O mercado financeiro elevou de 5,11% para 5,15% a projeção para o IPCA, índice oficial de inflação, de 2026, e reduziu de 1,72% para 1,70% a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, permaneceu em 13,75% ao ano, enquanto a estimativa para o dólar subiu de R$ 5,40 para R$ 5,55.

Os números fazem parte do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Centralnesta segunda-feira, 23, com expectativas compiladas até sexta-feira, dia 20. O levantamento reúne as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira.

A revisão mostra uma alta nas projeções para a inflação e o câmbio, enquanto a estimativa para o crescimento econômico recuou. A expectativa para a Selic permaneceu estável. Em comparação com quatro semanas antes, a previsão para o IPCA também avançou, enquanto a projeção para o PIB caiu.

Inflação nos próximos meses

O relatório também reúne estimativas para o comportamento dos preços no curto prazo. Para novembro de 2026, a projeção para o IPCA subiu de 0,35% para 0,38%. Em dezembro, a expectativa avançou de 0,61% para 0,63%. Para janeiro de 2027, a estimativa passou de 0,60% para 0,61%.

Já a projeção para a inflação acumulada em 12 meses, calculada de forma suavizada, subiu de 5,15% para 5,41%. Há quatro semanas, a estimativa era de 4,53%.

O que o mercado espera para os próximos anos?

Para 2027, a projeção para o IPCA subiu de 5% para 5,12%, enquanto a expectativa de crescimento do PIB caiu de 1,02% para 1%. A estimativa para o dólar avançou de R$ 5,45 para R$ 5,50, e a previsão para a Selic passou de 12,75% para 13% ao ano.

Em 2028, a mediana para a inflação permaneceu em 4%. A expectativa para o PIB recuou de 1,80% para 1,71%, enquanto a projeção para o câmbio subiu de R$ 5,48 para R$ 5,50. A estimativa para a Selic permaneceu em 11% ao ano.

Para 2029, a previsão para o IPCA continuou em 4%, e a estimativa de crescimento econômico permaneceu em 2%. A projeção para o dólar subiu de R$ 5,50 para R$ 5,55, enquanto a expectativa para a Selic avançou de 10% para 10,50% ao ano.

IGP-M e preços administrados

Entre os demais indicadores, a projeção para o IGP-M de 2026 subiu de 6,22% para 6,33%. Há quatro semanas, a estimativa era de 5,61%. Para 2027, a expectativa avançou de 4,35% para 4,52%. Em 2028, a projeção permaneceu em 4%, enquanto, para 2029, subiu de 3,92% para 3,94%.

A estimativa para o IPCA de preços administrados em 2026 caiu de 4,46% para 4,40%. Para 2027, a projeção subiu de 4,70% para 4,87%; para 2028, permaneceu em 4%; e, para 2029, continuou em 3,70%.

Contas externas e cenário fiscal

A projeção para o déficit em conta corrente de 2026 permaneceu em US$ 60 bilhões. Para 2027, a expectativa continuou em déficit de US$ 58,90 bilhões. Em 2028, a estimativa permaneceu em déficit de US$ 64,48 bilhões, enquanto, para 2029, ficou em US$ 62,59 bilhões.

Na balança comercial, a previsão para 2026 subiu de US$ 79,50 bilhões para US$ 80 bilhões. Para 2027, recuou de US$ 79,90 bilhões para US$ 79,80 bilhões. Em 2028, a estimativa avançou de US$ 83,42 bilhões para US$ 83,43 bilhões, enquanto, para 2029, passou de US$ 86,47 bilhões para US$ 87,83 bilhões.

A expectativa para o investimento direto no país permaneceu em US$ 85 bilhões em 2026. Para 2027, a projeção continuou em US$ 80 bilhões. Em 2028 e 2029, também permaneceu em US$ 80 bilhões.

No cenário fiscal, a mediana para a dívida líquida do setor público em 2026 permaneceu em 70,20% do PIB. Para 2027, a estimativa caiu de 74,50% para 74,45% do PIB; para 2028, subiu de 78,17% para 78,19%; e, para 2029, permaneceu em 80,90%.

A previsão para o resultado primário de 2026 passou de déficit de 0,49% para 0,50% do PIB. Para 2027, a projeção permaneceu em déficit de 0,40%. Em 2028, a estimativa passou de déficit de 0,25% para 0,30% do PIB, enquanto, para 2029, permaneceu em déficit de 0,12%.

Já a expectativa para o resultado nominal de 2026 passou de déficit de 9% para 9,07% do PIB. Para 2027, avançou de déficit de 8,50% para 8,54%; para 2028, passou de 8% para 8,06%; e, para 2029, subiu de déficit de 7,53% para 7,54% do PIB.