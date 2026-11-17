RESUMO ＋ A Receita Federal recebe até quarta-feira, 18, propostas para um leilão de 63 lotes em Minas Gerais, com Xbox Series X a partir de R$ 400, scooter elétrico por R$ 340, carro a partir de R$ 8,9 mil e iPhones a partir de R$ 2,5 mil. Pessoas físicas podem participar da disputa por 48 lotes.

A Receita Federal recebe até quarta-feira, 18, propostas para um leilão de 63 lotes em Minas Gerais, com Xbox Series X a partir de R$ 400, scooter elétrico por R$ 340, carro a partir de R$ 8,9 mil e iPhones a partir de R$ 2,5 mil, além de relógios e câmeras fotográficas, com 48 lotes disponíveis para pessoas físicas.

Entre os destaques estão dois Xbox Series X de 1 terabyte (TB), oferecidos separadamente nos lotes 6 e 7, com preço mínimo de R$ 400 cada. O lote 26 reúne um scooter elétrico Dongguan Yicheng W3, com valor inicial de R$ 340.

Os valores divulgados são os preços mínimos de cada lote e não representam necessariamente o valor final da arrematação, que poderá aumentar durante a disputa.

Leilão da Receita tem iPhones, Apple Watch e câmeras Canon

Na categoria de celulares, o lote 36 oferece um iPhone 14 de 128 GB, descrito como lacrado, com preço mínimo de R$ 2,5 mil. Já o lote 35 reúne um iPhone 15 de 128 GB, também lacrado, com valor inicial de R$ 2,9 mil.

Os relógios inteligentes aparecem em diferentes faixas de preço. O lote 14 contém um Apple Watch Series 9 de 41 mm, com lance mínimo de R$ 600. Outros três lotes, de números 11 a 13, oferecem unidades do Series 9 de 45 mm, cada uma a partir de R$ 650.

Há ainda um Apple Watch Ultra 2 de 49 mm no lote 15, com preço mínimo de R$ 1,1 mil, e um Apple Watch Series 11 de 42 mm no lote 49, que parte de R$ 3,5 mil.

Para quem procura equipamentos fotográficos, os lotes 17 a 23 oferecem, individualmente, câmeras Canon EOS R8 a partir de R$ 2 mil cada. O lote 16 reúne 12 unidades do mesmo modelo e tem preço mínimo de R$ 23,4 mil, mas é destinado exclusivamente a pessoas jurídicas.

Outros produtos incluem um aspirador robô Xiaomi Robot Vacuum E10, com preço mínimo de R$ 800 no lote 5, e conjuntos de videogames e óculos de realidade virtual.

O lote 2, por exemplo, reúne um Meta Quest 3 de 128 GB e um Xbox Series S de 512 GB, com valor inicial de R$ 1,5 mil pelo conjunto.

Carros têm preços mínimos a partir de R$ 8,9 mil

O leilão também oferece veículos de diferentes modelos e anos de fabricação. Um dos menores valores aparece no lote 27, formado por um Chevrolet Prisma Maxx 2008, com preço mínimo de R$ 8,9 mil.

Outro destaque é um Chevrolet Spin 1.8 LT 2016, disponível no lote 32, a partir de R$ 10.350. Já o lote 28 oferece um Chevrolet Onix, com preço inicial de R$ 21,6 mil. Entre as caminhonetes, há uma Chevrolet S10 2014 por R$ 26.317 no lote 31 e outra S10, ano 2021, com lance mínimo de R$ 45 mil.

Os interessados devem consultar os laudos dos veículos disponibilizados pela Receita e verificar as condições de regularização antes de apresentar propostas. O edital atribui ao arrematante as providências necessárias para transferência, documentação e eventual regularização.

Quando acontece o leilão da Receita Federal?

O certame é organizado pela Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região Fiscal. As propostas começaram na segunda-feira, 16, às 8 horas de Brasília, e poderão ser apresentadas até as 21h da quarta-feira, 18.

A classificação e a ordenação das propostas estão previstas para quinta-feira, 19, às 9h, também no horário de Brasília. A sessão competitiva de lances começa no mesmo dia, às 10h, sempre pelo horário de Brasília.

Todo o procedimento ocorre de maneira eletrônica, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, onde também estão disponíveis o edital e a relação dos lotes.

As mercadorias estão distribuídas por diferentes cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Betim, Uberaba, Montes Claros, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha e Juiz de Fora.

Quem pode participar do leilão da Receita Federal?

O leilão permite a participação de pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas e de pessoas jurídicas regularmente constituídas. Entretanto, nem todos os 63 lotes estão disponíveis para consumidores.

Os bens adquiridos por pessoas físicas devem ser destinados exclusivamente ao uso ou consumo, sem finalidade comercial. Já as empresas podem adquirir mercadorias para uso, consumo, industrialização ou comércio, respeitadas as restrições específicas do edital.

Uma dessas restrições envolve os celulares, e o Fisco estabelece que os aparelhos oferecidos neste certame não podem ser comercializados, inclusive quando adquiridos por pessoas jurídicas. As condições de participação variam conforme o leilão.

Como apresentar propostas e participar dos lances?

Para participar, o interessado deve acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando uma conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Dentro do sistema, é necessário selecionar o edital nº 0600100/000006/2026, escolher o lote permitido para seu perfil e utilizar a opção de inclusão de proposta.

Cada participante pode apresentar uma proposta por lote, com possibilidade de alteração ou exclusão até o encerramento do prazo. O sistema não aceita valores inferiores ao preço mínimo estabelecido pela Receita.

Depois da classificação, poderão participar da sessão de lances o autor da maior proposta e os interessados que tenham oferecido valores iguais ou até 10% inferiores a ela.

Se esse critério não reunir pelo menos três participantes, avançam as propostas de maior valor, até o limite de três proponentes, observadas as regras de empate.

Quando houver apenas uma proposta classificada para determinado lote, seu autor será declarado vencedor.

Nos lotes que seguirem para a disputa, os participantes deverão apresentar lances superiores ao maior valor registrado, respeitando os intervalos mínimos estabelecidos no edital.

Como funciona o pagamento do leilão?

O edital oferece duas possibilidades de pagamento ao vencedor. A primeira é quitar integralmente o valor da arrematação até o primeiro dia útil seguinte à adjudicação do lote.

A segunda permite pagar 20% do valor nesse mesmo prazo e os 80% restantes em até oito dias corridos, contados da data da adjudicação, incluindo esse dia na contagem. Caso o vencimento do complemento recaia em dia não útil, o pagamento deverá ser antecipado.

O Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser emitido eletronicamente após a adjudicação.

Não há incidência de tributos federais sobre o valor da arrematação, mas o edital prevê a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O cálculo e o recolhimento são de responsabilidade do comprador.

Caso o vencedor não quite o valor dentro dos prazos previstos, poderá perder o direito ao lote e ficar sujeito às sanções do edital, incluindo multa administrativa de 20% sobre o valor de avaliação da mercadoria e impedimento de licitar por até três anos.

O que observar antes de participar do leilão?

As mercadorias são vendidas no estado em que se encontram. A Receita informa expressamente que não foram realizados testes de funcionamento nos produtos deste leilão, sem previsão de reclamação posterior por esse motivo.

O prazo máximo para retirada das mercadorias é de 30 dias corridos após a adjudicação, mediante agendamento. Os lotes pagos e não retirados nesse período poderão ser declarados abandonados, sem restituição dos valores pagos, ressalvadas as situações previstas no edital.

As condições específicas de cada certame precisam ser verificadas antes da compra. A EXAME já detalhou restrições e cuidados na aquisição de eletrônicos e veículos em outros leilões da Receita Federal, incluindo exigências de regularização e despesas adicionais.

Antes de apresentar uma proposta, o interessado deve conferir a composição completa do lote, o preço mínimo, as restrições de participação, os custos de retirada e as condições de pagamento. A consulta deve ser feita pelo portal oficial do leilão eletrônico da Receita Federal.