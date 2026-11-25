Após nomes como o do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) serem aventados como possíveis nomes para o ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um novo nome ganha força: o do banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco.

O empresário teve um encontro com Lula na noite de segunda-feira, fora da agenda oficial. A informação foi noticiada inicialmente pelo portal Metrópoles.

O banqueiro, que chegou a recusar um convite para ser ministro da Fazenda de Dilma Rousseff em 2014, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, órgão consultivo da Presidência.

Agora, o nome de Trabuco é considerado por aliados do presidente como uma das principais opções para comandar a Fazenda.

Entre aliados do governo, entusiastas de Trabuco dizem que ele seria capaz de acalmar os mercados e daria sinal de que o governo se guiará pela responsabilidade fiscal.

Quem é Carlos Trabuco?

Luiz Carlos Trabuco Cappi iniciou a carreira no Bradesco aos 17 anos, como escriturário. Há mais de cinco décadas na instituição, ocupa desde 2018 a presidência do conselho de administração do banco.

Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Antes de assumir o comando do Bradesco, o executivo passou pela diretoria de marketing do banco e pelas presidências da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Seguros. Em 2009, assumiu a presidência executiva da instituição, cargo que ocupou até 2018, quando passou a comandar o conselho de administração.

Em março de 2024, Trabuco assumiu também a presidência do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entidade que representa o setor bancário no país.

Nesse ano, assumiu a presidência do Movimento Brasil Competitivo, organização empresarial, suprapartidária, que milita, principalmente, pela redução do Custo Brasil e pela Transformação Digital da economia.