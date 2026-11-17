O Ibovespa, principal índice acionário da B3, ganha uma nova roupagem. A partir de maio de 2027, o Ibov passará a incluir os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de empresas brasileiras listadas no exterior.

Em coletiva nesta terça-feira, 17, Luiz Mazagão, vice-presidente de produtos e clientes da B3, contou que, se a regra valesse hoje, quatro empresas entrariam no índice: Inter, XP, JBS e Nubank.

Mazagão, porém, frisou que se trata de uma estimativa. "Não é nenhuma garantia que elas estarão lá em maio", disse.

O processo começou em 2023, com uma consulta pública. “O mercado foi favorável”, disse Mazagão. Em 2024, a B3 lançou o Ibovespa BR+, uma versão paralela do índice com BDRs.

No fim de 2025, avanços regulatórios da CVM e do CMN permitiram que entidades de previdência negociassem BDRs. “Isso era a principal restrição à inclusão dos BDRs no próprio Ibovespa”, explicou.

Como vai funcionar

Os BDRs terão de cumprir os mesmos requisitos de liquidez exigidos das ações negociadas na B3.

Mas só conta o volume dos recibos no mercado brasileiro. Mesmo que uma companhia tenha ações bastante negociadas na Nasdaq, será considerada apenas a movimentação de seus BDRs na B3.

Ainda em novembro, a B3 vai publicar um ofício circular com o detalhamento da implementação e dos critérios de elegibilidade.

Segundo Mazagão, a liquidez dos BDRs vem crescendo mais de 100% ao ano nos últimos anos, e os recibos dessas empresas já atingem o mínimo exigido.

Depois, os papéis serão ponderados pelo free float, a parcela das ações disponível para negociação, com limite de 20% por empresa.

A novidade é um teto específico. A soma de todos os BDRs não poderá ultrapassar 10% do Ibovespa.

Segundo Mazagão, o limite acompanha a regra que permite aos fundos de pensão investir em BDRs só até 10% do patrimônio. Assim, essas fundações podem continuar com a carteira 100% atrelada ao índice.

O teto pode ser revisto no futuro, acompanhando mudanças regulatórias. Mas qualquer alteração passará antes por uma ampla discussão com o mercado, segundo o executivo.

Como uma empresa pode ser elegível?

A B3 vai avaliar onde estão a receita, os ativos, os escritórios executivos e os funcionários da companhia, além do seu histórico como empresa brasileira.

“Essa lista de critérios será revisada anualmente. Uma empresa pode hoje ter uma quantidade de funcionários no Brasil, mas, com o tempo, evoluir e passar a ser uma empresa menos brasileira”, explicou Mazagão.

Também conta a forma como a empresa está registrada no exterior. É por isso que o Mercado Livre fica de fora.

Apesar da operação relevante no Brasil, a companhia não se registrou como estrangeira ao abrir capital nos Estados Unidos e, por isso, é considerada americana.

Mudança gradual

A entrada será feita em duas etapas. Em maio de 2027, os BDRs entram com metade do peso a que teriam direito. A outra metade fica com as demais ações.

Em setembro de 2027, na reponderação seguinte, passam a ter o peso integral. Um BDR com direito a 2% do índice, por exemplo, entraria com 1% em maio e chegaria aos 2% em setembro.

A ideia é evitar uma mudança brusca e dar tempo para gestores e investidores ajustarem as carteiras. O calendário de revisões, em janeiro, maio e setembro, não muda.

Ainda em novembro, a B3 vai publicar um ofício circular com o detalhamento da implementação e dos critérios de elegibilidade.

B3 perdendo espaço?

Para Mazagão, incluir BDRs no Ibovespa não é admitir que a B3 esteja perdendo espaço para bolsas estrangeiras.

“O fato de algumas empresas brasileiras estarem se listando lá fora não tira delas a característica de serem empresas relevantes dentro da economia brasileira”, comentou.

Segundo ele, a bolsa segue trabalhando para atrair novas listagens, numa estratégia paralela.

O Ibovespa BR+ continuará existindo. Ele tem regras mais flexíveis e considera também o volume negociado nos Estados Unidos, o que facilita a entrada de BDRs.

A B3 espera que a mudança aumente a liquidez da bolsa, mas não tem estimativa desse impacto.