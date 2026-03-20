Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

UE pede suspensão de ataques à infraestrutura de energia e água no Irã

Bloco europeu cobra desescalada no Oriente Médio, reforço da segurança marítima e respeito ao direito internacional em meio à escalada de tensões na região

Guerra no Irã: ataque contra instalações petrolíferas do Golfo, horas depois de os EUA terem atacado a ilha de Kharg, no Irã ( AFP/Getty Images)

Guerra no Irã: ataque contra instalações petrolíferas do Golfo, horas depois de os EUA terem atacado a ilha de Kharg, no Irã ( AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 07h53.

A União Europeia pediu na quinta-feira, 19, a suspensão de ataques contra instalações de energia e de abastecimento de água no Irã, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Em conclusões aprovadas durante cúpula realizada em Bruxelas, os países do bloco defenderam a redução do conflito, a proteção da população civil e o respeito ao direito internacional por todas as partes envolvidas.

Os líderes europeus também solicitaram o reforço das operações marítimas Aspides e Atalanta, com envio de mais recursos ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico ocidental, sem ampliar a atuação para o Estreito de Ormuz.

No documento, a UE destacou a importância de garantir a segurança marítima e a liberdade de navegação na região. O bloco condenou "qualquer ato que ameace a navegação ou impeça que os navios entrem e saiam do Estreito de Ormuz".

Os países-membros afirmaram ainda que estão coordenando esforços com parceiros regionais para assegurar a circulação de embarcações no estreito "assim que as condições forem cumpridas".

A UE alertou que a situação no Irã e no Oriente Médio "ameaçam a segurança regional e mundial" e voltou a defender "a desescalada e a máxima moderação".

O bloco também condenou ataques do Irã contra países da região e expressou solidariedade às pessoas afetadas.

Por fim, os líderes europeus pediram que o Irã e seus aliados "cessem imediatamente esses ataques e respeitem a soberania e integridade territorial dos países da região".

*Com informações de EFE

Acompanhe tudo sobre:EuropaUnião EuropeiaIrãGuerrasOriente Médio

Mais de Mundo

Maduro diz não poder pagar defesa e pede anulação da acusação nos EUA

Comitê de arte dos EUA aprova moeda de ouro com rosto de Trump

Guerra no Irã avança pelo Golfo no 21º dia e petróleo recua

Regime de Cuba vai cair? Entenda o possível colapso e as relações com os EUA

Mais na Exame

Mercados

Guerra pressiona petróleo e mantém preços elevados

Mundo

Maduro diz não poder pagar defesa e pede anulação da acusação nos EUA

Pop

Do fenômeno teen ao presente: o antes e depois do elenco de 'Crepúsculo'

Casual

Os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana