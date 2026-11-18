GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S 13 anos após o lançamento de GTA 5
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12h11.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 12h12.
A matéria aborda o lançamento oficial de GTA 6, marcando o retorno da franquia após 11 anos. O jogo será liberado simultaneamente globalmente à meia-noite local de cada país, com horários variando conforme o fuso horário brasileiro. O lançamento ocorre exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com versão para PC ainda não anunciada.
A Rockstar Games lança GTA 6 nesta quinta-feira, 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, o jogo será liberado à meia-noite de Brasília. É o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.
A estreia ocorre no mesmo momento em todo o país. O que muda é a hora no relógio de cada região. No Acre e no oeste do Amazonas, por exemplo, o jogo chega ainda na noite de quarta-feira, 18.
|Região
|Horário local
|Acre e oeste do Amazonas
|22h de quarta-feira, 18
|Maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima
|23h de quarta-feira, 18
|Regiões que seguem o horário de Brasília
|0h de quinta-feira, 19
|Fernando de Noronha
|1h de quinta-feira, 19
No exterior, a Rockstar programou a liberação para a meia-noite de cada mercado. Na Nova Zelândia, a estreia corresponde às 8h de quarta-feira, 18, no horário de Brasília.
As versões instaladas no console estarão disponíveis para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, o jogo poderá ser acessado a partir das 3h de quinta-feira, no horário de Brasília, pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso pela nuvem exige a compra do título.
O PlayStation 4 fica fora do lançamento. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.
Segundo a Rockstar, o download antecipado pode exigir até 212 GB de espaço livre, a depender do aparelho. Quem comprou a edição digital já pode baixar os arquivos antes da liberação do jogo.
O jogo volta a Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. A história acompanha Jason e Lucia, que se envolvem em uma conspiração no estado fictício de Leonida depois que um plano dá errado. A Rockstar também divulgou prévias das rádios do jogo e anunciou um festival em Miami com artistas ligados à trilha sonora, entre eles Travis Scott, Cardi B e Metro Boomin.
Na véspera da estreia, a divulgação chega à NBA. O Miami Heat vai entrar em quadra como Vice City contra o Milwaukee Bucks nesta quarta-feira, 18, em uma ação com uniforme e quadra temáticos.