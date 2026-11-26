Nos prédios corporativos já entregues na Avenida Rebouças, em São Paulo, há poucas salas vagas. Do outro lado da calçada, a poucos metros de uma das lojas de noiva mais tradicionais da avenida, um ponto comercial está vazio há sete anos.

Os dois números mostram como a Rebouças mudou. A avenida que liga a Paulista à Faria Lima era conhecida pelos ateliês de vestidos de noiva. Hoje recebe Amazon, Nubank e ASA, e o metro quadrado de escritório sai por R$ 160 a R$ 180 por mês, até 50% menos que na vizinha Faria Lima.

Essa transformação é o tema do quarto episódio de Por trás do tijolo, o programa de mercado imobiliário da EXAME.

Tudo começou em 2014, quando o novo Plano Diretor de São Paulo passou a incentivar prédios mais altos e mais densos perto do transporte público. A Rebouças, servida pela estação Fradique Coutinho da Linha 4-Amarela do metrô, entrou nesse eixo.

"A Rebouças, até 2010, 2011, tinha prédios corporativos baixos, varejo muito tímido, e as pessoas utilizavam a Rebouças como passagem entre o eixo Paulista e Faria Lima", afirma Anita Scal, sócia e diretora de investimentos imobiliários da Rio Bravo.

Quem sai da avenida

Nem todo mundo vê essa mudança com entusiasmo. A Paris 8 acompanha a Rebouças há mais de duas décadas, e a diretora comercial Beth Lee diz que a avenida se esvaziou para o comércio de rua em fases.

Primeiro vieram as obras viárias, com anos de poeira e trânsito. Depois, a fiação foi enterrada. Por fim, no pós-pandemia, começaram a subir os prédios no lado par, bem em frente à loja.

"As lojas, sim, tiveram que sair, mas eu acho que os proprietários negociaram isso a valores altíssimos. Então, o lucro deles era muito mais vantajoso do que continuar alugando", afirma Beth Lee.

Segundo ela, muitos lojistas do lado par se mudaram para outros endereços. A Paris 8 continua no lado ímpar, que ainda tem comércio e concessionárias, mas viu três vizinhos fecharem as portas há pouco tempo.

O zoneamento ajuda a entender essa divisão. "O zoneamento da Rebouças, se você sobe pela Rebouças, do lado direito é um, do lado esquerdo é outro. O incentivado pelo metrô foi o do lado esquerdo", afirma [NOME], fundador da G.D8. Na avaliação dele, o outro lado "ainda está para achar a sua vocação".

Um oceano azul de escritórios

Até 2020, a região ganhava cerca de 10 mil metros quadrados de escritórios por ano. Naquela época, as incorporadoras faziam fila para lançar residenciais na avenida.

Para o fundador da G.D8, esse foi o sinal para ir na direção contrária. "Ninguém vai fazer corporativo, todo mundo está fazendo residencial. Vamos fazer corporativo, eu tenho um oceano azul ali", diz.

A incorporadora comprou 27 lotes, um a um, ao longo de três anos. Com a área juntada, ergueu o Biosquare, de 25 andares e lajes de até 2.600 metros quadrados, um tamanho raro em São Paulo. A Kinea é sócia do projeto.

A Amazon deixou o Complexo JK e ocupou cerca de 39 mil metros quadrados do prédio. Segundo a Cushman & Wakefield, o Biosquare foi entregue 100% ocupado pela empresa, e a região da Rebouças fechou o terceiro trimestre de 2026 sem nenhum espaço vago.

Para o empresário, preço não é a única explicação. Na Faria Lima, empresas grandes acabam com a operação espalhada por vários prédios. Na Rebouças, conseguem reunir tudo numa torre só, perto de Pinheiros e da Vila Madalena, onde mora boa parte dos funcionários.

Os investidores vieram atrás. Em novembro de 2025, o ASA, de Alberto Safra, anunciou a compra de um terreno de mais de 8 mil metros quadrados na avenida, onde vai erguer a nova sede, uma torre com mais de 200 metros de altura.

Já o fundo imobiliário Rio Bravo Renda Varejo comprou neste ano, por R$ 8,1 milhões, a loja da PBKids na Rebouças. A aposta é que o aluguel e o metro quadrado continuem subindo. Ao todo, os novos projetos já em andamento somam mais de 90 mil metros quadrados até 2029.

O gargalo do trânsito

O crescimento aumenta a pressão sobre a avenida. "Às vezes, no horário de pico, eles demoram três horas, uma coisa que você faz em 20 minutos", diz Lee sobre as clientes da Paris 8, que costumam chegar de carro.

Ela acha que a avenida não vai aguentar a demanda sem mudanças quando os empreendimentos ficarem prontos. Na Rio Bravo, a avaliação é que a solução passa pelo metrô. "Para a Rebouças não ter o esgotamento, precisa de mais uma nova linha", afirma Anita Scal.

Enquanto isso, a Paris 8 continua no mesmo endereço, por motivos que vão além do imóvel.

"Às vezes, eu penso por que ainda continuo na Rebouças... Acredito que é mais toda a história construída aqui do que o espaço físico, que pode ser em outro lugar", afirma Beth Lee.

Assista ao quarto episódio de Por trás do tijolo, da EXAME, sobre a Avenida Rebouças: