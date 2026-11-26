Um relatório precisa ser analisado, uma apresentação deve ficar pronta até o fim do expediente e dezenas de mensagens aguardam resposta.

Para executar essas tarefas, profissionais encontram diferentes ferramentas de inteligência artificial, com recursos que podem facilitar etapas do trabalho.

ChatGPT, Claude e Gemini estão entre as opções disponíveis. Embora compartilhem funcionalidades de geração de textos, interpretação de documentos e análise de informações, cada plataforma possui recursos próprios e diferentes possibilidades de integração.

A escolha depende do tipo de atividade, dos programas utilizados pela empresa e da necessidade de trabalhar com arquivos ou dados corporativos.

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ChatGPT: análise de dados e tarefas variadas

Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT oferece recursos para trabalhar com documentos, planilhas e diferentes formatos de conteúdo.

Uma de suas aplicações é a análise de dados. O usuário pode enviar arquivos Excel ou CSV e solicitar a identificação de tendências, a elaboração de gráficos ou a comparação de resultados.

A ferramenta pode auxiliar profissionais de finanças e operações que precisam interpretar indicadores ou examinar informações de desempenho.

O ChatGPT também permite organizar pesquisas, estruturar relatórios e criar materiais escritos.

Os Projetos possibilitam reunir conversas, arquivos e instruções relacionadas a uma mesma atividade.

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Claude: documentos extensos e produção de materiais

Criado pela Anthropic, o Claude oferece funcionalidades voltadas à leitura, análise e elaboração de documentos.

A plataforma permite trabalhar com contratos, relatórios e outros materiais extensos, solicitando resumos, comparações e identificação de informações específicas.

Por meio dos chamados Artifacts, os usuários podem criar e editar documentos, apresentações, códigos e conteúdos interativos.

O Claude também oferece recursos para gerar arquivos em formatos como Word, Excel e PowerPoint, conforme as funcionalidades disponíveis na conta.

Gemini: integração com ferramentas do Google

Desenvolvido pelo Google, o Gemini apresenta recursos especialmente relevantes para profissionais que utilizam o Google Workspace.

Dependendo do plano e das configurações da organização, a ferramenta pode trabalhar com informações do Gmail, Google Drive e Docs.

Uma aplicação possível é localizar informações em documentos armazenados no Drive ou resumir mensagens relacionadas a determinado projeto.

O Gemini também oferece o Deep Research, recurso voltado à elaboração de pesquisas mais aprofundadas a partir de diferentes fontes.

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Como decidir qual ferramenta utilizar?

A escolha pode começar pela identificação da tarefa e do ambiente de trabalho. Para analisar planilhas, vale testar os recursos de dados do ChatGPT.

Na elaboração de documentos e apresentações, o Claude oferece opções específicas de criação e edição.

Já profissionais que concentram suas atividades no Google Workspace podem encontrar vantagens nas integrações do Gemini.

As funcionalidades variam conforme o plano contratado e podem mudar com atualizações das plataformas.

Por isso, comparar resultados com uma mesma tarefa ajuda a avaliar qualidade, facilidade de uso e tempo de execução.

Antes de inserir documentos corporativos, é necessário verificar as políticas de segurança da empresa e as condições de tratamento de dados de cada serviço.

A qualidade das respostas depende ainda das informações fornecidas e da revisão humana, especialmente em atividades que envolvem números, decisões financeiras ou conteúdos destinados a clientes.