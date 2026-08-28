GTA 6 terá mapa duas vezes maior que GTA 5 e três vezes maior que Red Dead Redemption 2

GTA 6 vai levar o conceito de mundo aberto a uma escala inédita para a Rockstar. Segundo informações da própria desenvolvedora, o mapa do jogo será três vezes maior que a área jogável de Red Dead Redemption 2 e terá o dobro do tamanho de GTA 5.

A informação foi divulgada pelo youtuber TGG após uma apresentação de aproximadamente três horas de gameplay realizada pela Rockstar. Rob Nelson, codiretor da Rockstar North, também explicou a dimensão do novo mundo aberto em entrevista ao IGN.

"Há muita coisa que você descobre de forma emergente. Coisas para as quais não estamos necessariamente guiando você por meio de objetivos, marcadores ou ícones no mapa. Se você dedicar um tempo para explorar, será recompensado — e muito. É um mapa grande, um mapa muito grande", revelou.

Vice City será maior que Los Santos

A comparação fica ainda mais impressionante quando as principais cidades dos dois jogos são colocadas lado a lado. Segundo Nelson, Vice City terá aproximadamente o dobro do tamanho de Los Santos, cidade principal de GTA 5.

“Só a Vice City, de GTA 6, tem o dobro do tamanho de Los Santos de GTA 5. As áreas urbanizadas fora da cidade são, na verdade, 11 vezes maiores que as anteriores”, disse Nelson. “Isso porque o resto do mapa não será composto apenas de áreas rurais, mas também de várias cidades menores", contou a Davy Jones, do FlowGames.

Vice City será apenas uma parte de Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, que serve como cenário para a nova aventura de Jason e Lucia.

Leonida terá diferentes regiões

O mapa de GTA 6 vai muito além da área urbana de Vice City. A Rockstar já apresentou regiões como Port Gellhorn, Leonida Keys, Grassrivers, Ambrosia e o Mount Kalaga National Park.

Cada área terá características próprias, passando por praias e regiões urbanas até pântanos, áreas rurais e ambientes naturais. A variedade ajuda a ampliar as possibilidades de exploração durante a campanha.

A água também terá um papel importante no mapa. O jogador poderá utilizar embarcações, mergulhar e explorar áreas aquáticas de Leonida.

Um salto técnico para a Rockstar

A dimensão do mapa também está ligada ao nível de detalhes que a desenvolvedora pretende colocar em Leonida.

Em entrevista ao GamingBolt, Nelson revelou que o hardware atual permitiu aumentar a variedade dos NPCs, incluindo diferenças de altura e formato corporal. O sistema consegue adaptar animações para diferentes tipos de personagens, algo que ajuda a criar uma população mais variada nas ruas.

O codiretor também revelou que GTA 6 terá mais de 600 mil animações, número muito superior ao de GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S em 19 de novembro de 2026. O jogo será protagonizado por Jason e Lucia e terá Vice City como uma das principais regiões de seu enorme mundo aberto.

A pré-venda de GTA 6 já está disponível no Brasil, com duas versões. A Standard Edition custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90, tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X|S. A edição mais completa inclui conteúdos digitais extras, e quem comprar o jogo na pré-venda também recebe o Pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+ na oferta da versão digital.