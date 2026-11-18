O lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), previsto para esta quinta-feira, 19, representa um dos momentos mais importantes dos últimos anos para a Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games e responsável pela franquia. Mais do que a chegada de um dos jogos mais aguardados da indústria, o título concentra parte relevante das expectativas dos investidores para o desempenho financeiro da companhia e pode influenciar diretamente o comportamento de suas ações.

A expectativa em torno do lançamento já aparece nas projeções de analistas e nas declarações da administração.

Na terça-feira, 10, as ações da companhia chegaram a subir 10,6% após a divulgação dos resultados financeiros da companhia. Em entrevista à CNBC, o CEO Strauss Zelnick afirmou que as pré-vendas estavam superando amplamente as expectativas. No histórico de negociação, o papel encerrou aquele pregão com alta de 8,31%, a US$ 224,64.

O movimento chama atenção porque os números trimestrais, isoladamente, não foram positivos em relação às estimativas do mercado. A empresa registrou prejuízo de US$ 0,29 por ação no segundo trimestre fiscal, enquanto os analistas esperavam lucro de US$ 0,97 por ação. As reservas líquidas somaram aproximadamente US$ 1,5 bilhão, abaixo dos US$ 1,58 bilhão projetados pelo consenso.

Parte da diferença foi atribuída ao desempenho abaixo do esperado da franquia NBA 2K. Segundo os analistas da Jefferies, as reservas ficaram US$ 20 milhões abaixo do limite inferior da própria previsão da empresa, principalmente por causa da atividade mais fraca associada ao jogo de basquete.

Ainda assim, a atenção dos investidores se voltou para GTA 6 e para o potencial de vendas do novo título.

A Take-Two reiterou a previsão de reservas líquidas entre US$ 8 bilhões e US$ 8,2 bilhões para o ano fiscal de 2027. A projeção de receita é de US$ 7,98 bilhões a US$ 8,18 bilhões, abaixo dos US$ 8,51 bilhões esperados pelos analistas. Para o lucro por ação, a companhia estima um intervalo de US$ 0,57 a US$ 0,75.

Para o terceiro trimestre fiscal, período que inclui o lançamento de GTA 6, a empresa projeta reservas líquidas entre US$ 3,35 bilhões e US$ 3,5 bilhões. O teto da estimativa ficou ligeiramente abaixo do consenso de US$ 3,51 bilhões. A previsão de lucro líquido diluído por ação é de US$ 1,30 a US$ 1,44.

Os números mostram que, apesar do entusiasmo com o novo jogo, a companhia ainda precisa entregar resultados compatíveis com as expectativas que o mercado incorporou ao papel.

O tamanho da aposta em GTA 6

O peso do lançamento ajuda a explicar a sensibilidade das ações da Take-Two a qualquer notícia relacionada ao jogo. Em novembro de 2025, por exemplo, os papéis caíram 8,1% em um único pregão, depois que a Rockstar anunciou um novo adiamento de GTA 6, cuja estreia passou de maio para 19 de novembro de 2026.

A reação ocorreu mesmo após a divulgação de resultados trimestrais acima das expectativas. Naquele período, a companhia reportou receita de US$ 1,96 bilhão no segundo trimestre fiscal, crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima da estimativa de US$ 1,72 bilhão dos analistas. A empresa também elevou sua projeção de reservas para o ano fiscal.

O episódio ilustra como as expectativas em torno de GTA 6 podem se sobrepor aos resultados correntes da companhia. Para os investidores, o adiamento significava postergar a chegada de uma das principais apostas comerciais da empresa e, consequentemente, parte da receita esperada para os períodos seguintes.

Na ocasião, Zelnick afirmou que a decisão de adiar o jogo foi tomada para dar à Rockstar mais tempo para aprimorar o título. O executivo disse estar altamente confiante de que aquela seria a última mudança de data e reforçou que a empresa não se arrepende de adiar um lançamento quando considera necessário para garantir a qualidade do produto.

A concentração de expectativas não significa, porém, que a Take-Two dependa exclusivamente de GTA. A companhia também controla franquias como NBA 2K, Red Dead Redemption, BioShock e Borderlands, além de ter ampliado sua atuação no mercado de jogos para dispositivos móveis com a aquisição da Zynga, em um negócio de US$ 12,7 bilhões.

Ainda assim, GTA ocupa uma posição particular no portfólio. Segundo Zelnick, a franquia é provavelmente a propriedade intelectual mais valiosa da indústria do entretenimento, considerando seu alcance global. A edição anterior, GTA V, vendeu quase 235 milhões de cópias.

Em entrevista à Bloomberg, o CEO afirmou estar otimista com a chegada do novo título. "Acreditamos que a franquia Grand Theft Auto, como um todo, seja provavelmente a propriedade intelectual mais valiosa no ramo do entretenimento, em qualquer área, devido ao seu enorme alcance junto aos consumidores do mundo todo", disse.

O que esperar do lançamento do GTA 6

As primeiras avaliações de GTA 6 também reforçaram o otimismo em torno do jogo. Antes da estreia, o título recebeu nota 99 de 100 no Metacritic, enquanto o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, classificou a produção como uma "obra-prima" em sua análise para a Businessweek.

O reconhecimento da crítica é um indicador importante para um lançamento que levou anos para ser desenvolvido e carrega expectativas comerciais elevadas. Na avaliação do analista Martin Yang, da Oppenheimer, o jogo deve alcançar nota agregada de pelo menos 97 no Metacritic, em linha com GTA V e Red Dead Redemption 2.

Nas projeções comerciais, a casa estima vendas de aproximadamente 20 milhões de unidades e receita bruta superior a US$ 1,85 bilhão nos primeiros três dias. A Sensor Tower, por sua vez, mencionou 15,88 milhões de unidades em pré-venda.

Yang também prevê um pico de aproximadamente 2 milhões de espectadores na Twitch, acima dos 1,82 milhão registrados durante a revelação da jogabilidade. Entre os riscos apontados pelo analista estão possíveis ataques cibernéticos direcionados às plataformas de consoles no dia do lançamento e a possibilidade de GTA 6 afetar o engajamento dos jogadores no Roblox.

A primeira divulgação dos números de vendas pela Take-Two poderá ocorrer já em 20 de novembro, segundo a avaliação do analista. Uma atualização sobre o primeiro fim de semana de comercialização também poderá ser apresentada em 23 de novembro.

Como investir na Take-Two do Brasil

Para o investidor brasileiro interessado em acompanhar o desempenho da companhia, existe uma alternativa negociada na própria bolsa local: o BDR T1TW34, que representa ações da Take-Two Interactive.

Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são certificados negociados na B3 que representam ações emitidas no exterior. Na prática, permitem acessar empresas globais por meio do mercado brasileiro, sem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora internacional ou realizar remessas de recursos para fora do país.

A ação original da Take-Two é negociada na Nasdaq, nos Estados Unidos, sob o código TTWO. Nesta quarta-feira, 18, véspera do lançamento global de GTA 6, o papel avançava 5,11%, cotado a US$ 214,34.

O desempenho recente, porém, mostra a volatilidade associada às expectativas em torno da companhia. Depois de subir 8,31% em 10 de novembro, a ação acumulou duas quedas consecutivas nos pregões seguintes, recuando 6,30% na segunda-feira, 16, e 4,47% na terça-feira, 17.