O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 18, em ligeira queda. Por volta das 11h, o principal índice da B3 recuava 0,o8%, aos 169.675,06 pontos, praticamente estável, mas com viés de queda. Na véspera, o indicador encerrou em alta de 0,31%, aos 169.816,64 pontos, recuperando parte das perdas da sessão anterior. Ao longo do pregão de terça-feira, chegou a subir mais de 1%, mas perdeu força durante a tarde.

No pregão de hoje, as ações de maior peso no índice, os papéis de bancos e commodities operavam majoritariamente em baixa. As preferenciais do Bradesco (BBDC4) operavam estáveis com viés de queda de 0,07%, enquanto Itaú (ITUB4) perdia 0,37%.

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) operavam estável com ligeira alta de 0,16%, assim como as preferenciais (PETR4), que subiam 0,11% diante da queda dos contratos futuros de petróleo. A Vale (VALE3) registrava baixa de 0,80%. A CSN Mineração também recuava, enquanto as siderúrgicas operavam em alta. O minério de ferro fechou em queda de 0,08% em Dalian, na China.

Na ponta positiva do Ibovespa, Marfrig (MBRF3) liderava os ganhos, com alta de 2,45%. Na sequência, apareciam Gerdau (GGBR4), que avançava 2,15%, GPA (PCAR3), com valorização de 2,08%, Minerva Foods (BEEF3), que subia 2,01%, e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), com alta de 1,92%.

Entre as maiores baixas, Automob (AMOB3) recuava 2,85%, seguida por JHSF (JHSF3), com queda de 1,91%, Bradespar (BRAP4), que perdia 1,79%, IRB Brasil RE (IRBR3), com baixa de 1,08%, e Cury (CURY3), que caía 1,06%.

Dólar sobe

O dólar também operava em alta. Por volta das 10h40, a moeda americana avançava 0,57%, cotada a R$ 5,817. Os investidores aguardavam a votação dos quatro destaques do pacote de ajuste fiscal no Senado e a realização de dois leilões de linha do Banco Central, previstos para as 10h30. As operações somam US$ 1 bilhão em vendas de dólares com compromisso de recompra.

No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas, subia 0,21%, aos 103,78 pontos. Os rendimentos dos Treasuries de dois anos avançavam 3,2 pontos-base, a 4,821%.

Antes da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), o diretor Christopher Waller afirmou à CNBC que uma alta de 50 pontos-base em dezembro provavelmente será necessária caso o banco central americano não sinalize claramente outro aumento em janeiro.

No mercado de juros futuros brasileiro, as taxas subiam do miolo à ponta longa da curva. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 avançava 9,5 pontos-base, a 14,495%, enquanto o DI para janeiro de 2029 subia 8,2 pontos-base, a 14,910%. O contrato para janeiro de 2035 ganhava 5 pontos-base, a 15,200%. Já o DI para janeiro de 2027 permanecia praticamente estável, a 13,700%.

Petróleo recua

Os contratos futuros de petróleo operavam em queda. O barril do WTI recuava 0,99%, a US$ 85,16, enquanto o Brent, referência internacional, caía 0,53%, a US$ 92,65.

O movimento ocorre em meio a um cenário de atenção aos riscos geopolíticos no Oriente Médio. Segundo análise da Eleven Financial, a tensão entre Estados Unidos e Irã se intensificou após ataques à ilha de Qeshm e relatos de retaliação no Kuwait.

Uma embarcação ligada à ADNOC foi atingida no Estreito de Ormuz, deixando um desaparecido e 11 feridos. A coalizão saudita também atacou alvos houthis no Iêmen, aumentando os riscos à navegação e ao fornecimento de energia.

Bolsas globais operam sem direção única

Nos Estados Unidos, os índices futuros de Nova York apresentavam desempenho misto. O Dow Jones recuava 0,11%, enquanto o S&P 500 subia 0,24% e o Nasdaq avançava 0,68%.

O balanço da Nvidia ajudava a sustentar o apetite por ações de tecnologia. A companhia registrou receita trimestral recorde de US$ 115,8 bilhões, crescimento anual de 103%, e projetou faturamento de US$ 130 bilhões para o trimestre seguinte.

Apesar dos números, as restrições americanas à exportação de chips avançados para a China e a expectativa pela ata do Federal Reserve limitavam o otimismo, segundo a Eleven Financial.

Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão sem direção única. O Nikkei, do Japão, subiu 0,28%, enquanto o ASX 200, da Austrália, caiu 0,69%. O Nifty 50, da Índia, recuou 0,63%, e o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,91%. Na China, o Xangai avançou 0,09%.

Na Europa, os principais índices operavam em queda. O Stoxx 600 recuava 0,30%, enquanto o DAX, da Alemanha, caía 0,38%. O FTSE 100, do Reino Unido, perdia 0,53%, o CAC 40, da França, recuava 0,29%, e o FTSE MIB, da Itália, cedia 0,35%.