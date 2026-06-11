Copa do Mundo 2026 no expediente: 5 dicas para assistir aos jogos no trabalho

Para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026 no escritório é preciso que haja acordo com a chefia. (Imagem gerada por inteligência artificial)
Colaboradora
Publicado em 11 de junho de 2026 às 15h18.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, e como o fuso horário da América do Norte está algumas horas atrás do fuso de Brasília, todos os jogos da fase de grupos serão transmitidos para o Brasil na parte da noite, às 19h e 21h30.
Para alguns profissionais que trabalham até mais tarde, a solução será assistir às partidas no escritório. E para isso, é preciso planejamento. Algumas soluções, por exemplo, passam por acordos de compensação com o empregador e pelo acesso a transmissões em plataformas digitais gratuitas.
Pela primeira vez na história recente, o monopólio da televisão aberta foi quebrado, fragmentando a exibição das 104 partidas do torneio.
Esse cenário aumenta as opções de canais e veículos para acompanhar o evento pela tela do computador ou do smartphone, sem depender de um aparelho de TV convencional.
A CazéTV, por exemplo, desponta como a principal detentora digital, garantindo a transmissão de todos os jogos de graça através do YouTube, Twitch e Prime Video.
Na televisão aberta, a TV Globo exibirá 55 partidas, incluindo todos os compromissos do Brasil, com sinal espelhado simultaneamente na plataforma Globoplay para usuários cadastrados.
Correndo por fora, o SBT adquiriu os direitos de 32 duelos, com cobertura paralela no canal N Sports.
Essa pluralidade de opções resolve o principal gargalo técnico nas empresas. Basta uma conexão estável de internet para que o funcionário acesse o conteúdo em uma aba do navegador, utilizando fones de ouvido para manter a discrição no ambiente profissional.
Para garantir que a torcida não interfira na produtividade e não viole as diretrizes da companhia, listamos as ações operacionais mais eficientes para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026.
A maneira mais silenciosa de acompanhar os lances é acessar a CazéTV ou o Globoplay diretamente no navegador web, usando fones de ouvido.
Mantenha a tela do jogo minimizada ou dividida com os softwares de trabalho, garantindo que as entregas urgentes não fiquem paralisadas durante os 90 minutos.
Se a sua função exige foco total e impede o uso de telas paralelas, a negociação direta é o melhor caminho.
Solicite ao departamento de Recursos Humanos ou à sua gerência, a utilização do seu banco de horas para sair mais cedo nos dias 13, 19 e 24 de junho. A aprovação dessa liberação depende exclusivamente da política interna da corporação.
Empregadores buscam manter o engajamento da equipe sem esvaziar o escritório. Sugira aos gestores a instalação de televisores no refeitório ou em salas de descompressão.
Essa prática concentra os funcionários em um único local durante o horário da partida, evitando a dispersão nas mesas e facilitando o retorno imediato ao trabalho após o apito final.
Para setores que não podem interromper o atendimento ao público, como hospitais e varejo, a solução viável é o rodízio tático.
Converse com seus colegas de turno e crie uma escala de plantão alternada. Metade da equipe cobre a operação durante o primeiro tempo, enquanto a outra metade assume os postos na etapa final da partida.
Quando a rede de internet da empresa bloqueia o tráfego de vídeos pesados, o rádio tradicional ou os aplicativos de áudio são a salvação técnica.
Sintonize as narrações esportivas pelo smartphone. O consumo de dados é significativamente menor e evita travamentos na infraestrutura de TI da sua companhia.
Quem trabalha no modelo CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), deve prestar atenção ao que diz a legislação.
De acordo com as leis, a Copa do Mundo não é feriado nacional. Portanto, não existe qualquer dispositivo legal que obrigue as empresas a liberarem seus funcionários ou a suspenderem o expediente durante os jogos da Seleção Brasileira.
Faltar ao trabalho sem uma justificativa médica ou sem um acordo prévio com a chefia imediata configura falta injustificada.
Isso resulta no desconto financeiro do dia não trabalhado e do descanso semanal remunerado, além de possíveis advertências disciplinares.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reforça que o expediente noturno ou vespertino deve seguir a sua normalidade jurídica.
Qualquer pausa, saída antecipada ou dispensa integral depende estritamente da vontade e liberação do empregador.
As horas não trabalhadas podem ser perdoadas pela empresa por mera liberalidade ou, na maioria dos cenários, inseridas em um sistema de compensação futura, exigindo que o funcionário estenda sua jornada nos dias seguintes para cobrir o período em que esteve torcendo pelo Brasil.
Acompanhar o principal torneio de seleções do planeta é uma tradição enraizada na cultura brasileira.
Com as partidas concentradas no horário nobre e a pulverização dos direitos de transmissão na internet, a adaptação do ambiente corporativo tornou-se mais fluida e tecnológica.
O bom senso na negociação com as chefias e o uso consciente das plataformas digitais garantem a manutenção da produtividade e a festa pelo futebol.