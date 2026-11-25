Duas semanas depois de reportar a maior receita de um terceiro trimestre da sua história, de US$ 2,3 bilhões, a Embraer (EMBR3) viu suas ações recuarem quase 7% nesta quarta-feira, 25. A queda veio depois que o governo dos Estados Unidos propôs uma tarifa de 10% sobre aeronaves prontas fabricadas no Brasil, hoje isentas.

Às 15h15 (horário de Brasília), as ações da companhia recuavam 4,33%.

A proposta é do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), comandado por Jamieson Greer. Ela altera a tarifa de 25% que Washington passou a cobrar de parte dos produtos brasileiros a partir de julho, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, usada para punir práticas comerciais consideradas desleais.

Na época, as aeronaves prontas ficaram fora da cobrança. Agora, o USTR quer acabar com essa isenção e aplicar uma alíquota de 10% sobre o valor dos aviões. O pacote também cria uma tarifa específica para o açúcar importado acima da cota.

Segundo o USTR, o objetivo é aumentar a pressão para que o Brasil volte à mesa de negociação. Um alto funcionário americano disse a jornalistas que os dois países ainda têm "diferenças substanciais", apesar das rodadas de conversa ao longo do último ano.

De acordo com o USTR, as aeronaves prontas são o quarto maior item de exportação do Brasil para os EUA.

A nova rodada não mira só o Brasil. As medidas também atingem China, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Índia e outras economias, em uma tentativa de Trump de reconstruir a política tarifária derrubada pela Suprema Corte americana em fevereiro, segundo a Bloomberg.

O anúncio veio um dia depois de os EUA bloquearem, na Organização Mundial do Comércio (OMC), o pedido brasileiro para abrir um painel de disputa contra as sobretaxas em vigor. A Bloomberg também relacionou as medidas contra o Brasil à derrota de Flávio Bolsonaro, aliado de Trump, para Lula na eleição presidencial.

O USTR abriu uma consulta pública sobre a proposta. Os pedidos para falar na audiência vão até 7 de dezembro, e os comentários por escrito podem ser enviados até 30 de dezembro. A audiência pública está marcada para 14 de janeiro de 2027.

Até lá, a cobrança não entra em vigor e a proposta ainda pode mudar. Segundo um funcionário americano ouvido pela Bloomberg, a decisão final pode sair já em janeiro.

A Embraer já sabe quanto custa uma tarifa de 10%

A alíquota proposta não é novidade para a fabricante. Até fevereiro deste ano, os importadores americanos de jatos regionais e executivos da Embraer pagavam uma tarifa de 10%. A isenção só veio quando Washington refez seu regime tarifário, depois da decisão da Suprema Corte.

O custo aparece no balanço. No terceiro trimestre de 2025, a aviação executiva absorveu US$ 15 milhões em tarifas de importação dos EUA, e a área de serviços e suporte, outros US$ 2 milhões. Sem esse gasto, a margem Ebit ajustada da companhia teria sido de 9,4%, e não de 8,6%.

No terceiro trimestre de 2026, já sem tarifas, a margem subiu para 10,9%. A receita somou US$ 2,347 bilhões, alta de 17% em um ano. A aviação comercial faturou US$ 696 milhões e a executiva, US$ 655 milhões.

Com o resultado, a Embraer elevou a projeção de receita para 2026, para entre US$ 8,4 bilhões e US$ 8,6 bilhões.

No mesmo dia, a companhia assinou um acordo-quadro com a ALADA, estatal ligada à NAV Brasil, para oferecer o KC-390 Millennium e o A-29 Super Tucano a países da América Latina e da África que compram no modelo governo a governo.