A economia dos Estados Unidos manteve um ritmo de crescimento entre leve e moderado, mas continuou pressionada pelo aumento dos custos e pela cautela dos consumidores, segundo o Livro Bege, relatório do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulgado nesta quarta-feira, 25.

O documento reúne informações das 12 regiões acompanhadas pelo Fed. Oito delas registraram expansão econômica, enquanto as outras quatro não apresentaram mudanças relevantes na atividade. Para a maioria dos distritos, a expectativa é de que o crescimento continue em ritmo leve a moderado nos próximos meses.

O consumo das famílias permaneceu praticamente estável, com maior sensibilidade aos preços e mais seletividade nos gastos considerados não essenciais. As vendas de veículos perderam força, movimento atribuído pelos entrevistados aos preços elevados dos combustíveis e aos juros mais altos.

Já o turismo e as viagens tiveram desempenho positivo, embora os gastos com entretenimento e hotelaria tenham apresentado resultados variados.

No mercado imobiliário, a atividade residencial enfraqueceu diante das dificuldades de acesso à moradia. A construção civil também recuou, pressionada pelo custo dos empréstimos e pelo encarecimento dos materiais. O segmento imobiliário comercial, por sua vez, apresentou resultados mistos.

A indústria registrou crescimento modesto, sustentado pela demanda em alguns segmentos industriais, que compensou a fraqueza nos setores ligados ao consumo e à habitação. O transporte também avançou ligeiramente, apesar de gargalos de infraestrutura, capacidade e custos mais elevados.

Mercado de trabalho e salários

O mercado de trabalho apresentou pouca movimentação. O emprego cresceu ligeiramente no conjunto das regiões, mas muitas empresas mantiveram seus quadros estáveis e concentraram as contratações na reposição de funcionários que deixaram seus postos.

Embora alguns setores tenham relatado demanda estável ou crescente por trabalhadores, a incerteza econômica e o enfraquecimento do consumo levaram empresas a adotar cautela nas contratações. A oferta de mão de obra permaneceu relativamente estável, mas a busca por profissionais qualificados e técnicos continuou sendo um desafio.

"Os empregadores se concentraram em utilizar a equipe existente de forma mais eficiente, mesmo que alguns tenham contratado mais funcionários para apoiar a expansão", diz um trecho do Livro Bege.

Preços e custos continuam pressionando empresas

Os preços subiram em ritmo moderado, repetindo o comportamento do período anterior. Empresas de diferentes setores relataram aumento nas despesas com energia, transporte, saúde, seguros e tarifas de importação.

Matérias-primas, metais, fretes e produtos importados especializados também contribuíram para elevar os custos operacionais. Em geral, as despesas das empresas cresceram mais rapidamente do que os preços cobrados dos clientes. A concorrência e a maior sensibilidade dos consumidores aos preços limitaram a capacidade de repassar integralmente os aumentos.

Os entrevistados esperam que tanto os custos quanto os preços continuem subindo nos próximos meses.