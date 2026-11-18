GTA 6 chega ao mercado: o que esperar da ação da Take-Two e como investir do Brasil (GTA/Reprodução)
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12h43.
O lançamento do Grand Theft Auto VI (GTA 6) representa um momento crucial para a Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games. O jogo pode impactar diretamente o desempenho financeiro da companhia e o comportamento de suas ações. Apesar de resultados trimestrais abaixo das expectativas, o entusiasmo em torno de GTA 6 impulsiona o otimismo dos investidores.
O lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), previsto para esta quinta-feira, 19, representa um dos momentos mais importantes dos últimos anos para a Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games e responsável pela franquia. Mais do que a chegada de um dos jogos mais aguardados da indústria, o título concentra parte relevante das expectativas dos investidores para o desempenho financeiro da companhia e pode influenciar diretamente o comportamento de suas ações.
A expectativa em torno do lançamento já aparece nas projeções de analistas e nas declarações da administração.
Na terça-feira, 10, as ações da companhia chegaram a subir 10,6% após a divulgação dos resultados financeiros da companhia. Em entrevista à CNBC, o CEO Strauss Zelnick afirmou que as pré-vendas estavam superando amplamente as expectativas. No histórico de negociação, o papel encerrou aquele pregão com alta de 8,31%, a US$ 224,64.
O movimento chama atenção porque os números trimestrais, isoladamente, não foram positivos em relação às estimativas do mercado. A empresa registrou prejuízo de US$ 0,29 por ação no segundo trimestre fiscal, enquanto os analistas esperavam lucro de US$ 0,97 por ação. As reservas líquidas somaram aproximadamente US$ 1,5 bilhão, abaixo dos US$ 1,58 bilhão projetados pelo consenso.
Parte da diferença foi atribuída ao desempenho abaixo do esperado da franquia NBA 2K. Segundo os analistas da Jefferies, as reservas ficaram US$ 20 milhões abaixo do limite inferior da própria previsão da empresa, principalmente por causa da atividade mais fraca associada ao jogo de basquete.
Ainda assim, a atenção dos investidores se voltou para GTA 6 e para o potencial de vendas do novo título.A Take-Two reiterou a previsão de reservas líquidas entre US$ 8 bilhões e US$ 8,2 bilhões para o ano fiscal de 2027. A projeção de receita é de US$ 7,98 bilhões a US$ 8,18 bilhões, abaixo dos US$ 8,51 bilhões esperados pelos analistas. Para o lucro por ação, a companhia estima um intervalo de US$ 0,57 a US$ 0,75.
Para o terceiro trimestre fiscal, período que inclui o lançamento de GTA 6, a empresa projeta reservas líquidas entre US$ 3,35 bilhões e US$ 3,5 bilhões. O teto da estimativa ficou ligeiramente abaixo do consenso de US$ 3,51 bilhões. A previsão de lucro líquido diluído por ação é de US$ 1,30 a US$ 1,44.
Os números mostram que, apesar do entusiasmo com o novo jogo, a companhia ainda precisa entregar resultados compatíveis com as expectativas que o mercado incorporou ao papel.
O peso do lançamento ajuda a explicar a sensibilidade das ações da Take-Two a qualquer notícia relacionada ao jogo. Em novembro de 2025, por exemplo, os papéis caíram 8,1% em um único pregão, depois que a Rockstar anunciou um novo adiamento de GTA 6, cuja estreia passou de maio para 19 de novembro de 2026.
A reação ocorreu mesmo após a divulgação de resultados trimestrais acima das expectativas. Naquele período, a companhia reportou receita de US$ 1,96 bilhão no segundo trimestre fiscal, crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima da estimativa de US$ 1,72 bilhão dos analistas. A empresa também elevou sua projeção de reservas para o ano fiscal.
O episódio ilustra como as expectativas em torno de GTA 6 podem se sobrepor aos resultados correntes da companhia. Para os investidores, o adiamento significava postergar a chegada de uma das principais apostas comerciais da empresa e, consequentemente, parte da receita esperada para os períodos seguintes.
Na ocasião, Zelnick afirmou que a decisão de adiar o jogo foi tomada para dar à Rockstar mais tempo para aprimorar o título. O executivo disse estar altamente confiante de que aquela seria a última mudança de data e reforçou que a empresa não se arrepende de adiar um lançamento quando considera necessário para garantir a qualidade do produto.A concentração de expectativas não significa, porém, que a Take-Two dependa exclusivamente de GTA. A companhia também controla franquias como NBA 2K, Red Dead Redemption, BioShock e Borderlands, além de ter ampliado sua atuação no mercado de jogos para dispositivos móveis com a aquisição da Zynga, em um negócio de US$ 12,7 bilhões.
Ainda assim, GTA ocupa uma posição particular no portfólio. Segundo Zelnick, a franquia é provavelmente a propriedade intelectual mais valiosa da indústria do entretenimento, considerando seu alcance global. A edição anterior, GTA V, vendeu quase 235 milhões de cópias.
Em entrevista à Bloomberg, o CEO afirmou estar otimista com a chegada do novo título. "Acreditamos que a franquia Grand Theft Auto, como um todo, seja provavelmente a propriedade intelectual mais valiosa no ramo do entretenimento, em qualquer área, devido ao seu enorme alcance junto aos consumidores do mundo todo", disse.
As primeiras avaliações de GTA 6 também reforçaram o otimismo em torno do jogo. Antes da estreia, o título recebeu nota 99 de 100 no Metacritic, enquanto o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, classificou a produção como uma "obra-prima" em sua análise para a Businessweek.
O reconhecimento da crítica é um indicador importante para um lançamento que levou anos para ser desenvolvido e carrega expectativas comerciais elevadas. Na avaliação do analista Martin Yang, da Oppenheimer, o jogo deve alcançar nota agregada de pelo menos 97 no Metacritic, em linha com GTA V e Red Dead Redemption 2.
Nas projeções comerciais, a casa estima vendas de aproximadamente 20 milhões de unidades e receita bruta superior a US$ 1,85 bilhão nos primeiros três dias. A Sensor Tower, por sua vez, mencionou 15,88 milhões de unidades em pré-venda.
Yang também prevê um pico de aproximadamente 2 milhões de espectadores na Twitch, acima dos 1,82 milhão registrados durante a revelação da jogabilidade. Entre os riscos apontados pelo analista estão possíveis ataques cibernéticos direcionados às plataformas de consoles no dia do lançamento e a possibilidade de GTA 6 afetar o engajamento dos jogadores no Roblox.
A primeira divulgação dos números de vendas pela Take-Two poderá ocorrer já em 20 de novembro, segundo a avaliação do analista. Uma atualização sobre o primeiro fim de semana de comercialização também poderá ser apresentada em 23 de novembro.
Para o investidor brasileiro interessado em acompanhar o desempenho da companhia, existe uma alternativa negociada na própria bolsa local: o BDR T1TW34, que representa ações da Take-Two Interactive.
Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são certificados negociados na B3 que representam ações emitidas no exterior. Na prática, permitem acessar empresas globais por meio do mercado brasileiro, sem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora internacional ou realizar remessas de recursos para fora do país.
A ação original da Take-Two é negociada na Nasdaq, nos Estados Unidos, sob o código TTWO. Nesta quarta-feira, 18, véspera do lançamento global de GTA 6, o papel avançava 5,11%, cotado a US$ 214,34.
O desempenho recente, porém, mostra a volatilidade associada às expectativas em torno da companhia. Depois de subir 8,31% em 10 de novembro, a ação acumulou duas quedas consecutivas nos pregões seguintes, recuando 6,30% na segunda-feira, 16, e 4,47% na terça-feira, 17.
GTA 6 tem lançamento previsto para quinta-feira, 19 de novembro de 2026. A data foi anunciada após o adiamento da estreia, antes prevista para maio de 2026.
O lançamento de GTA 6 pode influenciar as ações da Take-Two porque o jogo concentra expectativas dos investidores sobre os resultados financeiros da companhia. Em novembro de 2025, os papéis caíram 8,1% em um pregão após o anúncio de um adiamento.
A Oppenheimer estima que GTA 6 venda cerca de 20 milhões de unidades e gere receita bruta superior a US$ 1,85 bilhão nos primeiros três dias. A Sensor Tower mencionou 15,88 milhões de unidades em pré-venda.
As ações da Take-Two fecharam em alta de 8,31%, a US$ 224,64, na terça-feira, 10 de novembro, após a divulgação dos resultados trimestrais. Em entrevista à CNBC, o CEO Strauss Zelnick afirmou que as pré-vendas superavam amplamente as expectativas.
O investidor brasileiro pode acessar ações da Take-Two por meio do BDR T1TW34, negociado na B3. A ação original é negociada na Nasdaq, nos Estados Unidos, sob o código TTWO.
Segundo o analista Martin Yang, da Oppenheimer, a primeira divulgação dos números de vendas pode ocorrer em 20 de novembro. Uma atualização sobre o primeiro fim de semana de comercialização também poderá ser apresentada em 23 de novembro.