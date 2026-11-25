A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) manifestou preocupação nesta quarta-feira, 25, com a possibilidade de ampliação das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Na avaliação da entidade, as novas medidas podem comprometer a competitividade das exportações brasileiras, elevar custos para empresas e consumidores americanos e afetar cadeias produtivas integradas entre os dois países.

O posicionamento ocorre após o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciar uma nova consulta pública no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio americana.

A proposta prevê o aumento das tarifas sobre as importações de açúcar fora das cotas tarifárias, provenientes do Brasil e de outros países, e a aplicação de uma sobretaxa de 10% sobre aeronaves brasileiras, atualmente isentas das cobranças dessa seção.

Segundo a Amcham, a eventual adoção das medidas também pode afetar setores de alta tecnologia e gerar "maior incerteza para as decisões empresariais e de investimento".

Além de defender a intensificação das negociações comerciais, a entidade cobrou medidas dos dois governos para garantir a plena atuação de seus respectivos embaixadores.

"A Amcham considera que a adoção de medidas pelos dois governos para assegurar imediatamente a plena atuação de seus respectivos embaixadores em Brasília e Washington representaria um importante gesto de aproximação e favoreceria o avanço dessas negociações comerciais", afirmou a entidade, em nota.

A câmara defende que as tratativas entre os dois países avancem não apenas para evitar novas restrições comerciais, mas também para reduzir as sobretaxas atualmente em vigor.

A Amcham informou que participará da nova consulta pública do USTR, assim como fez nas etapas anteriores da investigação comercial contra o Brasil.

Nova ofensiva tarifária dos EUA contra o Brasil

O anúncio das novas medidas ocorre um dia depois de os Estados Unidos bloquearem o pedido brasileiro para a abertura de um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump.

O governo brasileiro recorreu ao mecanismo de solução de controvérsias da organização após as negociações diretas entre Brasília e Washington terminarem sem acordo, em setembro.

As sobretaxas contestadas pelo Brasil atingem 23,1% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o equivalente a US$ 9,3 bilhões, segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base nos dados de 2024.

Desse total, US$ 6,6 bilhões em exportações estão sujeitos a uma cobrança adicional acumulada de 37,5%.

As aeronaves estão entre os produtos que ficaram de fora dessas cobranças, assim como café, carnes, suco de laranja e frutas.

As novas tarifas anunciadas nesta quarta-feira ainda não são definitivas e poderão sofrer alterações durante o processo de consulta pública. Segundo a Bloomberg, uma decisão final poderá ser tomada em janeiro.

Paralelamente à disputa na OMC, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca retomar as negociações bilaterais antes da cúpula de líderes do G20, marcada para os dias 14 e 15 de dezembro, em Miami.