Ibovespa hoje: por temor fiscal, bolsa recua na contramão do exterior e caminha para 3º dia de queda

O Ibovespa recua nesta terça-feira, 3, sem conseguir acompanhar as firmes altas do mercado internacional. Por aqui, temores fiscais em torno do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pesam negativamente nas negociações. O principal índice da bolsa brasileira caiu mais de 3% na véspera.

Ibovespa: - 0,43%, 105.924 pontos

Ainda que mais branda, com a queda desta terça, o Ibovespa caminha para o terceiro pregão de perdas. Preocupações sobre a sustentabilidade da dívida pública também afetam os juros futuros, que operam em alta nesta manhã.

Apesar de promessas de responsabilidade fiscal por parte do novo governo, no mercado impera o ceticismo quanto ao real desejo petista em manter as contas saudáveis. Menor receita pela prorrogação da isenção de impostos sobre combustíveis e o preparo da nova âncora fiscal que irá substituir o teto de gastos são alguns dos pontos de atenção no mercado.

Em discurso de posse no início da semana, Fernando Haddad prometeu um arcabouço fiscal que "organize as contas públicas, seja confiável, respeitada e cumprida". Mas que também seja "factível".

A Petrobras, que se prepara para uma nova fase petista, estende as perdas, mesmo após ter caído mais de 6% no dia anterior. Investidores temem que a lucratividade da estatal esteja comprometida durante a nova gestão. Segundo o novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a companhia deve aumentar o número de refinarias, indo em direção oposta aos planos da administração anterior.

O senador Jean Paul Prates, que deve ser indicado oficialmente nesta terça para o comando da companhia, também sinalizou que a política de preços da Petrobras passará por reformulações.

Petrobras (PETR4): - 1,35%

Mercado internacional

O clima também é de cautela em Wall Street, onde os principais índices de ações operam próximos da estabilidade no primeiro pregão do ano. Bolsas da Europa, no entanto, sobem pelo segundo dia seguido, com a perspectiva de que o pior da inflação internacional já tenha ficado para trás.

Nesta manhã, o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Alemanha saiu abaixo do esperado para o mês de dezembro, caindo de 10% para 8,6% no acumulado de 12 meses. O número saiu 0,50 ponto percentual abaixo do consenso. O IPC da Zona do Euro será divulgado nesta sexta-feira, 6, também sob a expectativa de que deixe a marca dos dois dígitos. A semana também será marcada pela ata da última decisão de juros do Federal Reserve e por dados do mercado de trabalho americano.