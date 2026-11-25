O presidente dos EUA, Donald Trump, fala durante um jantar oficial na 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Manila, nas Filipinas, em 17 de novembro de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Repórter de Brasil e economia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h18.
A Amcham Brasil alertou sobre os possíveis impactos de novas tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros, defendendo diálogo entre Brasil e Estados Unidos para evitar danos às exportações, aos consumidores americanos e às cadeias produtivas integradas. A entidade participará de consultas públicas sobre as medidas e cobra ações dos governos para facilitar negociações comerciais. O anúncio ocorre em meio a disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre sobretaxas existentes.
A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) manifestou preocupação nesta quarta-feira, 25, com a possibilidade de ampliação das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
Na avaliação da entidade, as novas medidas podem comprometer a competitividade das exportações brasileiras, elevar custos para empresas e consumidores americanos e afetar cadeias produtivas integradas entre os dois países.
O posicionamento ocorre após o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciar uma nova consulta pública no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio americana.
A proposta prevê o aumento das tarifas sobre as importações de açúcar fora das cotas tarifárias, provenientes do Brasil e de outros países, e a aplicação de uma sobretaxa de 10% sobre aeronaves brasileiras, atualmente isentas das cobranças dessa seção.
Segundo a Amcham, a eventual adoção das medidas também pode afetar setores de alta tecnologia e gerar "maior incerteza para as decisões empresariais e de investimento".
Além de defender a intensificação das negociações comerciais, a entidade cobrou medidas dos dois governos para garantir a plena atuação de seus respectivos embaixadores.
"A Amcham considera que a adoção de medidas pelos dois governos para assegurar imediatamente a plena atuação de seus respectivos embaixadores em Brasília e Washington representaria um importante gesto de aproximação e favoreceria o avanço dessas negociações comerciais", afirmou a entidade, em nota.
A câmara defende que as tratativas entre os dois países avancem não apenas para evitar novas restrições comerciais, mas também para reduzir as sobretaxas atualmente em vigor.
A Amcham informou que participará da nova consulta pública do USTR, assim como fez nas etapas anteriores da investigação comercial contra o Brasil.
O anúncio das novas medidas ocorre um dia depois de os Estados Unidos bloquearem o pedido brasileiro para a abertura de um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump.
O governo brasileiro recorreu ao mecanismo de solução de controvérsias da organização após as negociações diretas entre Brasília e Washington terminarem sem acordo, em setembro.
As sobretaxas contestadas pelo Brasil atingem 23,1% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o equivalente a US$ 9,3 bilhões, segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base nos dados de 2024.
Desse total, US$ 6,6 bilhões em exportações estão sujeitos a uma cobrança adicional acumulada de 37,5%.
As aeronaves estão entre os produtos que ficaram de fora dessas cobranças, assim como café, carnes, suco de laranja e frutas.
As novas tarifas anunciadas nesta quarta-feira ainda não são definitivas e poderão sofrer alterações durante o processo de consulta pública. Segundo a Bloomberg, uma decisão final poderá ser tomada em janeiro.
Paralelamente à disputa na OMC, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca retomar as negociações bilaterais antes da cúpula de líderes do G20, marcada para os dias 14 e 15 de dezembro, em Miami.