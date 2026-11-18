O Grupo Edson Queiroz (GEQ), holding cearense dona da Nacional Gás, da Minalba, da Esmaltec e do Sistema Verdes Mares, comunicou nesta terça-feira, 17, a saída de Carlos Rotella da presidência executiva. Rotella foi o primeiro executivo de fora da família fundadora a comandar o conglomerado.

A mudança foi informada aos funcionários em comunicado interno assinado por Edson Queiroz Neto, presidente do conselho de administração, ao qual a EXAME teve acesso. Até a posse de um novo CEO, o diretor financeiro, Aleksandro Oliveira, vai exercer interinamente as atribuições de presidente executivo, como representante legal da companhia.

No mesmo dia, um segundo comunicado anunciou a saída de Otameiry Furtado da diretoria executiva de recursos humanos, cargo que ela ocupava desde dezembro de 2019. A área passa a ser conduzida temporariamente por José Aélio Silveira, diretor-superintendente da Minalba Brasil, que liderou o RH do grupo por vários anos. Ele fica na função até a contratação de um novo profissional.

Os dois comunicados tratam as saídas como "encerramento do ciclo" dos executivos, agradecem as contribuições e não explicam os motivos.

O primeiro CEO de fora da família

Rotella começou a trajetória no GEQ em novembro de 2020, segundo o comunicado. Ele fez a transição com o antecessor, Abelardo Rocha, e assumiu o cargo em definitivo no início de 2021. Até então, o grupo era comandado pela terceira geração da família Queiroz.

O executivo veio da Votorantim Siderurgia, onde foi CEO por quase seis anos, e tinha no currículo duas décadas de reestruturações financeiras e culturais nas empresas por onde passou. No GEQ, recebeu dos acionistas a missão de modernizar a gestão de um grupo fundado na década de 1950 por Edson Queiroz, preservando os valores dos fundadores.

O que mudou no grupo na gestão Rotella

Sob o comando de Rotella, o GEQ reorganizou o portfólio. Um landbank imobiliário foi separado da holding e passou a ser administrado diretamente pela família, e as operações no agro foram encerradas.

O grupo também ficou mais exposto ao mercado. Adotou a sigla GEQ como marca oficial, para ganhar reconhecimento fora do Ceará, abriu escritório em São Paulo e passou a divulgar seus resultados, algo que não fazia antes.

Internamente, o executivo implantou um modelo de meritocracia com remuneração variável para os funcionários. Na Esmaltec, fabricante de eletrodomésticos, optou por manter a empresa no grupo, em vez de vendê-la, e investir na modernização da operação e em novos produtos.

Família segue no conselho

O GEQ é controlado pela família Queiroz. Edson Queiroz Neto, neto do fundador, preside o conselho de administração e assina os dois comunicados. Em artigo publicado na EXAME, ele defendeu que preservar o legado de empresas familiares exige clareza de papéis e visão de longo prazo.

Nos comunicados, o grupo afirma que seguirá "trabalhando com responsabilidade e colaboração, preservando a continuidade das atividades da Companhia".