A Rockstar Games lança Grand Theft Auto 6 nesta quinta-feira, 19, para PlayStation e Xbox. O jogo é o primeiro capítulo inédito da série em 13 anos e chega com 15 milhões de cópias vendidas antecipadamente, segundo um levantamento da Sensor Tower.

Se a pré-venda atingir 20 milhões de unidades nesta semana, as vendas podem se aproximar de US$ 2 bilhões (R$ 11,6 bilhões). A corretora Wedbush Securities estima que, até o fim do ano, o jogo possa superar 30 milhões de cópias vendidas e chegar a US$ 3 bilhões (R$ 17,4 bilhões) em receita.

O antecessor dá a medida da expectativa. Lançado em 2013, GTA 5 vendeu mais de 30 milhões de cópias naquele ano e outras 200 milhões nos anos seguintes. Agora, os preços na pré-venda do novo título vão de US$ 79,99 a US$ 99,99, e a ideia de faltar ao trabalho no dia da estreia virou meme entre os fãs.

Para Joost van Dreunen, professor de negócios da Universidade de Nova York e pesquisador da indústria de jogos, a estreia tem potencial para ser a maior já registrada no entretenimento.

"Em 19 de novembro, veremos o maior lançamento de qualquer tipo de propriedade intelectual de entretenimento da história da humanidade. Parece exagero, mas está nesse patamar", disse o especialista ao The New York Times.

Segundo a Wedbush, a capacidade da Rockstar de combinar investimento em produção e vendas em larga escala pode ser comparada a dos filmes de Christopher Nolan. Na avaliação da corretora, a receita do primeiro dia de GTA 6 pode se aproximar dos US$ 1,8 bilhão que A Odisseia, do diretor britânico, arrecadou em toda a sua passagem pelos cinemas.

O retorno a Vice City

GTA 6: A Rockstar volta a Vice City com um jogo que pode superar 30 milhões de cópias vendidas até o fim do ano. (Reprodução)

O novo jogo leva os jogadores de volta a Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, e expande a ação para outras áreas do estado fictício de Leonida. A região serve de cenário para o tipo de experiência que a Rockstar desenvolveu desde os primeiros jogos da série, lançados nos anos 1990.

O jogador pode seguir a história principal ou passar horas pela cidade, entre missões paralelas, estações de rádio criadas para o jogo e personagens com rotinas próprias.

As perseguições e os tiroteios continuam presentes, mas o formato de mundo aberto permite explorar a cidade e observar como ela reage às ações do jogador sem precisar avançar na história. Por isso, a liberdade se torna um grande atrativo para os jogadores.

A violência e o humor da série também renderam controvérsias, como a descoberta de uma cena de sexo oculta em Grand Theft Auto: San Andreas.

Em Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto, livro publicado em 2012, o jornalista David Kushner relata que os desenvolvedores escoceses e ingleses da franquia buscaram nos filmes policiais e na cultura pop dos Estados Unidos uma alternativa aos universos de fantasia que marcavam parte da indústria de jogos. Dessa referência vieram as cidades americanas fictícias onde roubos de carros, perseguições e tiroteios fazem parte da rotina.

Como o GTA Online virou fonte de receita?

GTA 6: A pré-venda já soma 15 milhões de cópias, segundo a Sensor Tower, e a futura versão on-line pode gerar mais de US$ 1 bilhão por ano, estima a Wedbush.

O GTA Online, modo multijogador de GTA 5, deu à Rockstar e à sua controladora, a Take-Two Interactive, uma fonte de receita que se estendeu por anos após a estreia. Os usuários podem comprar moeda virtual com dinheiro real e usá-la para adquirir roupas, carros, helicópteros e outros itens dentro do jogo.

A Wedbush estima que a Take-Two arrecade mais de US$ 500 milhões (R$ 2,9 bilhões) com o modo on-line neste ano. A receita anual pode superar US$ 1 bilhão quando a versão multijogador de GTA 6 for lançada, segundo a corretora.

O modo on-line ganhou força durante a pandemia de covid-19, quando jogadores passaram a usar Los Santos, a versão fictícia de Los Angeles, também como ponto de encontro. Foi nesse período que os atores Sam Crane e Mark Oosterveen, sem trabalho em Londres, decidiram montar Hamlet dentro do jogo.

A produção virou o documentário Grand Theft Hamlet, de 2024, dirigido por Crane e Pinny Grylls. A dupla usou o iate de um jogador como cenário, fez o fantasma do pai de Hamlet aparecer em um dirigível e levou o monólogo mais conhecido da peça ao terraço de um cassino virtual, onde Crane o interpretou por meio de um avatar de cabelo turquesa.