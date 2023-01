Méliuz (CASH3) destoa do Ibovespa e sobe com venda de participação para BV

As ações do Méliuz (CASH3) sobem na contramão do Ibovespa e lideram as altas do índice nesta segunda-feira, 2, em reação ao acordo firmado com o Banco Votorantim no último dia útil de 2022.

Méliuz (CASH3) : + 3,39%

Na noite da última sexta, a fintech anunciou que o BV comprou 3,85% do capital social da companhia, pagando R$ 1,50 por ação — um prêmio de 27% frente ao fechamento dos papéis na data da transação.

O valor, no entanto, é 85% menor que os R$ 10 de estreia do Méliuz em seu IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) em novembro de 2020.

Junto com a participação minoritária, o BV acertou a opção de compra de todo o bloco de controle da companhia — um montante de 20% do capital social. A opção de compra pode ser exercida em até 24 meses.

O anúncio traz ainda um memorando de entendimentos entre BV e Méliuz, pelo qual o banco pretende adquirir o controle do Bankly, plataforma de Bank as a Service (BaaS) da fintech, por R$ 210 milhões em até 90 dias.

Com a venda, o Méliuz encerrou o processo de IPO do Bankly, que estava no radar desde outubro do ano passado.

