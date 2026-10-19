Falta um mês para o lançamento do GTA 6: saiba tudo

O lançamento de GTA 6 ocorre em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, após dois adiamentos, segundo o cronograma da desenvolvedora Rockstar Games. O pré-download começa em 12 de novembro, à meia-noite pelo horário de Brasília. No Brasil, a edição Standard custará R$ 449,90, e a Ultimate, R$ 549,90.

A contagem regressiva para GTA 6 entrou na reta final. Nesta segunda-feira, 19, falta exatamente um mês para o lançamento oficial do novo capítulo da franquia da Rockstar Games, considerado um dos jogos mais aguardados da última década.

Depois de 13 anos desde a estreia de GTA 5 e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento, a Rockstar mantém o cronograma para disponibilizar o título em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O novo game levará os jogadores de volta à icônica Vice City, agora inserida no estado fictício de Leonida. A trama será centrada nos protagonistas Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma complexa conspiração criminosa espalhada pela região.

Pré-download já tem data marcada

Com a chegada cada vez mais próxima, os jogadores já podem se preparar para instalar o game antecipadamente. A Rockstar confirmou que o pré-download será liberado em 12 de novembro, uma semana antes da estreia oficial.

A medida permitirá que os usuários baixem os arquivos com antecedência, evitando congestionamentos nos servidores e reduzindo o tempo de espera no dia do lançamento.

Principais informações de GTA 6

Lançamento: 19 de novembro de 2026;

19 de novembro de 2026; Pré-download: 12 de novembro, à meia-noite (horário de Brasília);

12 de novembro, à meia-noite (horário de Brasília); Plataformas: PlayStation 5 e Xbox Series X|S;

PlayStation 5 e Xbox Series X|S; Edição Standard: R$ 449,90;

R$ 449,90; Edição Ultimate: R$ 549,90;

R$ 549,90; Armazenamento: tamanho oficial ainda não divulgado.

Preços e versões

No Brasil, a edição padrão de GTA 6 será vendida por R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition custará R$ 549,90. A versão mais cara inclui conteúdos adicionais para os jogadores que desejam uma experiência ampliada logo nos primeiros dias.

Versão física terá apenas código para download

Outro detalhe que chama atenção é a estratégia de distribuição adotada pela Rockstar. Mesmo nas lojas físicas, haverá versões comercializadas em caixa contendo apenas um código para download do jogo.

Na prática, isso significa que será necessário ter conexão com a internet para instalar GTA 6, independentemente de a compra ter sido feita na loja digital ou no varejo tradicional.

Expectativa segue alta para a estreia

A proximidade do lançamento também aumenta a expectativa por novos materiais promocionais. Os vídeos e imagens divulgados até agora destacam a ambientação de Leonida, a recriação de Vice City e a variedade de atividades disponíveis no mundo aberto.

A narrativa acompanhará Jason e Lucia enquanto tentam sobreviver em meio a uma rede criminosa que se expande pelo estado, prometendo uma experiência mais ambiciosa e detalhada do que os títulos anteriores da série.

E os jogadores de PC?

Enquanto os usuários de consoles já têm data confirmada para jogar GTA 6, os fãs de computador ainda aguardam uma confirmação oficial da Rockstar.

Rumores recentes apontam que a versão para PC pode chegar durante o primeiro trimestre de 2027, possivelmente até o fim de março. Caso a previsão seja confirmada, o intervalo entre as versões de console e computador será significativamente menor do que o observado em lançamentos anteriores da empresa, como GTA 5 e Red Dead Redemption 2.