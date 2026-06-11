Copa do Mundo 2026 no expediente: 5 dicas para assistir aos jogos no trabalho

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, e como o fuso horário da América do Norte está algumas horas atrás do fuso de Brasília, todos os jogos da fase de grupos serão transmitidos para o Brasil na parte da noite, às 19h e 21h30.

Para alguns profissionais que trabalham até mais tarde, a solução será assistir às partidas no escritório. E para isso, é preciso planejamento. Algumas soluções, por exemplo, passam por acordos de compensação com o empregador e pelo acesso a transmissões em plataformas digitais gratuitas.

Copa do Mundo 2026 no escritório: onde ver?

Pela primeira vez na história recente, o monopólio da televisão aberta foi quebrado, fragmentando a exibição das 104 partidas do torneio.

Esse cenário aumenta as opções de canais e veículos para acompanhar o evento pela tela do computador ou do smartphone, sem depender de um aparelho de TV convencional.

A CazéTV, por exemplo, desponta como a principal detentora digital, garantindo a transmissão de todos os jogos de graça através do YouTube, Twitch e Prime Video.

Na televisão aberta, a TV Globo exibirá 55 partidas, incluindo todos os compromissos do Brasil, com sinal espelhado simultaneamente na plataforma Globoplay para usuários cadastrados.

Correndo por fora, o SBT adquiriu os direitos de 32 duelos, com cobertura paralela no canal N Sports.

Essa pluralidade de opções resolve o principal gargalo técnico nas empresas. Basta uma conexão estável de internet para que o funcionário acesse o conteúdo em uma aba do navegador, utilizando fones de ouvido para manter a discrição no ambiente profissional.

5 dicas para conciliar o Mundial com a rotina profissional

Para garantir que a torcida não interfira na produtividade e não viole as diretrizes da companhia, listamos as ações operacionais mais eficientes para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026.

1. Utilize o streaming gratuito pelo computador

A maneira mais silenciosa de acompanhar os lances é acessar a CazéTV ou o Globoplay diretamente no navegador web, usando fones de ouvido.

Mantenha a tela do jogo minimizada ou dividida com os softwares de trabalho, garantindo que as entregas urgentes não fiquem paralisadas durante os 90 minutos.

2. Acione o banco de horas com antecedência

Se a sua função exige foco total e impede o uso de telas paralelas, a negociação direta é o melhor caminho.

Solicite ao departamento de Recursos Humanos ou à sua gerência, a utilização do seu banco de horas para sair mais cedo nos dias 13, 19 e 24 de junho. A aprovação dessa liberação depende exclusivamente da política interna da corporação.

3. Proponha a instalação de telões nas áreas comuns

Empregadores buscam manter o engajamento da equipe sem esvaziar o escritório. Sugira aos gestores a instalação de televisores no refeitório ou em salas de descompressão.

Essa prática concentra os funcionários em um único local durante o horário da partida, evitando a dispersão nas mesas e facilitando o retorno imediato ao trabalho após o apito final.

4. Ajuste a escala de revezamento da equipe

Para setores que não podem interromper o atendimento ao público, como hospitais e varejo, a solução viável é o rodízio tático.

Converse com seus colegas de turno e crie uma escala de plantão alternada. Metade da equipe cobre a operação durante o primeiro tempo, enquanto a outra metade assume os postos na etapa final da partida.

5. Acompanhe a cobertura em tempo real por áudio

Quando a rede de internet da empresa bloqueia o tráfego de vídeos pesados, o rádio tradicional ou os aplicativos de áudio são a salvação técnica.

Sintonize as narrações esportivas pelo smartphone. O consumo de dados é significativamente menor e evita travamentos na infraestrutura de TI da sua companhia.

O que a legislação trabalhista determina sobre as faltas?

Quem trabalha no modelo CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), deve prestar atenção ao que diz a legislação.

De acordo com as leis, a Copa do Mundo não é feriado nacional. Portanto, não existe qualquer dispositivo legal que obrigue as empresas a liberarem seus funcionários ou a suspenderem o expediente durante os jogos da Seleção Brasileira.

Faltar ao trabalho sem uma justificativa médica ou sem um acordo prévio com a chefia imediata configura falta injustificada.

Isso resulta no desconto financeiro do dia não trabalhado e do descanso semanal remunerado, além de possíveis advertências disciplinares.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reforça que o expediente noturno ou vespertino deve seguir a sua normalidade jurídica.

Qualquer pausa, saída antecipada ou dispensa integral depende estritamente da vontade e liberação do empregador.

As horas não trabalhadas podem ser perdoadas pela empresa por mera liberalidade ou, na maioria dos cenários, inseridas em um sistema de compensação futura, exigindo que o funcionário estenda sua jornada nos dias seguintes para cobrir o período em que esteve torcendo pelo Brasil.

Acompanhar o principal torneio de seleções do planeta é uma tradição enraizada na cultura brasileira.

Com as partidas concentradas no horário nobre e a pulverização dos direitos de transmissão na internet, a adaptação do ambiente corporativo tornou-se mais fluida e tecnológica.

O bom senso na negociação com as chefias e o uso consciente das plataformas digitais garantem a manutenção da produtividade e a festa pelo futebol.