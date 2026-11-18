O aguardado GTA 6 ainda não estreou oficialmente em todo o mundo, mas já movimenta o mercado financeiro e a indústria musical. Nesta quarta-feira, 18, as ações da Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, responsável pelo desenvolvimento do jogo, chegaram a subir 6,4% no pré-mercado americano, após a divulgação de avaliações positivas e o início do lançamento na Nova Zelândia.

O movimento ocorre às vésperas da estreia global de Grand Theft Auto VI, marcada para quinta-feira, 19 de novembro. O jogo começou a ser disponibilizado à meia-noite no horário local de cada região, o que permitiu aos jogadores neozelandeses acessarem o título antes do público de outros países.

Entretanto, o impacto de GTA 6 vai além das expectativas de vendas e da valorização das ações. A indústria musical já sente os efeitos do lançamento: canções dos anos 1980 escolhidas para os trailers registraram aumentos expressivos de reproduções nas plataformas de streaming.

Uma delas, "Hot Together", das Pointer Sisters, passou de uma média de 3,9 mil para 2,9 milhões de reproduções semanais após aparecer no segundo trailer do jogo, segundo dados da Luminate, empresa especializada em análise do mercado musical.

Como GTA 6 fez músicas antigas voltarem ao streaming?

O primeiro exemplo apareceu em dezembro de 2023, quando a Rockstar divulgou o trailer inicial de GTA 6 ao som de "Love Is a Long Road", de Tom Petty.

Lançada em 1989, a música registrou um aumento de 36.979% nas reproduções no Spotify em comparação com a semana anterior à divulgação do vídeo. O dado foi informado pela plataforma e divulgado pela Universal Music Publishing Group, responsável pela administração de direitos editoriais da composição.

O segundo trailer, lançado em maio de 2025, trouxe outro exemplo. Segundo a Luminate, "Hot Together", das Pointer Sisters, lançada em 1986, registrava uma média de apenas 3,9 mil reproduções semanais em plataformas de áudio sob demanda antes de aparecer no vídeo.

Na semana de divulgação do trailer, o número saltou para 1,2 milhão de streams. Na semana seguinte, atingiu 2,9 milhões.

Nas oito semanas posteriores ao lançamento do vídeo, a música acumulou quase 9,6 milhões de reproduções globais. Para comparação, durante todo o ano de 2024, a gravação havia registrado aproximadamente apenas 300 mil streams.

A relação entre os públicos de música e videogames é analisada pela Luminate, empresa que acompanha dados de consumo da indústria do entretenimento.

Segundo a pesquisa Entertainment 365, quase um em cada quatro jogadores dos Estados Unidos é considerado superfã de música.

Esse grupo, de acordo com a metodologia da empresa, gasta 26% mais com entretenimento do que o consumidor americano médio e dedica aproximadamente 260 horas mensais, somadas, a jogos, música, vídeos e outras mídias.

Outro levantamento da empresa identificou quase 200 milhões de reproduções globais de áudio sob demanda em plataformas interativas no primeiro semestre de 2025.

O indicador considera plataformas de jogos que permitem selecionar músicas e interagir com elas durante a experiência.

Quais músicas e artistas estarão em GTA 6?

Para o novo jogo, a Rockstar anunciou sua seleção mais ampla de rádios e podcasts até agora, reunindo diferentes estilos musicais.

Entre as estações apresentadas no site oficial de GTA 6 estão a Flash FM, dedicada ao pop; a Dirty South Classics, voltada ao rap e hip-hop regional; e a Afro Bank FM, com amapiano e outros gêneros africanos.

A programação também inclui a Cocoteo, com música latina; a Back Country, dedicada ao country; e a The Chamber, voltada ao metal.

Além das estações de rádio, a empresa anunciou Grand Theft Auto VI: The Album, projeto desenvolvido em parceria com a Atlantic Records que reúne 34 músicas originais.

O álbum será lançado em 19 de novembro, junto com o jogo, e terá participações de artistas como Travis Scott, Cardi B, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Keith Richards e PinkPantheress.

Algumas músicas já foram disponibilizadas antecipadamente nas plataformas de streaming, entre elas "RHYNO", de Travis Scott, e "Last Thing You Need", de Morgan Wallen.

A Rockstar também anunciou uma trilha instrumental original composta pela dupla francesa Justice, com álbum próprio previsto para 11 de dezembro.