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) — quanto maior o patrimônio transmitido, maior poderá ser a alíquota.

Há também outras medidas que não necessariamente fazem parte da reforma tributária, mas que vão causar impacto no bolso. É o caso da tributação mínima da alta renda, que passou a valer em 2026 e poderá gerar um imposto adicional a pagar no ajuste da declaração do Imposto de Renda (IR) de 2027.

O movimento de arrecadar mais imposto está intimamente ligado à necessidade de arrecadação do governo para quitar as contar — já que a dívida pública ultrapassou os R$ 11 trilhões, sendo quase 83% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro, segundo os dados das Estatísticas Fiscais do Banco Central.

“Ninguém aguenta mais pagar imposto. A estrutura tributária do Brasil é extremamente complexa, custosa e alta”, diz Ronaldo Guimarães, Sócio, Conselheiro e Gestor da KAT Wealth.

Neste sentido, famílias de alta renda estão mudando as estratégias para proteger seu patrimônio. Uma das alternativas é a internacionalização. Mandar dinheiro para o exterior já é algo comumente conversado, e não só por integrantes das classes mais altas. “Sair do Brasil hoje virou um tema quase que de papo de bar”, comenta Guimarães. Mas, segundo ele, internacionalizar não necessariamente é sinônimo de dolarizar.” Mas você pode estar na economia americana estando exposto a euro ou a Swiss Frank”, complementa.

Na sua visão, a Bolsa brasileira é uma “bolsa que ficou velha”, refletindo, basicamente, bancos e commodities. Isso vai na contramão do que são as principais teses atualmente, como tecnologia, inteligência artificial, infraestrutura de segurança cibertnética, medicina de ponta, “tudo que a gente não tem”. Visando então diversificar a carteira, a alta renda se posiciona em outros mercados. “Mas começamos a ver que a pessoa que tem pouco investimento, também está sentindo um clima meio estranho e já fala em mandar dinheiro para fora.”

A KAT Wealth recomenda que uma alocação internacional pode representar de 10% a 30% do patrimônio, dependendo do perfil e dos objetivos do investidor. A ideia não é transferir tudo para fora, mas reduzir a concentração dos investimentos no Brasil. Outro ponto citado por ele é a busca por investimentos que ofereçam retornos em moeda estrangeira. Ele menciona oportunidades de aplicações com remuneração de 6% a 7% ao ano em dólar, que, em sua avaliação, podem ser interessantes sem exigir a exposição a riscos muito elevados.

Dólar a R$ 6 gera preocupação

Isso tudo é derivado de um sentimento: o medo do risco Brasil. E um dos indicadores que mais chamam a atenção dos investidores é o dólar. “A bolsa cai 20%, ninguém se mexe. O juro do futuro está 16%, está todo mundo bem. O dólar bate R$ 6, Brasília começa a se mexer e fala ‘está acontecendo alguma coisa’". Para ele, o mesmo ocorre com os investidores: “Eles reagem muito a preço”, afirma. O que significa que a internacionalização começa a chamar a atenção quando a divisa está subindo.

“Se acontecer alguma coisa que o dólar volte pra R$ 5, você pode ver que todas as preocupações vão diminuir. Normalmente as pessoas têm um pouco desse senso de urgência relativo mais ao preço do que a estratégia — e nós pensamos totalmente diferente”, enfatiza o gestor.

Na avaliação de Guimarães, porém, a decisão de internacionalizar o patrimônio não deveria depender da cotação do dólar. O ideal seria que a diversificação geográfica fizesse parte de uma estratégia de longo prazo, independentemente das oscilações do câmbio. Isso porque, quando o investidor espera a moeda americana disparar para só então buscar alternativas no exterior, pode acabar tomando decisões motivadas justamente pela urgência, e não pelo planejamento.

A internacionalização, porém, também exige planejamento tributário. Em dezembro de 2023, o governo sancionou uma lei que mudou a tributação de investimentos no exterior e de empresas controladas por brasileiros fora do país, com regras que passaram a valer em janeiro de 2024. A legislação estabeleceu, entre outras medidas, a tributação anual de lucros de determinadas offshores, à alíquota de 15%, mesmo quando os recursos permanecem no exterior.

Para Guimarães, mudanças como essa mostram que a decisão de investir ou estruturar o patrimônio fora do Brasil precisa considerar não apenas o cenário econômico, mas também as regras tributárias. “A decisão que você toma hoje ela não necessariamente vai continuar valendoa partir da semana que vem ou do ano que vem quando começa a nova legislação”, pontua.

Antecipação de doações

Mas as famílias que permanecem no Brasil também buscam alternativas para melhorar a eficiência tributária e proteger o patrimônio. Uma das estratégias relatadas por Guimarães é antecipar o planejamento sucessório, para aproveitar as regras atuais do ITCMD antes de possíveis aumentos nas alíquotas. “A gente tem visto muita gente, por exemplo, constituindo holdings ou colocando imóveis pra dentro das empresas para depois fazer a sucessão de uma forma mais organizada, pagando o ITCMD agora um pouco mais baixo, já que vai aumentar ano que vem”, afirma o gestor.

Para ele, a movimentação reflete a preocupação das famílias com as mudanças na legislação tributária e a tentativa de antecipar decisões patrimoniais. A progressividade do ITCMD, prevista na reforma tributária, determina que as alíquotas aumentem conforme o valor transmitido. A aplicação, porém, depende da legislação de cada estado — não significa que todos terão aumento automático em janeiro de 2027.

Milionários também enfrentam dificuldades

Além da preocupação com impostos e com a exposição ao Brasil, Guimarães chama a atenção para outro problema entre famílias de alta renda: a falta de uma visão consolidada dos próprios investimentos. Segundo ele, não é incomum encontrar clientes com recursos distribuídos entre diferentes bancos, corretoras e instituições financeiras, mas que não sabem exatamente quanto têm ou onde o dinheiro está aplicado. “O investidor às vezes não sabe nem quanto ele tem ou onde o dinheiro está. É um alto patrimônio e a pessoa não tem esse conhecimento”, afirma.

Diante desse cenário de incertezas, a estratégia de proteção também passa por reorganizar a carteira de investimentos. Segundo Guimarães, os clientes da KAT Wealth têm direcionado uma parcela maior dos recursos para aplicações de renda fixa pós-fixadas no Brasil, enquanto destinam outra parte ao exterior, principalmente em dólar. A combinação busca preservar o patrimônio e reduzir a dependência de um único mercado.