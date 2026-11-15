Elon Musk e outros CEOs do Vale do Silício pressionam Nvidia a trazer Jensen Huang de volta

A saída de Jensen Huang do comando da Nvidia provocou uma mobilização de empresários e investidores do Vale do Silício em defesa do executivo. Em cartas ao conselho de administração e manifestações nas redes sociais, líderes de empresas de tecnologia pedem que o fundador retorne ao cargo de CEO da fabricante de chips, que se tornou uma das companhias mais valiosas do mundo com a expansão da inteligência artificial (IA).

Uma carta aberta intitulada "Apoiem Jensen" havia reunido quase 100 mil assinaturas até a manhã de sábado, 14, incluindo funcionários e ex-funcionários da Nvidia, parceiros comerciais, investidores e executivos de startups, de acordo com informações do The New York Times.

O documento pede a recondução de Huang ao comando da empresa , uma investigação independente sobre o caso e explicações do conselho sobre sua atuação.

Entre os apoiadores está Elon Musk, CEO da SpaceX e fundador de outras empresas de tecnologia. Em publicação nas redes sociais no sábado, o bilionário afirmou que parte dos acordos estratégicos da Nvidia depende diretamente da relação de confiança construída por Huang com parceiros comerciais.

"Jensen conduziu de forma brilhante a cadeia de suprimentos da Nvidia, mas muitos desses acordos foram selados com um aperto de mão com Jensen, e não por meio de contratos escritos. Sem Jensen, pelo menos alguns desses acordos cruciais serão perdidos", escreveu Musk.

Apoio também vem de investidores

O apoio também veio de investidores com participação na fabricante de chips. Em carta enviada na sexta-feira, Brad Gerstner, CEO da Altimeter Capital Management, e Gavin Baker, diretor de investimentos da Atreides Management, pediram que o conselho considere todas as alternativas, incluindo o possível retorno de Huang.

"Acreditamos que o conselho deve evitar uma corrida para substituir Jensen que prejudique e contrarie os melhores interesses dos acionistas", escreveram.

Outros executivos adotaram um tom mais crítico em relação à decisão do conselho. Tim Sweeney, CEO da fabricante de videogames Epic Games, afirmou que o órgão tinha "graves problemas de governança corporativa" e havia sido "manipulado" para afastar um líder que classificou como um visionário.

Pavel Durov, CEO do aplicativo de mensagens Telegram, também se manifestou. "Jensen cometeu um erro de principiante", escreveu, em referência ao episódio. Ele aproveitou a situação para aconselhar outros fundadores de empresas a não dependerem de conselhos de administração.

Por que a saída de Huang mobiliza o Vale do Silício

A mobilização reflete o peso que Huang construiu na indústria de tecnologia durante os 33 anos em que esteve à frente da Nvidia. A empresa, que começou fabricando chips para videogames, passou a controlar cerca de 90% do mercado de processadores avançados utilizados nos grandes projetos de inteligência artificial, segundo o New York Times.

Além de fornecer os semicondutores que sustentam boa parte da expansão da IA, a Nvidia se tornou uma importante fonte de financiamento para startups e empresas do setor. Huang também desempenhou um papel central na articulação de acordos comerciais e na construção da cadeia de suprimentos da companhia.

Para os executivos que defendem sua volta, a substituição do fundador poderia comprometer relações estratégicas e prejudicar a posição dos Estados Unidos na corrida pela inteligência artificial.

A Nvidia nomeou a diretora financeira Colette Kress como CEO interina e iniciou a busca por um substituto, dentro e fora da companhia. Segundo o jornal americano, sete nomes estão sendo considerados. Entre eles está Tim Cook, ex-CEO da Apple, mencionado pelo presidente americano Donald Trump.

Escândalo levou à renúncia

Huang deixou o comando da Nvidia na última quinta-feira, 12 de de novembro, depois que vieram à tona relatos sobre três relacionamentos extraconjugais com duas funcionárias da companhia e uma empresária identificada pela imprensa americana como Alice Huang, também conhecida como Huang Le.

Segundo o New York Times, autoridades dos Estados Unidos suspeitavam que a empresária tivesse ligação com os serviços de inteligência chineses. As acusações de espionagem não foram comprovadas, e Pequim nega qualquer envolvimento.

O caso ganhou uma nova dimensão após Jensen Huang reconhecer um relacionamento extraconjugal. Em 8 de novembro, o executivo admitiu em uma carta aos funcionários que havia sido infiel à esposa.

A mensagem não mencionava Alice pelo nome, mas, segundo a Associated Press, ele havia reconhecido ao conselho da Nvidia que manteve uma relação íntima com a empresária identificada pelo New York Times. Dias depois também foram divulgados relatos sobre outros relacionamentos extraconjugais do fundador da Nvidia.

O episódio desencadeou uma investigação independente pelo conselho da Nvidia para apurar se o executivo foi alvo de inteligência estrangeira. Ao anunciar a apuração, a companhia afirmou que, até então, não tinha motivos para acreditar que segredos empresariais ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.

Huang também foi convocado pelo Congresso americano para prestar esclarecimentos sobre seus contatos com Alice e os procedimentos adotados pela empresa para proteger informações sensíveis. O executivo aceitou depor a portas fechadas, segundo informações divulgadas pelo deputado republicano John Moolenaar.

A reúncia do fundador provocou uma perda de bilhões de dólares em valor de mercado da Nvidia e abriu uma nova frente de questionamentos sobre a relação entre a fabricante de chips, seus parceiros comerciais e os controles americanos sobre a exportação de tecnologia para a China.

Megaspeed diz que empresária suspeita de espionagem deixou grupo em 2025

A Megaspeed International, empresa de centros de dados investigada nos Estados Unidos por suspeita de ajudar companhias chinesas a contornar restrições de exportação de chips da Nvidia, afirmou neste domingo, 15, que Alice Huang, apontada pela imprensa americana como uma suposta agente da inteligência chinesa, deixou o grupo em agosto de 2025.

Alice esteve à frente da Megaspeed International, empresa de centros de dados investigada nos Estados Unidos por suspeita de ajudar companhias chinesas a contornar restrições à exportação de chips avançados da Nvidia.

A investigação sobre os possíveis vínculos de Alice com a inteligência chinesa também levantou questionamentos sobre a segurança de informações da Nvidia. O conselho abriu uma apuração independente para verificar se Huang foi alvo de inteligência estrangeira.