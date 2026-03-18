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Trump avalia flexibilizar sanções do petróleo da Venezuela com guerra no Irã

Licenças podem permitir atuação de novas empresas no setor de energia

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na Conferência de Assuntos dos Membros Republicanos no Trump National Doral Miami, em 9 de março de 2026, em Doral, Flórida. (Roberto Schmidt/Getty Images)

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na Conferência de Assuntos dos Membros Republicanos no Trump National Doral Miami, em 9 de março de 2026, em Doral, Flórida. (Roberto Schmidt/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 08h28.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende adotar novas medidas para flexibilizar as sanções ao setor de petróleo da Venezuela, com o objetivo de aumentar a produção global em meio à disparada dos preços causada pela guerra no Irã.

Segundo a Bloomberg, as ações, que podem ser anunciadas ainda nesta semana, incluem a emissão de novas licenças individuais que permitiriam a empresas estrangeiras operar no país sem violar as restrições impostas por Washington.

Além disso, a administração avalia criar um mecanismo mais amplo para facilitar a entrada de um número maior de companhias no mercado venezuelano, embora ainda não esteja claro se isso ocorrerá por meio de uma licença geral.

Pressão da guerra acelera plano

A iniciativa ocorre em um momento de forte pressão sobre os preços do petróleo. Desde o início dos ataques envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, os contratos globais da commodity subiram mais de 40%, elevando também os preços dos combustíveis.

A Venezuela abriga uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas enfrenta queda significativa na produção, atualmente em cerca de 1 milhão de barris por dia — um terço do nível registrado nos anos 1990.

Entre as companhias que podem receber autorização do Departamento do Tesouro estão a indiana ONGC Videsh, a sueca Maha Capital e a brasileira J&F Investimentos, ligada ao grupo JBS.

O plano faz parte de uma estratégia mais ampla para atrair investimentos privados estimados em até US$ 100 bilhões ao longo da próxima década, com o objetivo de reconstruir a deteriorada infraestrutura energética venezuelana.

Nos últimos meses, o governo americano já concedeu licenças limitadas a grandes empresas como Chevron, BP, Shell, Repsol e Eni.

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