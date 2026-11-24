O mercado brasileiro acompanha nesta terça-feira, 24, o resultado da votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, a repercussão do novo plano de negócios da Petrobras e os balanços de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, com destaque para a Dell.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma sessão extraordinária para a noite de segunda-feira para começar a discussão, e a expectativa é encerrar a votação até esta terça. O texto, um projeto de lei complementar, precisa de pelo menos 257 votos para ser aprovado.

O governo estima que as medidas melhorem o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. A votação é acompanhada de perto pelo mercado. Na segunda-feira, o dólar superou R$ 6 pela primeira vez desde abril de 2025, em meio às preocupações com as contas públicas, e os juros futuros vêm subindo nos últimos pregões.

Já a Petrobras divulgou na noite de segunda-feira, após o fechamento do mercado, seu Plano de Negócios para o período de 2027 a 2031.

A estatal passou a prever investimentos totais de US$ 122 bilhões no período. Do total, US$ 113 bilhões serão destinados a projetos da Carteira em Implantação e US$ 9 bilhões à Carteira em Avaliação, formada por oportunidades com menor grau de maturidade.

Antes da divulgação, analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) avaliavam que investimentos e custos maiores podem pressionar o retorno aos acionistas.

A diretoria concede entrevista coletiva às 13h30, no edifício-sede da companhia, no Rio de Janeiro, e apresenta o plano a analistas e investidores em webcast às 16h.

Lá fora

Depois da forte queda das ações de inteligência artificial na semana passada, os balanços das fabricantes de servidores devem ajudar a medir a demanda por infraestrutura de IA.

A Hewlett Packard Enterprise divulgou seus resultados na segunda-feira, após o fechamento, e a Dell apresenta os seus nesta terça. Antes da abertura em Nova York, saem os números da varejista Best Buy, da Medtronic e da Dick's, em plena semana de Black Friday.

Ainda nesta semana, o mercado acompanha a estreia da Anthropic na Nasdaq, prevista para quinta-feira.

A semana tem pregão mais curto nos Estados Unidos por causa do feriado de Ação de Graças, na quinta-feira, 26. Antes disso, os investidores esperam o índice de preços PCE de outubro, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, e a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre, ambos na quarta-feira, 25.

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