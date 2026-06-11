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Ibovespa fica estável mesmo com Petrobras avançando mais de 1%

Principal índice acionário da B3 perde fôlego e ronda estabilidade com Vale e parte dos grandes bancos em baixa

Ibovespa: principal referência da bolsa brasileira registrava leve queda de 0,07%, aos 168.497 pontos (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: principal referência da bolsa brasileira registrava leve queda de 0,07%, aos 168.497 pontos (Germano Lüders/Exame)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 11 de junho de 2026 às 14h16.

O Ibovespa perdeu força ao longo da manhã desta quinta-feira, 11, e passou a operar praticamente estável após abrir em alta impulsionado por ações de peso do índice e pela repercussão de indicadores econômicos divulgados no Brasil.

Por volta das 14h10, a principal referência da bolsa brasileira registrava leve queda de 0,07%, aos 168.497 pontos, depois de ter alcançado a máxima de 169.508 pontos, com avanço superior a 0,40%.

No mesmo horário, a Vale (VALE3) caía 0,33%, limitando um avanço maior do índice. Entre os bancos, o desempenho é em sua maioria de queda, com o Itaú Unibanco (ITUB4) avançando 0,33%, enquanto Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander em queda.

Já ações da Petrobras avançam. Os papéis ordinários (PETR3) sobem 1,20%, e os preferenciais (PETR4) registram alta de 0,84%.

Entre os destaques positivos, PetroReconcavo (RECV3) sobe 5,82%, seguida pela Braskem (BRKM5), que ganha 2,80%. Na ponta oposta, Cosan (CSAN3) recua 4,15%.

Dólar cai frente ao real

No mercado de câmbio, o dólar comercial mantinha a queda frente ao real, mas em menor patamar. Às 14h04, a moeda americana recuava 0,41%, cotado a R$ 5,151.

Entre os indicadores domésticos, o volume de serviços avançou 1,2% em abril na comparação com março, revertendo a queda do mês anterior. Já a primeira prévia do IGP-M desacelerou para 0,21% em junho, após alta de 0,27% na leitura anterior.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também elevou sua projeção para a safra de grãos de 2025/26, estimando produção recorde de 358,64 milhões de toneladas.

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