Copa sem álcool? Busca por cerveja zero dispara quase 1.000% no Mercado Livre

Entre camisas, bandeiras e álbuns de figurinhas, um dado chama a atenção: as buscas por cervejas sem álcool cresceram 985% em comparação com o período da Copa de 2022.

O dado faz parte de uma edição especial do levantamento Meli Trends, do Mercado Livre, divulgado nesta quinta-feira, 11, que analisou o comportamento de buscas na plataforma entre 1º e 27 de maio de 2026, comparando os resultados com novembro de 2022.

O crescimento da categoria reforça uma tendência mais ampla de consumo voltada ao bem-estar e sugere que parte dos brasileiros está incorporando hábitos mais saudáveis até mesmo durante um dos períodos mais associados a excessos e confraternizações.

Segundo o Mercado Livre, o cenário retrata um torcedor mais jovem, atento à estética e ao estilo de vida, que preserva tradições da Copa, mas cria novos rituais para acompanhar os jogos.

"O torcedor não muda só de camiseta: ele muda a casa, a rua e até os hábitos de consumo", afirma Roberta Donato, vice-presidente de marketplace do Mercado Livre.

Convocação da seleção impulsiona buscas

O movimento ganhou força após a convocação oficial da seleção brasileira, anunciada em 18 de maio.

Já no dia seguinte, diferentes categorias ligadas à Copa registraram forte aceleração nas buscas. A camisa oficial da seleção brasileira teve alta de 500% em relação a maio de 2022. Entre os jogadores, a camisa do Neymar Jr. liderou o interesse dos consumidores, com o atleta sendo o mais procurado na plataforma durante o período.

Outros itens tradicionais também mantiveram relevância. As bandeiras do Brasil acumularam 73,6 mil buscas, enquanto a bola oficial da Adidas ultrapassou 163 mil pesquisas, avanço de 65% na comparação com a Copa anterior.

Moda entra em campo

Além da camisa da seleção, o vestuário ganhou novos significados nesta Copa. O streetwear inspirado nas cores nacionais registrou crescimento de 640%, impulsionado por coleções de marcas esportivas e pela incorporação do verde e amarelo ao guarda-roupa do dia a dia.

A tendência mostra que a identidade visual da Copa ultrapassou os dias de jogo e passou a dialogar com a moda urbana, especialmente entre consumidores mais jovens.

Ao mesmo tempo, itens de beleza também passaram a integrar os preparativos para os jogos. Esmaltes, nail arts e acessórios inspirados na seleção registraram forte crescimento (360%), indicando novas formas de demonstrar apoio ao time brasileiro — e o crochê verde e amarelo surgiu como tendência inédita, puxado por influenciadores e pelo movimento do faça você mesmo.

Álbum de figurinhas mantém força e impulsiona colecionismo

O tradicional álbum de figurinhas segue como um dos protagonistas da Copa. Nos primeiros 28 dias de vendas, o álbum oficial registrou ritmo equivalente a 3,3 buscas por minuto, volume 18 vezes superior ao observado no mesmo período da edição de 2022.

O interesse também se espalhou para produtos complementares. Pastas, capas e porta-figurinhas somaram mais de 27 mil buscas, refletindo o fortalecimento da cultura de colecionismo entre os torcedores.

Um dos destaques foi o adesivo dourado de Neymar Jr., lançado pelo Mercado Livre. O item esgotou em menos de duas horas no lançamento, em 21 de maio, e voltou ao estoque quatro dias depois, repetindo o sucesso de vendas.

Da rua à sala de casa

Os dados mostram que os brasileiros estão vivendo a Copa de maneiras diferentes. De um lado, permanece a tradição de decorar ruas, fachadas e bairros. As buscas por tintas e materiais de decoração cresceram 642% em relação a 2022, superando 95 mil pesquisas.

A tinta spray verde foi o item mais procurado na categoria em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

Por outro lado, muitos consumidores têm investido em transformar a própria casa em uma arquibancada. Categorias ligadas ao entretenimento doméstico registraram forte demanda, como Smart TVs, com 2,2 milhões de buscas, air fryers, com 2,5 milhões, projetores, com 739 mil, e sistemas de som, com 600 mil pesquisas.

A procura por itens decorativos, como iluminação em LED e bandeirinhas, avançou 170% na comparação com a Copa anterior.

O levantamento também mostra que os hábitos de consumo variam entre as regiões do país.

No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a camisa da seleção lidera o interesse dos consumidores. Já no Sudeste e no Sul, o álbum oficial de figurinhas ocupa a primeira posição entre os itens mais procurados.

Apesar das diferenças, um elemento permanece comum em todo o Brasil: as figurinhas da seleção aparecem entre os três produtos mais buscados em todas as regiões, reforçando o papel do colecionismo como um dos principais símbolos da Copa de 2026.