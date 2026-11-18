Durante anos, a teleconferência de resultados da Nvidia teve um roteiro previsível. Jensen Huang, de jaqueta de couro, falava sobre o futuro da inteligência artificial, e a diretora financeira, Colette Kress, entrava com os números. Na noite de terça-feira, 17, Kress assumiu os dois papéis.

Foi a primeira vez que a fabricante de chips divulgou resultados sem o cofundador no comando. Huang renunciou na semana passada, e Kress acumula os cargos de diretora financeira e CEO interina enquanto o conselho procura um sucessor. O trimestre apurado, encerrado em 25 de outubro, ainda foi da gestão de Huang. A projeção para os próximos meses, porém, já é da nova fase.

O mercado chegou à noite com uma pergunta: a empresa que perdeu o fundador e 600 bilhões de dólares em valor de mercado em uma semana conseguiria mostrar que o negócio segue de pé? Os números responderam que sim. Estes são os sete fatos que o balanço revelou.

1. A receita bateu recorde e superou a própria previsão da empresa

A Nvidia faturou 115,8 bilhões de dólares no trimestre, alta de 103% em um ano. O valor ficou acima do teto de cerca de 110,2 bilhões que a própria empresa havia projetado em agosto e da expectativa dos analistas. O lucro líquido subiu 105%, para 65,3 bilhões de dólares.

2. Os data centers respondem por quase toda a receita

A divisão de data centers, que vende os chips e sistemas usados para treinar e rodar modelos de IA, faturou 107,6 bilhões de dólares, alta de 110% em um ano. São mais de 90% de toda a receita da companhia. Os clientes são principalmente as grandes empresas de nuvem, como Microsoft, Google, Amazon e Meta, e os laboratórios de IA.

3. O Vera Rubin teve a estreia mais rápida da história da Nvidia

O trimestre marcou o início das entregas do Vera Rubin, a nova geração de sistemas de IA. Segundo a empresa, o Vera Rubin NVL72, que reúne 72 unidades de processamento gráfico Rubin e 36 processadores Vera em um único rack, teve o aumento de produção mais rápido da história da Nvidia.

"O Vera Rubin começou de forma explosiva", afirmou Kress na teleconferência com analistas.

A empresa não informou quanto o Vera Rubin faturou no trimestre. Em agosto, Kress estimava que a plataforma responderia por cerca de 20% da receita de data centers.

4. A demanda continua maior do que a oferta

Segundo Kress, a procura pelos chips segue acima da capacidade de produção. Os compromissos de compra da Nvidia, que incluem contratos com fornecedores para garantir componentes e capacidade de fabricação, subiram para 390 bilhões de dólares.

Os compromissos com os chamados neoclouds, empresas especializadas em alugar capacidade de computação para IA, somaram 32 bilhões de dólares.

5. A projeção subiu, mas sem a China

Para o próximo trimestre, a Nvidia prevê receita de 130 bilhões de dólares, com margem de variação de 3% para mais ou para menos. A empresa também elevou de 70% para 75% a previsão de crescimento da receita no ano.

Há duas ressalvas. O próximo trimestre terá uma semana a mais que o normal. E a projeção não inclui nenhuma receita de computação para data centers na China, mercado que segue fechado aos chips mais avançados da empresa pelas regras de exportação dos Estados Unidos. Nesta semana, o governo americano ampliou essas restrições e incluiu o Brasil em uma lista de países que precisam de licença para receber esses chips.

6. O novo chip custa caro para começar a produzir

A margem bruta ficou em 74,8%, ante 75% no trimestre anterior. Segundo a Nvidia, a queda de 0,2 ponto percentual se deve à fase inicial de produção do Rubin, que costuma ser mais cara. Para o próximo trimestre, a empresa espera uma margem entre 71% e 72%, e diz que ela deve melhorar ao longo do próximo ano fiscal.

A Nvidia também reafirmou o programa de recompra de ações de 150 bilhões de dólares, que deve ser concluído até o fim do ano fiscal de 2028.

7. Huang ficou fora da teleconferência, mas não da conversa

Na teleconferência, Kress disse que os funcionários são a principal prioridade durante a transição no comando. Huang, que disse estar disposto a voltar se o conselho o convidasse, não participou.

A volta, por enquanto, parece improvável. O presidente do conselho, Harvey Jones, afirmou que o conselho "não pretende" trazer Huang de volta. O foco, segundo a CNBC, está na investigação independente aberta após reportagens sobre a relação de Huang com uma executiva suspeita de atuar para a inteligência chinesa. Huang vai depor em comissões da Câmara dos Estados Unidos em 1º de dezembro.

Os números mostram que a Nvidia segue no centro da corrida da inteligência artificial. A pergunta que o balanço não responde é quem vai comandá-la daqui para a frente.