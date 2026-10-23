IPCA-15: prévia da inflação desacelera para 0,32% em outubro

Repórter
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09h08.
A prévia da inflação brasileira, medida pelo IPCA-15, desacelerou de 0,70% em setembro para 0,32% em outubro de 2026, segundo o IBGE. Apesar da perda de ritmo no mês, a inflação acumulada em 12 meses subiu de 4,47% para 4,62%. Alimentação e bebidas registrou a maior alta e o maior impacto sobre o indicador.
A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,32% em outubro de 2026, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado representa uma desaceleração de 0,38 ponto percentual em relação a setembro, quando o indicador havia registrado alta de 0,70%.
Apesar da desaceleração mensal, a inflação acumulada em 12 meses avançou de 4,47% para 4,62%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,15%. Em outubro de 2025, o índice havia registrado variação de 0,18%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, oito tiveram alta em outubro. Alimentação e bebidas apresentou a maior variação, de 0,88%, e o maior impacto sobre o índice geral, de 0,19 ponto percentual.
|Período
|Taxa
|Outubro de 2026
|0,32%
|Setembro de 2026
|0,70%
|Outubro de 2025
|0,18%
|Acumulado em 2026
|4,15%
|Acumulado em 12 meses
|4,62%
Fonte: IBGE.
|Grupo
|Variação mensal
|Impacto no índice
|Índice geral
|+0,32%
|0,32 p.p.
|Alimentação e bebidas
|+0,88%
|0,19 p.p.
|Despesas pessoais
|+0,55%
|0,06 p.p.
|Vestuário
|+0,53%
|0,02 p.p.
|Comunicação
|+0,43%
|0,02 p.p.
|Artigos de residência
|+0,28%
|0,01 p.p.
|Saúde e cuidados pessoais
|+0,15%
|0,02 p.p.
|Educação
|+0,09%
|0,01 p.p.
|Transportes
|+0,05%
|0,01 p.p.
|Habitação
|-0,10%
|-0,02 p.p.
Fonte: IBGE. Impactos expressos em pontos percentuais (p.p.).
O grupo de Alimentação e bebidas subiu 0,88% em outubro, após avanço de 0,40% em setembro. Foi o principal responsável pela alta do IPCA-15 no mês.
A alimentação no domicílio acelerou de 0,38% para 1,01%, pressionada principalmente pelo aumento dos preços de alimentos básicos.
Entre as maiores altas estão:
Por outro lado, alguns alimentos ficaram mais baratos, como cenoura (-10,67%), frutas (-1,37%) e café moído (-1,16%).
A alimentação fora do domicílio também acelerou, passando de 0,44% em setembro para 0,56% em outubro. O preço das refeições subiu 0,61%, enquanto os lanches avançaram 0,66%.
Em Despesas pessoais, que registrou alta de 0,55%, os destaques foram cinema, teatro e concertos (4,30%), pacotes turísticos (2,18%) e empregado doméstico (0,62%).
O grupo Habitação foi o único a registrar queda em outubro, com recuo de 0,10%, após ter subido 2,07% em setembro.
A principal contribuição negativa veio da energia elétrica residencial, que passou de uma alta de 7,42% no mês anterior para queda de 0,89%.
Segundo o IBGE, a redução ocorreu com a mudança da bandeira tarifária amarela, que previa cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora consumidos, para a bandeira verde, sem cobrança extra.
Em Fortaleza, a energia elétrica caiu 4%, influenciada por uma redução tarifária de 6,65% em vigor desde 26 de agosto. Em Belém, houve alta de 3,71%, após um reajuste de 6,63% aplicado a partir de 18 de setembro.
Ainda em Habitação, o gás de botijão subiu 1,28%, e o aluguel residencial avançou 0,28%. Já a taxa de água e esgoto recuou 0,89%, influenciada por um desconto de 25% na tarifa mínima em Curitiba.
O grupo Transportes registrou alta de apenas 0,05% em outubro, abaixo dos 0,60% observados em setembro.
Os combustíveis aceleraram de 0,22% para 1,20%, com aumentos no óleo diesel (3,70%), etanol (2,73%) e gasolina (0,92%). O gás veicular teve queda de 0,18%.
Em sentido contrário, as passagens aéreas ficaram 9,24% mais baratas e tiveram o principal impacto negativo individual sobre o índice, de -0,08 ponto percentual.
Com o resultado de outubro, o IPCA-15 acumula alta de 4,15% em 2026. Em 12 meses, a inflação chegou a 4,62%, acima dos 4,47% registrados até setembro.
A diferença entre os resultados mostra que a desaceleração da inflação mensal não foi suficiente para reduzir a taxa acumulada em 12 meses.
Dez das 11 áreas pesquisadas pelo IBGE registraram aumento de preços em outubro.
Belém teve a maior variação, de 0,76%, influenciada principalmente pelas altas do tomate (17,55%) e da energia elétrica residencial (3,71%).
Curitiba apresentou o menor resultado, com deflação de 0,27%, devido principalmente às quedas nas passagens aéreas (-11,58%) e na taxa de água e esgoto (-8,05%).
|Região
|IPCA-15 de outubro
|Belém
|+0,76%
|Belo Horizonte
|+0,59%
|Goiânia
|+0,44%
|Recife
|+0,37%
|Porto Alegre
|+0,36%
|Salvador
|+0,34%
|São Paulo
|+0,34%
|Brasília
|+0,28%
|Rio de Janeiro
|+0,22%
|Fortaleza
|+0,19%
|Curitiba
|-0,27%
Fonte: IBGE.
O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial brasileira. O indicador acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.
A metodologia é semelhante à do IPCA, mas os indicadores diferem no período de coleta e na abrangência geográfica.
Para o resultado de outubro, o IBGE coletou preços entre 16 de setembro e 14 de outubro de 2026 e os comparou com os valores registrados entre 15 de agosto e 15 de setembro.
A pesquisa abrange nove regiões metropolitanas, além de Brasília e Goiânia.
O IPCA-15 registrou alta de 0,32% em outubro de 2026, segundo o IBGE. O resultado ficou 0,38 ponto percentual abaixo da taxa de setembro, de 0,70%.
O IPCA-15 acumula alta de 4,15% entre janeiro e outubro de 2026. Nos últimos 12 meses, o indicador registra avanço de 4,62%.
Alimentação e bebidas foi o grupo com a maior alta, de 0,88%. Entre os produtos que mais encareceram estão tomate (24,54%), cebola (13,63%), batata-inglesa (10,96%) e arroz (5,80%).
Entre as principais quedas estão cenoura (-10,67%), passagens aéreas (-9,24%), frutas (-1,37%), café moído (-1,16%) e energia elétrica residencial (-0,89%).
Os dois indicadores utilizam metodologia semelhante para medir a inflação. A principal diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica da pesquisa.