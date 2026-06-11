Férias no exterior rendem 50% mais pontos ou cashback em campanha do BTG Pactual

Com a chegada da temporada de férias, o BTG Pactual lança a campanha “Férias que rendem mais”, iniciativa criada para transformar compras internacionais em ainda mais benefícios para os clientes do banco.

Entre 1º de junho e 31 de julho de 2026, clientes com Cartões de Crédito BTG e Programa de Fidelidade ativo poderão acumular 50% adicionais em Pontos BTG ou Cashback BTG em compras internacionais realizadas nos países elegíveis da campanha: Estados Unidos, Canadá e México.

A ação contempla diferentes categorias de cartões BTG, incluindo Gold, Platinum, Black, Ultrablue e Partners, e reforça a estratégia do banco de oferecer benefícios conectados ao estilo de vida de seus clientes — especialmente em momentos de viagem, lazer e consumo no exterior.

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Mais pontos e cashback em compras internacionais

Com a aceleração promocional, os clientes poderão acumular até 5,2 pontos por dólar gasto ou até 2,5% de cashback, dependendo do cartão e da modalidade escolhida no Programa de Fidelidade BTG.

Na prática, gastos comuns de uma viagem — como hospedagem, restaurantes, passeios, compras e serviços internacionais — passam a gerar ainda mais retorno para o cliente.

A mecânica da campanha é simples: todas as compras internacionais realizadas em dólar americano, dólar canadense e peso mexicano durante o período da ação recebem aceleração automática de pontos ou cashback. Não há valor mínimo nem limite de gastos para participar.

O benefício extra será creditado junto à pontuação ou cashback habitual do cliente, conforme o fechamento e pagamento da fatura.

Flexibilidade para escolher entre pontos e cashback

Outro diferencial da campanha está na flexibilidade do Programa de Fidelidade BTG. O cliente pode escolher entre acumular pontos ou receber cashback, de acordo com seu perfil, seus objetivos e sua forma de usar o cartão.

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Essa escolha pode ser alterada sempre que o cliente desejar, permitindo mais autonomia para adaptar os benefícios ao momento de vida.

Seja na modalidade de pontos ou de cashback, o cliente conta com diferentes formas de resgate do benefício. É possível transferir o saldo para parceiros como LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles ou Livelo, usar como desconto na fatura ou direcionar o valor para aplicações em investimentos.

Ultrablue BTG Pactual: sofisticação para ir além

A campanha também se conecta ao universo do Cartão Ultrablue BTG Pactual, desenvolvido para clientes que buscam uma experiência mais sofisticada em viagens, compras e serviços financeiros.

Entre os benefícios do Ultrablue estão IOF Zero em compras internacionais, acesso a salas VIP LoungeKey ao redor do mundo, concierge especializado via WhatsApp, condições exclusivas com parceiros e acesso prioritário ao Terminal BTG Pactual, o primeiro terminal exclusivo da América Latina.

Durante a campanha, o Ultrablue passa de até 3,5 para até 5,2 pontos por dólar gasto em compras internacionais, ou de até 1,7% para até 2,5% de cashback. O benefício se soma a uma experiência premium que inclui gastronomia, viagens, entretenimento, educação, segurança e investimentos.

Com a campanha “Férias que rendem mais”, o BTG Pactual reforça sua proposta de unir experiência, conveniência e inteligência financeira em um mesmo ecossistema — especialmente para quem deseja aproveitar melhor cada escolha dentro e fora do Brasil.

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