A inflação nos Estados Unidos voltou a subir em outubro, segundo o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), indicador acompanhado de perto pelo Federal Reserve (Fed). O índice avançou 0,3% em relação a setembro e acumulou alta de 3,8% em 12 meses, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), órgão de estatísticas do Departamento do Comércio americano.

O núcleo do PCE, que exclui os preços de alimentos e energia e ajuda a identificar tendências mais persistentes da inflação, também subiu 0,3% na comparação mensal. Em 12 meses, a alta foi de 3,3%.

Os dados reforçam o desafio do banco central americano para conduzir a política monetária. A inflação permanece acima da meta de 2% perseguida pelo Fed, enquanto a atividade econômica segue aquecida. A combinação pode dificultar a redução dos juros nos próximos meses, especialmente às vésperas da última reunião de política monetária do ano, marcada para 8 e 9 de dezembro.

Inflação medida pelo PCE avança em outubro

O índice de preços PCE subiu 0,3% em outubro, após avanço de 0,5% em setembro. Na comparação anual, a inflação passou a acumular alta de 3,8%. O núcleo, que desconsidera alimentos e energia, repetiu a variação mensal de 0,3% e registrou aumento de 3,3% em relação a outubro de 2025.

O PCE é considerado a principal referência de inflação do Federal Reserve para definir os juros americanos. Diferentemente do índice de preços ao consumidor (CPI), ele abrange uma variedade maior de despesas e considera mudanças nos hábitos de consumo das famílias.

Apesar da alta dos preços, o consumo real das famílias praticamente não avançou em outubro. Segundo o BEA, os gastos reais com consumo pessoal ficaram estáveis na comparação mensal, após crescimento de 0,1% em setembro. Em valores correntes, que não descontam a inflação, as despesas aumentaram 0,3%.

A renda pessoal, por outro lado, cresceu 0,7% no mês, enquanto a renda disponível — após o pagamento de impostos — avançou 0,8%. A taxa de poupança das famílias ficou em 4,1% da renda disponível, ante 3,6% em setembro.

Mercado de trabalho dos EUA cria 165 mil vagas

O mercado de trabalho americano também apresentou sinais de resiliência. O país abriu 165 mil vagas fora do setor agrícola em outubro, segundo o relatório mais recente do Bureau of Labor Statistics (BLS), divulgado em 6 de novembro. A taxa de desemprego ficou em 4,1%, ante 4,2% no mês anterior.

A criação de postos de trabalho superou a média mensal de 48 mil vagas registrada nos 12 meses anteriores. Os setores de serviços profissionais e empresariais lideraram a expansão, com 70 mil novos empregos. Saúde e transporte e armazenagem também registraram avanços.

Apesar da melhora no número de vagas, alguns indicadores apontam desafios. O contingente de trabalhadores em empregos de meio período por razões econômicas — pessoas que gostariam de trabalhar em tempo integral, mas não conseguiram — aumentou em 339 mil, chegando a 4,8 milhões.

Os salários por hora no setor privado avançaram 0,4% em outubro e acumulavam alta de 3,1% em 12 meses. O próximo relatório de emprego, referente a novembro, está previsto para 4 de dezembro.

PIB dos EUA cresce 4,3% no terceiro trimestre

A economia americana também mostrou ritmo forte de expansão. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre de 2026, segundo a segunda estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo BEA. Na comparação trimestral simples, a alta foi de 1,1%.

O resultado representa uma revisão para cima em relação à primeira estimativa, que apontava crescimento anualizado de 3,4%. O avanço também foi superior ao registrado no segundo trimestre, quando o PIB aumentou 2,2%.

A revisão refletiu principalmente o desempenho mais forte dos investimentos em propriedade intelectual, com destaque para software, e dos gastos das famílias com bens. A Renda Interna Bruta real, medida alternativa que calcula a atividade econômica pela ótica da renda, avançou 4,4% no período.

O resultado reforça a percepção de que a maior economia do mundo mantém um ritmo elevado de atividade, mesmo com os juros em patamar restritivo. A primeira estimativa do PIB havia indicado expansão de 3,4%.

Inflação e atividade econômica pressionam decisão do Fed

A combinação de inflação persistente, crescimento econômico robusto e mercado de trabalho ainda resiliente torna mais complexa a decisão do Federal Reserve sobre os juros. Uma economia aquecida tende a sustentar a demanda por bens e serviços, o que pode dificultar a desaceleração dos preços.

O mercado acompanha os próximos sinais sobre a trajetória da inflação e do emprego para avaliar os passos do banco central. A perspectiva de uma política monetária mais restritiva ganhou força após a divulgação de indicadores econômicos acima das expectativas. O Goldman Sachs, por exemplo, passou a projetar mais duas altas de juros nos Estados Unidos, em um cenário de pressão inflacionária.

A próxima reunião do Fed está marcada para os dias 8 e 9 de dezembro. Até lá, os integrantes do comitê de política monetária terão novos dados para avaliar se a inflação está convergindo de forma consistente para a meta de 2% ou se a força da atividade econômica exigirá uma postura mais cautelosa.