A Rockstar Games lança GTA 6 nesta quinta-feira, 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Brasil, o jogo será liberado à meia-noite de Brasília. É o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.

Que horas GTA 6 será liberado no Brasil?

A estreia ocorre no mesmo momento em todo o país. O que muda é a hora no relógio de cada região. No Acre e no oeste do Amazonas, por exemplo, o jogo chega ainda na noite de quarta-feira, 18.

Região Horário local Acre e oeste do Amazonas 22h de quarta-feira, 18 Maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima 23h de quarta-feira, 18 Regiões que seguem o horário de Brasília 0h de quinta-feira, 19 Fernando de Noronha 1h de quinta-feira, 19

No exterior, a Rockstar programou a liberação para a meia-noite de cada mercado. Na Nova Zelândia, a estreia corresponde às 8h de quarta-feira, 18, no horário de Brasília.

Onde jogar GTA 6? Tem versão para PC?

As versões instaladas no console estarão disponíveis para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. No Xbox One, o jogo poderá ser acessado a partir das 3h de quinta-feira, no horário de Brasília, pelo Xbox Cloud Gaming, serviço da Microsoft que transmite jogos pela internet. O acesso pela nuvem exige a compra do título.

O PlayStation 4 fica fora do lançamento. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.

Quanto espaço GTA 6 ocupa no console?

Segundo a Rockstar, o download antecipado pode exigir até 212 GB de espaço livre, a depender do aparelho. Quem comprou a edição digital já pode baixar os arquivos antes da liberação do jogo.

O que a Rockstar já mostrou de GTA 6?

O jogo volta a Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. A história acompanha Jason e Lucia, que se envolvem em uma conspiração no estado fictício de Leonida depois que um plano dá errado. A Rockstar também divulgou prévias das rádios do jogo e anunciou um festival em Miami com artistas ligados à trilha sonora, entre eles Travis Scott, Cardi B e Metro Boomin.

Na véspera da estreia, a divulgação chega à NBA. O Miami Heat vai entrar em quadra como Vice City contra o Milwaukee Bucks nesta quarta-feira, 18, em uma ação com uniforme e quadra temáticos.