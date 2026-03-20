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Guerra pressiona petróleo e mantém preços elevados

Os futuros do petróleo tipo Brent estão subindo 1,57% nesta sexta-feira, 20, a US$ 110,23, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avançou 0,41%, para US$ 95,94

Petróleo: danos à infraestrutura energética e tensões geopolíticas mantêm preços elevados. (Anton Petrus/Getty Images)

Petróleo: danos à infraestrutura energética e tensões geopolíticas mantêm preços elevados. (Anton Petrus/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 20 de março de 2026 às 07h48.

Os preços do petróleo avançaram nesta sexta-feira, 20, mesmo diante de iniciativas dos Estados Unidos (EUA) para tentar ampliar a oferta e garantir a segurança no Estreito de Ormuz, uma das grandes rotas de escoamento do mundo, em meio ao conflito no Oriente Médio.

Os futuros do petróleo tipo Brent estão subindo 1,57% hoje, a US$ 110,23, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avançou 0,41%, para US$ 95,94.

Na semana, o Brent acumula alta próxima de 7%, enquanto o WTI — referência nos EUA — caminha para a primeira queda semanal em cinco semanas, a quase 1%.

Fontes reportaram à Reuters que uma ofensiva israelense foi seguida por retaliação iraniana contra campos de gás, resultando na paralisação de cerca de 17% da capacidade de produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Catar.

Avaliações técnicas indicam que os danos podem levar até cinco anos para serem reparados.

O chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, Ole Hansen, afirmou que a perda de capacidade produtiva está sustentando a percepção de um mercado mais apertado e reduzindo a probabilidade de queda relevante nos preços no curto prazo.

"A possibilidade de uma rápida reversão nos preços da energia é improvável, pois já houve danos à produção."Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank

A analista da Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, complementou que os riscos logísticos persistem em Ormuz para agravar a situação e que a normalização do fluxo pode levar tempo.

Medidas para ampliar oferta

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, mencionou a possibilidade de flexibilizar restrições sobre o petróleo iraniano retido em navios, além de considerar novas liberações da Reserva Estratégica.

Há expectativa de aumento na produção no estado norte-americano da Dakota do Norte, com operadoras retomando poços após o inverno, embora o ritmo dependa da manutenção dos preços.

O presidente Donald Trump também disse para Israel evitar novos ataques contra infraestruturas de gás iranianas, mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ressaltou que o país mantém atuação independente.

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